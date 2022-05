DZIEŃ NA GPW: Na GPW kontynuacja spadków; przesilenie może pojawić się w czwartek

Po poniedziałkowych spadkach WIG20 prawdopodobnie ma przed sobą test okolic 1.800 pkt., a punktem zwrotnym do korekcyjnego odbicia może okazać się czwartkowa sesja – ocenił w rozmowie z PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Zdaniem analityka, w dłuższym horyzoncie, perspektywa bessy rysuje się coraz wyraźniej i obecnie trudno liczyć na tak duże odbicie, jak to po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

"Poniedziałkowa sesja była jedną z tych, dla których szukanie pozytywów jest nieco na siłę. Po bardzo słabym zamknięciu piątkowych notowań w USA wiadomo było, że sesję na GPW zaczniemy na minusach. W dalszym ciągu na giełdzie w Warszawie cierpią szczególnie duże spółki, a wśród małych dzieje się mniej. Na WIG20 mamy zapewne przed sobą test 1.800 pkt. i wydaje się, że do czasu środowych decyzji Fed rynek będzie mocno przestraszony" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Zdaniem Cisowskiego perspektywa bessy rysuje się coraz wyraźniej i obecnie trudno liczyć na tak duże odbicie, jakie miało miejsce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Napływające na rynek dane makro, takie jak dzisiejsza seria danych PMI, pokazują wyraźnie, że nadchodzi spowolnienie gospodarcze. Z kolei dzisiejszy ISM z USA ograniczył szanse na jakieś większe odbicie na tamtym rynku podczas poniedziałkowych notowań" - dodał Cisowski.

W poniedziałek Markit Economics opublikował wskaźnik PMI dla przemysłu za kwiecień br. dla Polski, Włoch, Francji, Niemiec i strefy euro.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 52,4 pkt. wobec 52,7 pkt. w marcu i wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 52,3 pkt.

Indeks PMI we Włoszech w przemyśle w IV wyniósł 54,5 pkt. Konsensus: 55,0 pkt. Poprzednio: 55,8 pkt. Indeks PMI we Francji w przemyśle w IV wyniósł 55,7 pkt. Wstępnie szacowano jego poziom na 55,4 pkt. Poprzednio: 54,7 pkt. Kwietniowy PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł natomiast 54,6 pkt. Wstępnie: 54,1 pkt. Poprzednio: 56,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w kwietniu 55,5 pkt. wobec 56,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 55,3 pkt.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w kwietniu spadł o 55,4 pkt. z 57,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 57,6 pkt.

"Moim zdaniem być może czwartkowa sesja okaże się na naszym parkiecie punktem zwrotnym, jednak odbicie zacznie się z niskich poziomów i przez to będzie mieć ograniczony zasięg" - powiedział analityk DI Xelion.

Zdaniem Cisowskiego nawet perspektywa kolejnych podwyżek stóp w Polsce może nie przełożyć się na znaczące wsparcie naszego rynku przez sektor bankowy.

"Na naszym rynku inwestorzy zaczynają dyskontować kolejną podwyżkę stóp o 100 pb, co w tym punkcie jest już dla rynku problematyczne. Niestety trudno obecnie liczyć, że nasze banki będą z tego powodu jakoś szczególnie odbijały, gdyż wiadomo, w którą stronę z perspektywy regulacyjnej obecnie to zmierza. Zyski banków będą zapewne ograniczane sztucznie przez działania rządu, a im wyżej zostanie podniesiona stopa procentowa, tym więcej będzie tych ingerencji" - podsumował analityk.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,83 proc. do 1.824,05 pkt., WIG poszedł w dół o 1,5 proc. do 56.886,29 pkt., a mWIG40 zniżkował o 1,11 proc. do 4.321,64 pkt. Mniejsze spadki zanotował indeks małych spółek sWIG80, który spadł o 0,23 proc. do 18.514,94 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,758 mld zł, z czego 0,609 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. DAX spadał o 0,8 proc., francuski CAC 40 tracił 1,33 proc. W Wielkiej Brytanii giełda była zamknięta z powodu majowego święta bankowego.

W czasie zamykania krajowego parkietu na giełdach amerykańskich panowały zróżnicowane nastroje. Nasdaq100 rósł o 0,35 proc., S&P500 tracił 0,1 proc., a DJI szedł w dół o 0,15 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskały 4 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Chemia (1,26 proc.), WIG-Motoryzacja (0,97 proc.) oraz WIG-Leki (0,41 proc.).

Najmocniej zniżkowały WIG-Media (-4,28 proc.), WIG-Energetyka (-3,2 proc.) oraz WIG-Górnictwo (-3,17 proc.).

Z WIG20 spadły akcje wszystkich spółek. W połowie i na zakończeniu poniedziałkowej sesji liderem spadków były akcje PGE, które straciły 4,88 proc. do 9,4 zł.

W gronie najsłabszych spółek były także PKN Orlen (-3,8 proc.) oraz Lotos (-3,75 proc.), a o 3,45 proc. do 139,95 zł spadł kurs KGHM.

Lotos poinformował w czasie sesji na swojej stronie internetowej, że modelowa marża rafineryjna grupy w kwietniu 2022 roku wzrosła do 59,5 USD/bbl z 39,52 USD/bbl w marcu.

Wyraźnie, o 2,51 proc. do 6,604 zł zniżkowały także akcje Orange Polska, dla którego analitycy DM BOŚ w raporcie z 24 kwietnia, obniżyli cenę docelową jednej akcji do 8,1 zł z 8,5 zł wcześniej. Podtrzymano rekomendację na poziomie "trzymaj".

Nowe 52-tygodniowe minima ustanowiły akcje Allegro i CD Projekt, które zniżkowały odpowiednio: o 0,43 proc. do 22,935 zł oraz o 1,29 proc. do 119,42 zł.

Po spadku o 0,08 proc. do 24,2 zł roczne minima ustanowił także Cyfrowy Polsat.

Po wyższym otwarciu, spadkach w pierwszych godzinach sesji i próbie powrotu do wzrostów w połowie sesji na 1,19-proc. minusie były na koniec notowań akcje PGNiG. Po piątkowej sesji spółka podała szacunkowe wyniki za I kw. br., według których zysk netto grupy wyniósł w tym okresie 4,09 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 4,32 mld zł. EBITDA wyniosła 9,6 mld zł, podczas gdy konsensus zakładał 8,87 mld zł.

W mWIG40, podobnie jak w połowie sesji, w gronie liderów wzrostów były akcje Mercatora, który zakończył notowania wzrostem o 6,62 proc. W czasie sesji mocno rósł także kurs Huuuge, jednak pod koniec notowań skala zwyżek uległa znaczącemu zmniejszeniu, a kurs spółki zamknął się na 1,97-proc. plusie.

Jak szacuje portal Sensor Tower, przychody z gier Huuuge Games w kwietniu utrzymały się na poziomie z marca i wyniosły ok. 17 mln USD. Najpopularniejsza gra spółki, "Huuuge Casino", wypracowała w kwietniu ok. 10 mln USD przychodów, tak jak w marcu. Grę pobrano 450 tys. razy.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku sesję zakończyły akcje Budimeksu (2,7 proc.), Eurocashu (2,61 proc.) oraz Grupy Azoty, których kurs odbił o 2,5 proc. po bardzo słabym ubiegłym tygodniu.

Po spadkach na początku poniedziałkowych notowań i teście okolic 52-tygodniowych minimów, lepszą drugą część sesji miały akcje PlayWay, których kurs wzrósł na zamknięciu o 1,59 proc. do poziomu 256 zł.

W mWIG40 słabą sesję zanotowały akcje WP Holding, których kurs spadł o 5,42 proc. do 94,30 zł i ustanowił nowe, 52-tygodniowe minima.

Podobnie jak w połowie sesji, również na zamknięciu w gronie najmocniej zniżkujących spółek z mWIG40 były akcje Kernel Holding (-4,74 proc.) oraz Kruka, którego kurs spadł o 4,71 proc.

W piątek po sesji Kruk poinformował, iż InvestCapital, spółka zależna Kruka, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna tego portfela to ok. 132 mln euro, czyli 615 mln zł.

Spośród spółek z sWIG80 liderami wzrostów były akcje Boryszewa (19,01 proc.) oraz Bumechu (18,8 proc.). Kursy obydwu spółek zakończyły sesję na nowych, 52-tygodniowych maksimach.

Po ustanowieniu w ubiegły piątek nowych, rocznych minimów, o 3,72 proc. do 5,86 zł odbiły akcje Agory i były w gronie najmocniej zwyżkujących spółek poniedziałkowej sesji w sWIG80.

Ciekawą sesję zanotowały akcje Getin Noble Banku, które w pierwszej jej fazie znacząco zniżkowały, a kurs sięgał okolic 0,1760 zł. Po godzinie 10.00 kurs tych akcji zaczął jednak rosnąć i zamknął dzień na 6,82 proc. plusie na poziomie 0,2350 zł, przy 4,3 mln zł obrotu.

Najsłabiej w sWIG80 poniedziałkowe notowania zamknęły akcje Serinus Energy (-5 proc.), Enter Air (-4,96 proc.) oraz Trakcji, której kurs poszedł w dół o 4,73 proc.

