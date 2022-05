DZIEŃ NA GPW: Na GPW sesja bez przełomu; rynki czekają na Fed, RPP i przemówienie Putina

W środę główne indeksy warszawskiego parkietu straciły na wartości, a tym samym sesja nie przyniosła przełomu - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner. W jego ocenie, rynek dojrzał do korekcyjnego odbicia, jednak inwestorzy, szukając impulsu do wzrostów, czekają na zbliżające się posiedzenia Fed i RPP oraz na przemówienie Putina.

"Pierwsza sesja na GPW po majowym weekendzie nie przyniosła przełomu, a rynek kontynuował spadkową serię w ślad za parkietami europejskimi. Inwestorzy, a w szczególności strona popytowa, szykują się zapewne na rozwianie części czynników ryzyka, które w ostatnim czasie wpływały na rynki. Na kilka z nich poznamy odpowiedzi w najbliższych dniach" - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner.

"Dzisiaj zostanie ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych w USA i zobaczymy reakcję inwestorów na spodziewaną podwyżkę stóp i prawdopodobną zapowiedź zacieśniania polityki monetarnej. W czwartek natomiast w sprawie stóp procentowych w Polsce będzie decydować RPP. Prawdopodobieństwo podniesienia stóp i w tym przypadku jest wysokie, co jednak nie przekłada się na wzrosty kursów spółek z sektora bankowego, jakie miały miejsce przed poprzednimi podwyżkami" - dodał analityk.

Jego zdaniem, dopóki rynek nie pozna szczegółów tego, jak rząd zamierza pomóc kredytobiorcom ograniczając zyski banków, o powrót wzrostów w tym sektorze może być trudno.

Decyzję Fed odnośnie podwyżki stóp procentowych w USA i zasad zacieśniania polityki monetarnej inwestorzy poznają o 20.00 czasu polskiego.

Posiedzenie RPP odbędzie się w czwartek, 5 maja br., a ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści spodziewają się, że RPP ósmy raz z rzędu podniesie stopy procentowe, do poziomu 5,5 proc. czyli o 100 pb.

"W poniedziałek, 9 maja nastąpi natomiast długo oczekiwane przemówienie Putina z okazji obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa, z którego być może dowiemy się więcej odnośnie dalszych planów Rosji dotyczących wojny na Ukrainie" - powiedział Wizner.

Zdaniem Wiznera, odpowiedzi na te pytania wydają się być kluczowe, gdyż po środowej sesji widać, że giełda traci impet spadkowy, natomiast brakuje impulsu do wzrostów.

"W mojej ocenie rynek dojrzał do tego, aby wykonać jakieś korekcyjne odbicie" - podsumował analityk DM BPS.

WIG20 zakończył środowe notowania spadkiem o 0,63 proc. do 1.812,56 pkt., a WIG poszedł w dół o 0,34 proc. do 56.695,38 pkt. Zyskały natomiast indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 poszedł w górę o 0,45 proc. do 18.597,53 pkt., a mWIG40 wzrósł o 0,18 proc. do 4.329,37 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,385 mld zł, z tego 1,185 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. DAX spadał o 0,18 proc., a francuski CAC 40 zniżkował o 0,84 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 1,39 proc.

Na giełdach amerykańskich przeważały negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 1,22 proc., S&P500 szedł w dół o 0,35 proc., a DJI zyskiwał 0,14 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 11 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły reprezentujące sektor gier WIG.GAMES5 (3,58 proc.) oraz WIG-Gry (2,95 proc.). W gronie liderów wzrostów był również WIG-Energetyka, który zyskał 1,77 proc.

Najmocniej straciły WIG-Odzież (-3,58 proc.), WIG-Banki (-2,54 proc.) oraz WIG-Nieruchomości (-0,95 proc.).

Spośród blue chipów do liderów wzrostów przez większość środowej sesji zaliczały się akcje JSW oraz PGE, które zamknęły środowe notowania odpowiednio na 4,6 proc. oraz 2,74 proc. plusie.

Jak poinformowało JSW w komunikacie, zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie nabycia certyfikatów inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny FIZ za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5 mld zł.

"Jednocześnie spółka informuje, że powyższe działanie nie jest równoznaczne z zasileniem FIZ środkami pieniężnymi. Wartość zasilenia FIZ każdorazowo zależeć będzie od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek finansowych, co poprzedzone będzie odrębnymi decyzjami zarządu i rady nadzorczej, o czym Spółka będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi" - napisano w komunikacie. W kwietniu 2022 roku wartość aktywów netto FIZ wynosiła ponad 1,2 mld zł.

Po spadkach z początku sesji i ustanowieniu nowych, 52-tygodniowych minimów mocną drugą część notowań miały akcje CD Projekt, które zamknęły się na 3,05 proc. plusie na poziomie 123,06 zł.

W gronie liderów wzrostów był także PKN Orlen, którego kurs poszedł w górę o 2,13 proc. do 74 zł.

Na 0,88 proc. plusie na poziomie 6,21 zł sesję zakończyło PGNiG. Spółka poinformowała na Twitterze, że jej magazyny gazu są zapełnione w 81 proc. głównie w wyniku intensyfikacji dostaw LNG.

Przez całą środową sesję słaby był sektor bankowy, a wszystkie wchodzące do WIG20 banki zakończyły notowania na minusach. Najmocniej stracił mBank (-3,78 proc.), o 3,21 proc. zniżkowało Pekao, o 2,8 proc. poszedł w dół PKO BP, a Santander Bank Polska spadł o 2,57 proc.

Jak powiedział dziennikarzom minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, rząd czeka do "po wakacjach" na wypracowanie przez banki i GPW Benchmark propozycji ws. zastąpienia stawki WIBOR. Dodał, że jeżeli do tego czasu nie zostaną wypracowane akceptowalne rozwiązania, rząd zaproponuje swoje.

Od 2023 roku rząd chce narzucić bankom posługiwanie się inną niż WIBOR stawką referencyjną, bardziej korzystną dla kredytobiorców. Rozwiązanie to, według prezentacji KPRM, ma spowodować spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł.

Liderem spadków w WIG20 były jednak akcje LPP, które poszły w dół o 4,87 proc. do 8.885 zł, przy ok. 44 mln zł obrotu.

W mWIG40 najmocniej zyskały PlayWay (8,79 proc.) oraz Asbis, który poszedł w górę o 7,9 proc. do 13,39 zł, przy 8,5 mln zł obrotu.

Asbis poinformował w komunikacie prasowym, iż prognozuje, że w 2022 roku jego przychody znajdą się w przedziale 2,2-2,4 mld USD, a zysk neto wyniesie między 48 a 52 mln USD. W całym 2021 roku grupa Asbis Enterprises zwiększyła zysk netto o 111 proc., do 77,1 mln USD, a przychody o 30,1 proc. do 3,08 mld USD.

Natomiast analitycy DM BOŚ, w raporcie z 25 kwietnia, podwyższyli cenę docelową akcji Asbisu do 23,6 zł z 19,5 zł wcześniej. Zachowano rekomendację "kupuj".

Mocną sesję zanotowały również akcje Huuuge, które poszły w górę o 5,21 proc. do 17,97 zł. Po sesji Nationale-Nederlanden PTE poinformowało, iż posiada 6,75 proc. głosów na WZ spółki.

Słabo na środowej sesji zachowywały się akcje Dom Development, zamykając notowania na 4,15 proc. minusie. W gronie liderów spadków w tym segmencie rynku były również Biomed Lublin (-3,65 proc.) oraz Polenergia (-3,34 proc.).

W sWIG80 trzecią sesję z rzędu bardzo mocne wzrosty zanotował Boryszew, którego kurs poszedł w górę o 31,95 proc. do 6,36 zł i ustanawia po raz kolejny 52-tygodniowe maksima. Jak poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Wojciech Kowalczyk, Boryszew planuje pod koniec maja przedstawić nową strategię grupy do 2026 roku. W 2022 roku spodziewa się stabilizacji wyników w związku z dobrą koniunkturą segmentu metale, ale gorszą kondycją automotive.

Po wzroście o 8,23 proc. do 12,1 zł. na nowych, 52-tygodniowych maksimach zamknął się Arctic paper, a w gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był również Serinus Energy, który zyskał 9,21 proc.

Najmocniej w sWIG80, ale i na całym rynku, spadły akcje Bumechu - poszły w dół 27,88 proc. do 29,90 zł, przy bardzo dużych obrotach sięgających 37 mln zł.

Według rocznego raportu skonsolidowanego, Bumech miał w 2021 r. 427,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ok. 443 proc. rdr. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 216,9 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej. Jak podał Bumech w raporcie bieżącym, główny wpływ na osiągnięte wyniki zarówno grupy, jak i jednostkowe, miało rozliczenie transakcji nabycia 99,975 proc. udziałów w spółce zależnej tj. Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia" sp. z o.o.

Spora zmienność była kontynuowana na akcjach Getin Nobel Banku, który zakończył środowe notowania na 11,49 proc. minusie na poziomie 0,2080 zł przy 2,1 mln zł obrotu. Agencja Fitch Ratings potwierdziła długookresowy rating (IDR) Getin Noble Banku na poziomie "CCC".

Słabość z początku notowań utrzymały akcje ONDE, które poszły w dół o 8,42 proc. do 13,92 zł i zamknęły się na historycznych minimach.

Na 2,13 proc. minusie zakończyły natomiast notowania akcje VRG, a spółka w czasie sesji poinformowała, iż skonsolidowane przychody w kwietniu 2022 roku wyniosły 108,5 mln zł, co oznacza wzrost o 206,1 proc. rdr. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 352,3 mln zł i były wyższe rdr o około 69,7 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl