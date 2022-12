DZIEŃ NA GPW: Na krajowej giełdzie wzrosty; ponownie mocne były spółki z WIG20

Czwartkowa sesja przyniosła kontynuację wzrostów na warszawskim parkiecie, a trend potwierdzały spore obroty - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Wzrostom ponownie przewodziły spółki z WIG20, a sam indeks zbliżył się na ok. 20 pkt. do technicznych oporów usytuowanych w okolicach 1.785 pkt. - dodał.

"Czwartek na warszawskim parkiecie przyniósł wzrosty, którym ponownie przewodziły spółki z WIG20. Obroty były spore i na szerokim rynku wyniosły ponad 1,4 mld zł, co potwierdza kierunek trendu. Nieco słabiej w czwartek zachowywały się indeksy małych i średnich spółek, które zamknęły sesję zwyżką o ok. 1 proc." - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

"Największy pozytywny wpływ na indeks miały akcje PKO BP oraz PKN Orlen. Dla PKN pozytywne jest pokonanie technicznego oporu znajdującego się na 65 zł, co może otworzyć drogę w kierunku 75 zł za akcję, gdzie widzę kolejne opory" - dodał.

Analityk wskazał, że słabo w czwartek zachowywał się CD Projekt, którego kurs spadł o ponad 5 proc.

"Na tych akcjach ma miejsce kontynuacja realizacji zysków z impulsu wzrostowego, który trwał od września do listopada br. Zbliżamy się jednak do okolic 120 zł, gdzie znajdują się techniczne wsparcia, co może prowadzić do krótkoterminowego zatrzymania spadków" - dodał.

daniem analityka, kluczem do dalszej koniunktury na WIG20 pozostaje opór na poziomie 1.785 pkt., gdzie znajduje się listopadowy szczyt.

"Do tego oporu pozostało ok. 20 pkt. i nie można wykluczyć, że rynek podejmie próbę jego przełamania na piątkowej sesji. Jeśli tak by się stało, to indeks ten zamknąłby tydzień na maksimach i jednocześnie wybił się górą z formacji trójkąta zwyżkującego" - dodał analityk BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 1,73 proc. do 1.766,38 pkt., a WIG zwyżkował o 1,44 proc. do 56.867,54 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,96 proc. do 17.900,05 pkt., a mWIG40 o 1,01 proc. do 4.150,31 pkt.

Obroty na szerokim rynku były spore i wyniosły 1,453 mld zł, z tego 1,267 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (240 mln zł) oraz Allegro (158 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach główne indeksy przeważnie rosły. W tym okresie DAX zyskiwał 0,26 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 był notowany na 1,1 proc. plusie.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy notowały spadki: Nasdaq100 zniżkował o 0,1 proc., S&P500 o 0,2 proc., a DJI tracił 1,1 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 9 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Paliwa (+4,32 proc.), WIG-Energia (+3,27 proc.)oraz WIG-Banki (+2,32 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Gry (-3,57 proc.) i WIG.GAMES5 (-2,45 proc.).

W WIG20 najmocniej wzrosły akcje PKO BP (4,66 proc.), a ich kurs zamknął się na 3-miesiecznych maksimach.

W gronie liderów utrzymały się także akcje CCC (4,05 proc.) i PGE (4,48 proc.), dla których była to pierwsza mocniejsza sesja po kilkudniowych spadkach z końca listopada br.

Po godzinie 11.00 wyraźnie zaczął rosnąć kurs PKN Orlen, kończąc sesję wzrostem o 4,5 proc. do 68,24 zł. Jest to najwyższy poziom tych akcji od 3 miesięcy.

W czasie sesji PKN poinformował, iż Orlen Unipetrol podpisał z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company umowy, w wyniku których nabędzie 100 proc. udziałów w spółce Normbenz Magyarorság Kft i stanie się właścicielem 79 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech. Ponadto, na podstawie umów odpowiednie spółki z grupy Orlen Unipetrol nabędą 103 kolejne stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech, z czego przejęcie i rebranding 64 stacji na Węgrzech będzie sukcesywnie realizowane do połowy 2024 roku, a 39 stacji na Słowacji do połowy 2023 roku.

W gronie blue chipów pozytywnie wyróżniały się także akcje Allegro (2,93 proc.) oraz KGHM (3,58 proc.). Dla Allegro była to pierwsza wzrostowa sesja po trzech dniach spadków.

Po drugiej stronie tabeli notowań w WIG20 były natomiast akcje Pepco Group (-4,53 proc.) oraz CD Projekt (-5,65 proc.) i obie spółki pogłębiły spadki z połowy czwartkowych notowań.

CD Projekt poinformował, iż Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt, sprzedał 50 tys. akcji spółki za łącznie ok. 6,6 mln zł.

Po trzech dniach mocnych wzrostów, o 3,4 proc. do 58,02 zł zniżkowały natomiast akcje JSW i były również wśród najsłabszych składników WIG20.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów z połowy sesji nie zaszły większe zmiany. Najmocniej w górę poszedł kurs ComArchu (6,18 proc. do 168,4 zł), a 4,36 proc. wzrosty zanotowały walory Tauronu. Kurs ComArchu ustanowił 3-miesięczne maksima.

O 2,38 proc. w górę poszedł LiveChat Software, którego kurs naruszył górne ograniczenie średnioterminowego trendu bocznego budującego się od września br.

LiveChat Software miał w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23, czyli w okresie lipiec-wrzesień 2022 r., 39,6 mln zł zysku netto wobec 32,7 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 39,7 mln zł, a oczekiwania analityków mieściły się w przedziale 38,2-40,9 mln zł. Spółka poinformowała także, iż chce wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 2022/23 dywidendę zaliczkową w wysokości 1,46 zł na akcję.

O 0,11 proc. w dół poszedł natomiast kurs Polenergii, która w czasie sesji poinformowała, że jej spółka zależna, Polenergia Obrót, złożyła pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska, w którym domaga się zapłaty 40,85 mln zł. Pozew dotyczy roszczeń z umów sprzedaży energii elektrycznej.

W okolicach poziomu odniesienia wahał się natomiast kurs WP Holding, kończąc czwartkowe notowania wzrostem o 0,21 proc. do 96,7 zł.

Wirtualna Polska Media, spółka zależna Wirtualnej Polski Holding, nabyła udziały w spółce Selsey za 32,9 mln zł. Po dokonaniu transakcji WPM posiada łącznie około 44,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników Selsey. Selsey to sklep e-commerce, oferuje meble, wyposażenie wnętrz, dekoracje i akcesoria ogrodowe.

Dodatkowo na rynek napłynęła informacje, iż analitycy BM mBanku w raporcie z 25 listopada podnieśli cenę docelową akcji Wirtualnej Polski do 105,3 zł ze 104,6 zł poprzednio, zachowując rekomendację "akumuluj".

W mWIG40 największe spadki zanotowała Neuca (-4,85 proc.), a po ok. 2,5 proc. w dół poszły walory Grupy Pracuj i Bogdanki. Dla Neuca był to największy, jednosesyjny spadek od październikowego minimum.

W sWIG80 liderem wzrostów były walory Polimex-Mostostal (9,25 proc.), których kurs wybił się górą z ok. 2-tygodniowej konsolidacji i zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

W tym segmencie rynku mocno w górę poszły także akcje Kogeneracji (8,13 proc.), IMC (7,21 proc.) oraz Enter Air (6 proc.), którego kurs zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

Po wzroście o 2,12 proc. w okolicach 5-cio miesięcznych maksimów zamknął się kurs Mirbudu. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki w Krakowie. Wartość kontraktu to 116,5 mln zł brutto.

Najsłabsze w sWIG80 w połowie i na zamknięciu sesji były akcje Biomedu Lublin (-9,38 proc. do 5,689 zł) i Rafako (-9,1 proc.).

Biomed poinformował, że jego akcjonariusz Unisono Capital zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Biomedu Lublin. Łączna liczba sprzedawanych akcji została ustalona na 5 mln, a cena sprzedaży wyniosła 5,3 zł za akcję.

Rafako natomiast poinformowało, że warunki zawieszające wykonanie umowy sprzedaży przez PBG 42,47 proc. akcji Rafako spółce MS Galleon nie zostały spełnione. W związku z tym zobowiązanie MS Galleon do zakupu akcji Rafako nie weszło w życie.

