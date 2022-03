Na krajowej giełdzie mocna sesja pomimo wypowiedzi Powella

Wtorkowa sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się wyraźnymi zwyżkami głównych indeksów, pomimo poniedziałkowych wypowiedzi szefa Fed, który nie wykluczył mocniejszych podwyżek stóp procentowych – powiedział w rozmowie z PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, dla WIG20 istotnym oporem są okolice 2.200 pkt.

Szef Fed Jerome Powell powiedział, że jeśli Komitet Otwartego Rynku (FOMC) dojdzie do wniosku, że właściwe będzie podwyższanie stóp w krokach większych niż 50 pb, to stanie się to na najbliższym lub jednym z najbliższych posiedzeń.

Analityk BM BNP Paribas zwrócił uwagę na mocne wzrosty LPP oraz Allegro, które na przestrzeni ostatnich tygodni czy miesięcy znacząco straciły na wartości.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 10 z 14 indeksów. Najwięcej zyskały WIG Media(6,48 proc.), WIG Odzież (3,23 proc.) oraz WIG Górnictwo (2,84 proc.).

"Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie miała dwa oblicza. W pierwszym etapie, mniej więcej do godziny 14 niewiele się działo, a indeksy notowały niewielkie zwyżki. Na rynku obserwowaliśmy małą zmienność, podobnie jak podczas poniedziałkowych notowań. Dobry początek sesji był dość zastanawiający, gdyż poniedziałkowy komentarz szefa Fed Powella odnośnie przyszłej ścieżki stóp procentowych w USA był dość znaczący" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

"Szef Fed Jerome Powell powiedział, że jeśli Komitet Otwartego Rynku (FOMC) dojdzie do wniosku, że właściwe będzie podwyższanie stóp w krokach większych niż 50 pb, to stanie się to na najbliższym lub jednym z najbliższych posiedzeń" - napisali ekonomiści banku Pekao w biuletynie dziennym.

"W drugim etapie wtorkowych notowań, po wejściu do gry inwestorów amerykańskich, mieliśmy na giełdzie w Warszawie mocną końcówkę, w której prym wiodły spółki z WIG20. Pozytywnie zachowywał się również złoty, który umacniał się, wspierając pozytywne nastroje na rynku" - dodał analityk BM BNP Paribas.

Jeśli chodzi o składowe indeksu, to analityk zwrócił uwagę na mocne wzrosty LPP oraz Allegro, które na przestrzeni ostatnich tygodni czy miesięcy znacząco straciły na wartości. Indeksowi - zdaniem analityka - pomagały również banki.

W opinii analityka, ważnym oporem dla WIG20 są okolice 2.200 pkt. i aby myśleć o kontynuacji wzrostów, musielibyśmy nad ten poziom powrócić.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,36 proc. do 2.121,52 pkt., a WIG zyskał 1,15 proc. do 64.318,55 pkt. Mniejsze wzrosty zanotowały indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 zyskał 0,55 proc. do 19.340,65 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,76 proc. do 4.711,99 pkt.

Na szerokim rynku obroty wyniosły 1,56 mld zł, z czego 1,34 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 1 proc., a francuski CAC 40 rósł o 1,03 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,57 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały pozytywne nastroje szczególnie wśród spółek technologicznych. Nasdaq100 rósł o 1,88 proc., S&P500 zyskiwał 1 proc., a DJI szedł w górę o 0,64 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 10 z 14 indeksów. Najwięcej zyskały WIG Media(6,48 proc.), WIG Odzież (3,23 proc.) oraz WIG Górnictwo (2,84 proc.).

Najmocniej na wartości straciły WIG Spożywczy (-3,66 proc.), WIG Chemia (-2,46 proc.) oraz WIG Paliwa (-0,17 proc.).

W WIG20 przez całą sesję popyt systematycznie wzrastał na spółkach z sektora górniczego i na zamknięciu JSW zyskało 4,34 proc. (najwięcej w gronie blue chipów), a kurs KGHM poszedł w górę o 2,6 proc.

Jak podała grupa KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych, sprzedaż miedzi w lutym 2022 r. wyniosła 55,9 tys. ton, co stanowi spadek rdr o 11 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła z kolei 62 tys. ton i była wyższa rdr o 7 proc. Produkcja srebra płatnego wyniosła 106,8 ton, tj. o 7 proc. więcej rdr. Sprzedaż srebra wyniosła 119 ton i była wyższa o 44 proc. rdr.

Słaby początek sesji miały akcje Allegro, które w pierwszych godzinach notowań należały do najsłabszych spółek z WIG20. Sytuacja uległa zmianie, gdy na rynek napłynęły informacje, iż Allegro uruchamia międzynarodową wersję serwisu - allegro. com. Dostawy na terenie całej Unii Europejskiej będą realizowane w ciągu 2-3 dni - podała spółka w komunikacie prasowym. Allegro podało również, że międzynarodowa usługa grupy pozwala klientom wyszukiwać i kupować towary na allegro .com w języku angielskim oraz płacić w euro. Dodatkowo, jak podała KNF w rejestrze krótkiej sprzedaży, AQR Capital Management LLC posiada krótką pozycję netto na 0,50 proc. akcji Allegro.

Na zamknięciu wtorkowej sesji Allegro zyskało 3,3 proc. i było w gronie liderów wzrostów wśród blue chipów.



Zobacz też: Dobry czas dla firm pożyczkowych - 43 proc. wzrost wartości

We wtorek zyskiwały także spółki z branży odzieżowej, z których zdecydowanie mocniejsze było LPP, a jego akcje zamknęły sesję na 4,26 proc. plusie. CCC zyskało natomiast 0,07 proc.

Liderem wzrostów w pierwszych minutach wtorkowego handlu był CD Projekt, który zyskiwał ok. 7 proc., a jego cena przekraczała 187 zł za akcję. Po zamknięciu poniedziałkowych notowań Studio CD Projekt RED potwierdziło, że pracuje nad kolejną odsłoną serii gier Wiedźmin. Ponadto, CD Projekt podpisał z Epic Games International umowę licencyjną i partnerską dotyczącą korzystania z silnika Unreal Engine. W kolejnych godzinach wtorkowego handlu jednak kurs tej spółki systematycznie się cofał, by zamknąć się na 1,67 proc. plusie przy największych na rynku obrotach przekraczających 195 mln zł.

W WIG20 na wartości straciły tylko akcje czterech spółek. Kurs Pepco Group stracił 2,06 proc., choć w czasie sesji zniżki były zdecydowanie większe i sięgały 3,5 proc. O 0,39 proc. zniżkowały akcje PGNiG, a po wzrostowym początku sesji na 0,74 proc. minusie zakończył się handel na akcjach Lotosu. O 0,31 proc. spadł natomiast kurs PGE.

Wśród średnich spółek skupionych w mWIG40, dzięki mocnej drugiej części sesji, liderem wzrostów były akcje Wirtualnej Polski, które zyskały 12,19 proc. przy sporych, sięgających 4,7 mln zł obrotach.

Zysk netto Wirtualnej Polski w IV kw. 2021 roku wyniósł 61,7 mln zł, czyli był 16,2 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 35,3 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, co daje 1,2 zł na akcję.

Jak poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki, Wirtualna Polska notuje powrót dynamiki rynku reklamowego do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy wzrosty były dwucyfrowe. Grupa nadal rozgląda się za przejęciami, widzi spadek wycen podmiotów zajmujących się handlem w internecie.

W gronie liderów wzrostów w mWIG40 były akcje XTB, które zyskały 4,97 proc. do 19,23 zł przy 9,4 mln zł obrotu i notowane są na nowych średnioterminowych maksimach w okolicach rocznych szczytów pochodzących z czerwca 2021 roku. Analitycy Trigon DM, w raporcie z 21 marca, podnieśli o 16 proc. cenę docelową akcji XTB do 24,4 zł i nadal zalecają ich kupno.

W mWIG40 mocne wzrosty zanotowały również akcje Banku Millennium (4,3 proc.) oraz LiveChat Software (3,7 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl