DZIEŃ NA GPW: Na GPW dominacja podaży; indeksy na nowych minimach

Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się od dominacji podaży, a główne indeksy zakończyły sesję na nowych średnioterminowych minimach, co jest negatywnym sygnałem - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem, w obecnej sytuacji trzeba czekać na jakąś sesję przełomu, która - jak uważa - może się pojawić pod koniec lutego lub na początku marca.

"Tydzień na giełdzie w Warszawie rozpoczął się od dominacji podaży, a główne krajowe indeksy ustanowiły nowe, średnioterminowe minima, co jest sygnałem negatywnym. Wydaje się, że do głosu zaczynają dochodzić emocje, co czasami poprzedza jakiś punkt zwrotny, jednak póki co sygnału zwrotu nie widać. Najbliższe, raczej psychologiczne wsparcie dla WIG20 to okolice 2.000 pkt."- powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Więcej na temat kondycji rynku dowiemy się na wtorkowej sesji, gdyż z jednej strony, po dzisiejszym święcie wrócą do gry inwestorzy amerykańscy, a z drugiej patrząc bardziej regionalnie, oczekiwana jest kolejna podwyżka stóp na Węgrzech. To z kolei może pokazać jaki jest regionalny sentyment do sektora bankowego, który na naszym rynku w ostatnich dniach tracił na wartości" - dodał Kozłowski.

Zdaniem analityka, w obecnej sytuacji, kiedy na rynek wpływa wiele czynników, przy inwestycjach na giełdzie w Warszawie wskazana jest ostrożność. Uważa on, że jakiegoś przesilenia można oczekiwać na przełomie lutego i marca lub, w negatywnym scenariuszu, dopiero w okolicach wygasania marcowych kontraktów terminowych (18 marca 2022).

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 3,44 proc. do 2.069,53 pkt., WIG zniżkował o 3,18 proc. do 63.605,74 pkt., a mWIG40 spadł o 2,83 proc. do 4.863,73 pkt. Najmniej, o 2,48 proc. spadł sWIG80, który zamknął się na 18.794,61 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,027 mld zł, z czego 0,793 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX zniżkował o 1,36 proc., a francuski CAC 40 tracił 1,51 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 1,14 proc.

Najmocniej spadały indeksy giełd rosyjskich: RTS tracił 13,21 proc., a MOEX spadał o 10,5 proc.

W poniedziałek giełdy amerykańskie nie pracują z powodu Dnia Prezydenta. W momencie zamykania warszawskiego parkietu, w handlu elektronicznym kontrakty terminowe na S&P500 zniżkowały o 0,61 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowały wszystkie z 14 indeksów. Najwięcej straciły: WIG Spożywczy (-7,10 proc.), WIG Leki (-4,54 proc.) oraz WIG Banki (-4,44 proc.) i WIG Energetyka (-4,39 proc.).

W WIG20 spadły kursy wszystkich wchodzących w skład tego indeksu spółek. Najmocniej straciły akcje Pekao (-6,75 proc.), które dodatkowo zanotowały największe na rynku obroty przekraczające 161 mln zł.

Mocno, o 6 proc. spadły również akcje JSW, a kurs Mercatora po zniżce o 5,8 proc. do 59,8 zł ustanowił nowe, roczne minima.

Nowe, 52-tygodniowe minima ustanowiły również akcje CCC (-5,18 proc.), PGNiG (-3,45 proc.), Tauronu (-5,32 proc.) oraz Allegro (-4,44 proc.), które notowane jest jednocześnie na historycznym minimum. Allegro poinformowało w komunikacie prasowym, iż ma ponad 5 mln klientów programu Smart!, który został uruchomiony 3,5 roku temu.

Relatywnie mocniej od rynku zakończyły dzień akcje KGHM (-0,39 proc.) oraz Dino (-0,38 proc.), które w czasie sesji notowało nawet niewielkie plusy.

W mWIG40 na wartości zyskały akcje tylko sześciu spółek, z których najmocniejsze były Dom Development (1,94 proc.) oraz Asseco SEE (1,44 proc.).

Najmocniej zaś straciły Kernel (-8,84 proc.), Mabion (-7,43 proc.) oraz AmRest, którego kurs spadł o 7,14 proc.

W czołówce zniżkujących spółek w tym indeksie były również banki: Alior stracił 6,25 proc., a mBank zniżkował o 6 proc. do 426,2 zł przy 13 mln zł obrotu.

Po spadku o 4,52 proc., nowe 52-tygodniowe minima zanotowały akcje PKP Cargo. Jak poinformował Tauron w komunikacie prasowym, oferty złożone przez PKP Cargo zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby Tauron Wydobycie. Spółki podpisały nowe umowy transportowe o wartości blisko 107 mln zł, które będą obowiązywać do kwietnia 2023 roku.

Do nowych, 52-tygodniowych minimów zniżkowały również akcje Ten Square Games, które zamknęły sesję na poziomie 209,2 zł. Jak podał KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży, AHL Partners posiada pozycję krótką netto na 0,52 proc. akcji Ten Square Games.

Spośród spółek z sWIG80 przez całą sesję mocne były akcje Rafako, a ich kurs rósł wyraźnie ponad 10 proc. i ocierał się o granicę 2 zł za akcje. Na zamknięciu jednak Rafako zanotowało wzrost o 3,9 proc., przy dużych, sięgających 11,5 mln zł obrotach.

W tym segmencie rynku, na plusach sesję zakończyły również akcje Serinus Energy (2,31 proc.), PHN (0,77 proc.), Asseco BS (0,25 proc.) oraz BNP Paribas Bank Polska (0,24 proc.).

Najmocniej z sWIG80 spadły natomiast akcje Bumechu (-10,16 proc.), Astarty (-7,78 proc.) oraz Erbudu (-7,5 proc.). Bumech i Erbud ustanowiły nowe, średnioterminowe minima, a kurs Astarty obronił zanotowane w styczniu i w lutym lokalne minima.

