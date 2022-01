DZIEŃ NA GPW: Na krajowej giełdzie małe zmiany indeksów; możliwa kontynuacja wzrostów

Czwartkowa sesja na giełdzie w Warszawie upłynęła pod znakiem małej zmienności głównych indeksów, które w większości zakończyły dzień na niewielkich minusach. Zdaniem analityków obraz naszego rynku można ocenić pozytywnie, a WIG20 jest na dobrej drodze, aby zaatakować październikowe szczyty. Ich zdaniem głównym, globalnym zagrożeniem pozostają przyszłe działania Fed.

"Wychodząc od rynków bazowych warto zauważyć, iż amerykańskie indeksy pozytywnie zareagowały na publikowane w środę dane o inflacji w USA, a tym samym inwestorzy na obecnym etapie wydają się ignorować zagrożenia ze strony przyszłych działań Fed. Moim zdaniem ewentualne podwyżki stóp i redukcja bilansu to globalny czynnik ryzyka, a tym samym również dla naszego rynku" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

Pytany o krajową giełdę analityk ocenił, że nasz rynek wygląda pozytywnie, a WIG20 jest na dobrej drodze, aby zaatakować szczyt z października 2021 roku.

"Jeśli chodzi o dzisiejszą sesję na krajowej giełdzie, to z punktu widzenia głównych indeksów niewiele się działo. Mamy utrzymanie tendencji wzrostowej na WIG20, a indeks zdołał się utrzymać nad poziomem 2.400 pkt. i jest na dobrej drodze, aby zaatakować szczyty z października minionego roku. W takim kontekście sytuację naszego rynku można ocenić pozytywnie" - dodał.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,14 proc. do 2.407,62 pkt., a WIG zniżkował o 0,12 proc. do 73.245,28 pkt. Identyczne pod względem procentowym do WIG spadki zanotował mWIG40 zamykając dzień na 5.541,97 pkt.

Na wartości zyskał nieznacznie grupujący małe spółki sWIG80, rosnąc o 0,09 proc. do 21.033,15 pkt.

Obroty na czwartkowej sesji były spore, sięgając 1,66 mld zł na szerokim rynku, z czego 1,38 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX tracił 0,3 proc., a francuski CAC 40 zniżkował o 0,87 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 0,40 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 tracił 0,92 proc., S&P500 zniżkował o 0,30 proc., a DJI zwyżkował o 0,34 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 8 z 14 indeksów. Najmocniej urosły WIG Nieruchomości (3,24 proc.), WIG Spożywczy (2,06 proc.) oraz WIG Chemia (1,34 proc.).

Najmocniej zniżkowały WIG Odzież (-2,42 proc.), WIG.GAMES (-1,84 proc.) oraz lider środowej sesji WIG Górnictwo (-1,72 proc.).

W WIG20 pozycję lidera wzrostów i obrotów z połowy sesji utrzymały akcje Allegro, które zamknęły dzień na 2,64-proc. plusie przy 309 mln obrotów. Kurs tej spółki umocnił się ponad lokalnym szczytem z drugiej połowy grudnia ub.r. i jest notowany na poziomach z połowy listopada 2021.

Mocną drugą część sesji miały natomiast akcje PZU i Dino, które na zamknięciu zyskały odpowiednio 2 proc. i 1,79 proc. Kurs PZU testuje lokalny szczyt z początku grudnia 2021, a Dino jest już o ok. 15 zł poniżej historycznych maksimów.

Po mocniejszej końcówce notowań na 0,68-proc. plusie sesję zakończył Tauron, a notowania PGE zniżkowały o 0,38 proc.

Kolejną sesję duże obroty notowały największe pod względem kapitalizacji banki. Kurs Pekao wzrósł o 0,37 proc. przy 154 mln obrotu, a PKO BP zyskał 0,5 proc. przy obrotach na poziomie 201 mln zł. Kurs Pekao umocnił się nad szczytem z przełomu października i listopada 2021, a PKO BP do szczytu z tego okresu się zbliża.

Słabość z połowy sesji pogłębiły natomiast spółki paliwowe, z których Lotos stracił 3,75 proc., a kurs PKN Orlen zniżkował o 0,92 proc. do 81,44 zł.

Po środowej publikacji szczegółów dotyczących planowanej fuzji PKN Orlen i Lotosu analitycy różnie oceniają warunki sprzedaży części obecnego biznesu Lotosu. Przeważają opinie, że część detaliczna została dobrze wyceniona, a część rafineryjna słabo. Zdaniem analityków, PKN będzie musiał zaproponować lepszy parytet wymiany akcji Lotosu na akcje PKN Orlen, aby uzyskać zgodę mniejszościowych akcjonariuszy pierwszej z ww. spółek na takie warunki planowanych transakcji.

Po ustanowieniu na środowej sesji historycznych maksimów, o 3,04 proc. zniżkowały akcje LPP i była to druga największa zniżka spośród spółek z WIG20.

O 1,84 proc. zniżkował kurs KGHM, który był liderem środowej sesji z tego segmencie rynku, a spadkom tym towarzyszyły przekraczające 112 mln zł obroty.

Z poziomem 200 zł za akcję nie poradził sobie natomiast CD Projekt, a jego kurs zniżkował o 1,52 proc. do poziomu 193,02 zł jednak przy niższych, sięgających 57 mln obrotach.

W mWIG40 po 13,33-proc. zwyżce do 3,40 zł za akację, pozycję lidera utrzymała Develia, przy dużych, przekraczających 11 mln zł obrotach. Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosiły wezwanie na 295.388.485 akcji Develii, które reprezentują 66 proc. głosów na WZ, po 3,34 zł za sztukę.

Wzrosty z połowy sesji powiększył Kernel Holding, zamykając dzień na 3,53-proc. plusie.

Zwyżkę ze środowej sesji kontynuowała Amica Wronki, a jej kurs zyskał 1,64 proc. do 124 zł.

Dobrze radziły sobie również spółki z sektora chemicznego. Kurs akcji Grupy Azoty zyskał 1,93 proc., Ciech wzrósł o 0,93 proc. do 43,5 zł, a jego kurs próbuje wybić się górą z trwającej od kilku tygodni konsolidacji.

Wśród zniżkujących składników mWIG40 najmocniej, o 4,7 proc. spadły akcje Pepco Group, a kurs tych akcji przełamał minima z listopada oraz grudnia 2021 roku i jest już bardzo blisko historycznych minimów.

Przed sesją spółka podała, iż w pierwszym kwartale 2021/22, zakończonym 31 grudnia 2021 r. miała 1.352 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 12,4 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego.

Ponad 2,5 proc. zniżki zanotowały natomiast Ten Square Games (-2,85 proc.), DataWalk (-2,82 proc.) oraz Benefit System (-2,78), który powiększył nieco spadki z połowy sesji.

W sWIG80 szóstą sesję z rzędu rosły akcje Wieltonu, zyskując 6,44 proc. do 10,58 zł. W poniedziałek Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP poinformował, iż Wielton zarejestrował w okresie styczeń-grudzień 4.080 nowych przyczep i naczep, czyli o 99,7 proc. więcej rdr.

Po mocnej, 6,3-proc. zwyżce, do lokalnych maksimów z września i listopada 2021 roku zbliżył się kurs akcji Synektik, przy relatywnie dużych obrotach sięgających 1,6 mln zł.

Na dziennych maksimach zamknął się Cognor Holding, a jego akcje zyskały 4,62 proc. przy 1,9 mln obrotu.

Wskutek słabej końcówki sesji, o 3,25 proc. straciły akcje Erbudu i testują lokalną linię trendu wzrostowego.

Słaby sentyment z połowy sesji utrzymał się na akcjach PZ Cormay (-2,46 proc.), TIM (-2,32 proc.) oraz Enter Air (-2,28 proc.). Pierwsza z ww. spółek koryguje wyraźne wzrosty z początku br., kurs TIM pozostaje w obrębie nieco rosnącej konsolidacji, a Enter Air konsoliduje się nad szczytem z grudnia 2021 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl