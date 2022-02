DZIEŃ NA GPW: Na GPW kolejny tydzień zakończony spadkami

Piątkowa sesja na krajowej giełdzie zakończyła się zniżkami głównych indeksów, a WIG zamknął się na najniższych poziomach w obrębie trwających od listopada 2021 spadków. WIG może odbić dopiero po teście wsparć znajdujących się w strefie 64.000-64.500 pkt., choć średnioterminowe okazje inwestycyjne mogą się pojawić dopiero po zejściu do okolic 60.000 pkt. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,49 proc. do 2.143,28 pkt., WIG zniżkował o 1,07 proc. do 65.696,56 pkt., a mWIG40 stracił 0,49 proc. i wyniósł 5.005,57 pkt.

Spośród głównych indeksów zyskał tylko sWIG80, który zamknął się na 0,45-proc. plusie, na poziomie 19.271,91 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,793 mld zł, z czego 0,650 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Niestety kolejny tydzień na krajowej giełdzie kończy się spadkami i wydaje się, że obserwujemy rozwijanie się trendu spadkowego. Nad naszym rynkiem w dalszym ciągu wiszą dwa główne zagrożenia, czyli słabość rynków bazowych, głównie amerykańskich oraz nadal nie rozwiązana sytuacja z ewentualnym konfliktem na wschodzie. Jest to trudny rynek dla inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym i wydaje się, że spadki powinny być jeszcze kontynuowane" - powiedział Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka, indeks szerokiego rynku WIG, może znaleźć mocniejsze wsparcie w okolicach 64.000-64.500 pkt. i od tej strefy można oczekiwać jakiegoś odreagowania.

"Patrząc na WIG w dłuższym terminie, np. w perspektywie I półrocza br., nie można wykluczyć, że zejdziemy do okolic 60.000 pkt. i dopiero w pobliżu tego poziomu pojawią się średnioterminowe okazje inwestycyjne" - dodał Czarnecki.

Analityk DM BPS wskazał na nowe historyczne minima ustanowione podczas piątkowej sesji na akcjach Allegro, co - jego zadaniem - jest słabym sygnałem dla rynku.

Wśród zwyżkujących spółek Czarnecki wyróżnił KGHM, które w tym tygodniu podpisało umowę na budowę reaktorów SMR, co - w jego opinii - będzie pozytywnie wpływać na postrzeganie tych akcji w średnim horyzoncie czasowym.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX zniżkował o 1,41 proc., a francuski CAC 40 tracił 0,3 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 0,71 proc.

Negatywny sentyment panował również na giełdach amerykańskich. Nasdaq 100 tracił 0,78 proc., S&P 500 zniżkował o 0,31 proc., a DJI spadał o 0,24 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG Spożywczy (1,57 proc.), WIG Budownictwo (1,23 proc.) oraz WIG Górnictwo (0,91 proc.).

Najmocniej straciły WIG Odzież (-3,19 proc.), WIG.GAMES (-1,77 proc.) oraz WIG Banki (-1,42 proc.).

W ujęciu tygodniowym wszystkie główne indeksy straciły na wartości. Najmniej stracił sWIG80 (-2,48 proc.), a najmocniej spadł mWIG40 o 3,37 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym zyskał tylko WIG Nieruchomości (0,95 proc.), a najmocniej straciły WIG Odzież (-5,38 proc.), WIG Leki (-5,03 proc.) oraz WIG Energetyka (-5,0 proc.)

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej tydzień zakończyły Dino (2,72 proc.) oraz Orange Polska (2,4 proc.).

Najmocniej spadły akcje Mercatora (-13,63 proc.), JSW (-7,84 proc.) oraz Allegro (-7,2 proc.).

W WIG20 najmocniej, o 3,91 proc. do 15.000 zł spadły akcje LPP, które jeszcze w połowie tygodnia testowały okolice 16.000 zł.

Mocno zniżkowało również Allegro (-3,49 proc.), a jego kurs ustanowił nowe, historyczne minima na poziomie 32,65 zł.

Wyraźnie stracił także CD Projekt (-2,89 proc.), który na pierwszych sesjach tygodnia pozytywnie wyróżniał się na tle WIG20.

Bardzo słabą sesję zanotowały akcje przedstawicieli sektora finansowego, z których po ok. 2,3 proc. zniżkowały akcje PZU oraz Santander Bank Polska, a kursy PKO BP i Pekao spadły po ok. 1,6 proc.

Liderem wzrostów wśród krajowych blue chipów były na piątkowej sesji akcje Orange Polska, które zyskały 2,16 proc. do 8,295 zł przy ok. 17 mln zł obrotu. W czasie sesji spółka poinformowała, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zwiększył swój stan posiadania akcji Orange Polska z 4,99 proc. do 5,07 proc.

Zwyżkami zakończyły piątkowe notowania również akcje KGHM (1,02 proc.) oraz Lotosu (1,34proc.), a na małych plusach znalazły się kursy CCC (0,37 proc.) oraz Asseco Poland (0,25 proc.)

W mWIG40 mocne przez całą sesję były Kęty, a piątkowe notowania zamknęły na 2,78-proc. plusie przy 1,68 mln zł obrotu.

Wzrosty z połowy sesji utrzymały akcje DataWalk, które na zamknięciu zyskały 3,83 proc. - najwięcej w tym segmencie rynku - jednak ich kurs znajduje się w okolicach średnioterminowych minimów.

Po mocnych czwartkowych spadkach o 2,18 proc. odbiły akcje Dom Development, jednak ich kurs znajduje się w trwającym od czerwca 2021 trendzie spadkowym.

W tym segmencie rynku najmocniej stracił Kruk (-5,58 proc.) przy sporych obrotach (18,3 mln zł), a kurs jego akcji ustanowił nowe średnioterminowe minima.

Mocno zniżkowały również: Neuca (-4,61 proc.), PlayWay (-4,42 proc.) oraz mBank (-3,53 proc.). mBank zniżkował przy trzecich w tym segmencie rynku obrotach sięgających 13 mln zł.

Spośród spółek z sWIG80, po wzroście o 5,58 proc. nowe 52-tygodniowe maksima ustanowiły akcje Rafako, a zwyżce tej towarzyszyły sięgające 4,4 mln zł obroty.

Najwięcej w tym segmencie rynku zyskały akcje Stalproduktu (6,43 proc.), a jego kurs przy dużych obrotach (3,7 mln zł) testował górne ograniczenie budującej się od połowy września 2021 r. konsolidacji.

O 3,12 proc. zyskały akcje AB i zamknęły się na poziomie 49,6 zł oddalając się od minimów ze stycznia i lutego br. Jak poinformowała spółka w komunikacie, zarząd AB uchwalił program skupu do 3.193.079 akcji własnych za nie więcej niż 16,19 mln zł.

Spośród zniżkujących składników sWIG80 najmocniej straciły Police (-3,67 proc.), Creepy Jar (-3,47 proc.) oraz Getin Noble Bank (-2,9 proc.), który zamknął się na najniższych poziomach od października 2021 roku.

