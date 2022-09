DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie umiarkowane wzrosty; rynek robi się wyprzedany

Pomimo umiarkowanych wzrostów, środowa sesja nie przyniosła większych zmian w obrazie rynku, a inwestorzy czekają na to, co wydarzy się na rynkach w USA - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Zdaniem analityka, polski rynek akcji robi się jednak coraz bardziej wyprzedany, co wkrótce może doprowadzić do jakiegoś większego odbicia.

"Środowa sesja była kolejną w oczekiwaniu na to, co wydarzy się na giełdach w USA. Po wtorkowych spadkach na GPW i brzydkiej dziennej świecy wydawało się, że rynek będzie kontynuował spadki, jednak ostatecznie główne indeksy zakończyły notowania na niewielkich plusach" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka, na samych krajowych indeksach "nie dzieje się obecnie nic ciekawego", a inwestorzy czekają na to, czy spadki w USA będą kontynuowane, czy może pojawi się jakieś odbicie.

"Polski rynek w średnim terminie robi się jednak co raz bardziej wyprzedany, i choć nie można wykluczyć jeszcze jednego impulsu spadkowego, to - moim zdaniem - inwestorzy mogą myśleć już o jakiś zakupach" - powiedział analityk.

Analityk zwrócił uwagę na duże osłabienie złotego podczas środowych notowań i umocnienie USD, co na USD/PLN doprowadziło do wzrostów w okolice lipcowych maksimów.

Ekspert wskazał również kilka spółek, które - w jego opinii - wyróżniały się na środowej sesji.

"Dobrze zachowywały się akcje spółek związanych z handlem. Na wykresie Allegro powstała długa biała świeca, ale również w górę poszedł Eurocash i LPP. Rosły także duże, +ciężkie+ spółki typu KGHM, PKN Orlen i PGNiG. To, moim zdaniem, potwierdza średnioterminowe wyprzedanie i pierwsze zakupy dokonywane przez inwestorów" - dodał ekspert z BM PKO BP.

Analityk zaznaczył jednak, że dopóki na WIG20 pozostawać będzie poniżej 1.600-1.650 pkt., to wszelkie próby wzrostów będą tylko lokalnymi korektami.

"Jeśli rynek wyszedłby powyżej tej strefy, to wówczas może być to zapowiedzią czegoś ciekawszego w średnim, czy nieco dłuższym horyzoncie czasowym. Takie wybicie zmieniłoby układ sił na rynku" - powiedział Przemysław Smoliński.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 0,8 proc. do 1.509,32 pkt., a WIG zyskał 0,46 proc. i wyniósł 49.477,58 pkt. Słabiej zachowywały się indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 wzrósł o 0,02 proc. do 16.671,99 pkt., a najsłabszy był mWIG40, który zniżkował o 0,43 proc. do 3.752,25 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,687 mld zł, z tego 0,531 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (78 mln zł), PKO BP (71 mln zł) oraz KGHM (47 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były umiarkowanie pozytywne. W tym okresie DAX rósł o 0,6 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o ok. 0,76 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,8 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy umiarkowanie rosły: Nasdaq100 o 0,3 proc., S&P500 o 0,5 proc., a DJI szedł w górę o 0,48 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 6 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Górnictwo (3,31 proc.) oraz WIG-Paliwa (2,9 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Spożywczy (-2,09 proc.), WIG-Banki (-1,76 proc.) oraz WIG-Media(-0,81 proc.).

W WIG20 najmocniej w górę poszły akcje KGHM (3,75 proc.), a w gronie liderów wzrostów były także: PKN Orlen (3,13 proc.), Allegro (3,21 proc.) i PGNiG (2,55 proc.)

Analitycy agencji ratingowej Fitch uważają, że zapowiadany przez Komisję Europejską podatek solidarnościowy od nadzwyczajnych zysków będzie miał bardzo ograniczony wpływ na europejskie spółki gazowe i paliwowe, a najmocniej mogą odczuć go PKN Orlen, Repsol i OMV. Analitycy zaznaczają jednak, że dodatkowy podatek nie będzie miał wpływu na obecne ratingi firm paliwowych i gazowych, gdyż generują one zdrowe przepływy pieniężne w warunkach bardzo wysokich cen surowców.

Kurs Allegro natomiast rano testował dolne ograniczenie kilkudniowego trendu bocznego, a na zamknięciu sesji dotarł do jego górnych partii. Jak podał Główny Urząd Statystyczny udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w sierpniu w Polsce 8,9 proc. wobec 8,4 proc. w lipcu.

Wahania w zakresie 6,85-7,05 zł miały miejsce na akcjach PGE, które zakończyły handel na 6,928 zł na 0,64 proc. plusie.

We wtorek po sesji PGE opublikowało raport półroczny, zgodnie z którym zysk netto jednostki dominującej grupy wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 2.266 mln zł wobec 1.882 mln zł zysku rok wcześniej. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 2.266 mln zł. EBITDA wyniosła 3.777 mln zł, a EBITDA powtarzalna 1.616 mln zł. Spółka zakłada na 2022 rok spadek wyniku powtarzalnej EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej, a pod koniec zakładała stabilny wynik w tym obszarze.

Dzięki mocniejszej końcówce sesji na 1,15 proc. plusie na poziomie 17,6 zł zamknęły sesję akcje Cyfrowego Polsatu, dla którego Haitong Bank w raporcie z 21 września podniósł rekomendację do "kupuj" z "neutralnie", obniżając jednocześnie cenę docelową do 20,5 zł z 21,7 zł wcześniej.

Po wahaniach wokół poziomu odniesienia, sesję na 0,19 proc. plusie zakończyła Grupa Kęty, która w czasie środowych notowań podała, iż szacuje, że skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale 2022 r. wyniesie 160 mln zł, co oznacza spadek o 4 proc. rdr. Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,5 mld zł (wzrost o 21 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 210 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc. rdr.

Słabo całą sesję zachowywały się największe pod względem kapitalizacji banki, których kursy wyraźnie spadły w zakresie od 1,6 proc. do 2,1 proc. Najsłabszy był Santander Bank Polska, zniżkując o 2,13 proc. do 211,2 zł.

Oprócz banków, o ponad 1 proc. w dół poszedł CD Projekt (-1,53 proc.) tracąc swoją relatywną siłę z poprzednich dwóch sesji.

Na 0,58 proc. minusie na poziomie 36,2 zł zamknęły się akcje CCC, dla których analitycy DM mBanku w raporcie z 15 września wznowili wydawanie rekomendacji z zaleceniem "trzymaj" i ceną docelową 38 zł.

Spośród średnich spółek z mWIG40 liderem wzrostów był Mercator Medical (10,79 proc.), który na wtorkowej sesji zamknął się na 52-tygodniowych minimach.

Po ponad 12 proc. spadkach z wtorku, w środę o 2,84 proc. odbił kurs Bumechu, a w gronie liderów wzrostów był Eurocash (3,37 proc. do zł), dla którego analityk Raiffeisen Bank International Jakub Krawczyk podwyższył rekomendację do "kupuj" z "trzymaj", wyznaczając cenę docelową do poziomie 16 zł.

Najsłabiej w gronie średnich spółek radziły sobie akcje Grupy Pracuj, Comarchu oraz ukraińskiego Kernel Holding, które poszły w dół odpowiednio o 6,31 proc., 2,8 proc. i 2,71 proc.

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji - powiadomiły rosyjskie media państwowe. Putin powiedział o tym w czasie wystąpienia wyemitowanego w środę rano.

O 0,74 proc. zniżkował natomiast kurs Asbisu, którego skonsolidowane przychody w sierpniu 2022 roku wyniosły ok. 207 mln USD, co oznacza spadek o ok. 15 proc. rdr.

Na 2,7 proc. minusie na poziomie 144 zł zakończył sesję DataWalk, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 20 września, obniżyli rekomendację do "trzymaj" z "kupuj", obniżając cenę docelową do 158 zł z 201 zł wcześniej.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów był Serinus Energy (10,53 proc.), a na 9,27 proc. plusie na poziomie 2,535 zł zakończyła notowania Lubawa, choć ok. godziny 14.00 jej kurs sięgał okolic 2,71 zł.

Po wybiciu górą ze średnioterminowej konsolidacji wzrosty kontynuował CI Games (4,85 proc. do 2,38 zł) i zamknął sesję na 52-tygodniowych maksimach.

Na 3,1 proc. plusie na poziomie 39,90 zł zamknęły się w czwartek notowania AB oddalając się o ponad 5 zł od wrześniowych, rocznych minimów. Jak poinformował na konferencji prezes AB Andrzej Przybyło, spółka chciałoby wypłacić w tym roku dywidendę, bo takie są oczekiwania inwestorów. Zastrzegł, że nie jest to jeszcze jednak całkowicie przesądzone.

Najsłabiej w gronie małych spółek sesję zakończyła ukraińska Astarta (-6,75 proc.), a o 5,32 proc. w dół poszły akcje Onde.

O 4,31 proc. do 24,5 zł zniżkował natomiast kurs Ferro, którego grupa w drugim kwartale 2022 roku odnotowała 18,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 57,8 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku netto w przedziale 12,7-15,6 mln zł. Zysk operacyjny spadł do 26,5 mln zł z 31,1 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali wyniku EBIT w przedziale 25,5-25,9 mln zł.

