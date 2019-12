DZIEŃ NA GPW: Na rynku akcji przeważały zwyżki; liderami wzrostów mBank i CD Projekt

Trzy największe warszawskie indeksy poszły lekko w górę na ostatniej sesji przed Świętami. Po kilku próbach indeks małych spółek nie zdołał się wybić nad kreskę i pozostał bez większych zmian. Liderami wzrostów w WIG20 były mBank i CD Projekt, którego kurs znalazł się na nowym, historycznym maksimum.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji GPW indeks WIG20 zyskał 0,7 proc. osiągając poziom 2.142,54 pkt., WIG zwyżkował o 0,6 proc. do 57.569,71 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 3.884,54 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 11.907,89 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 466 mln zł, z czego 378 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania na poziomie poprzedniego zamknięcia. W pierwszej połowie dnia indeks oscylował wokół zera, jednak w drugiej części dnia zaczął lekko rosnąć. Rynki pozytywnie odebrały poniedziałkowe doniesienia, że Chiny zapowiedziały obniżkę ceł importowych na szeroką gamę towarów, w tym żywność, artykuły konsumpcyjne i części do produkcji smartfonów.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskiej giełdzie niemiecki DAX tracił 0,2 proc., a amerykańskie S&P 500 oraz Dow Jones rosły odpowiednio o 0,15 i 0,45 proc.

Wśród największych spółek na GPW po około 4 proc. wzrosły kursy akcji mBanku i CD Projektu.

Kurs CD Projektu znalazł się na nowym, historycznym maksimum. Po piątkowej premierze serialu "Wiedźmin", realizowanego przez Netflix, flagowa gra CD Projektu "Wiedźmin 3" utrzymywała się w weekend na pierwszym miejscu rankingu sprzedaży na platformie Steam. Ponadto spółka poinformowała w piątek, że zawarła porozumienie z Andrzejem Sapkowskim, autorem Sagi Wiedźmińskiej.

Wśród blue chipów po około 1,4 proc. poszły w dół ceny akcji Orange i Play.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżnimy się kursy: Polimex Mostostal - o 10 proc., Polnord - w górę o 8 proc., Sanok Rubber Company - o 8 proc. oraz Celon Pharma i Kernel - po 5 proc.

Kurs Polimexu rósł o kilkanaście procent w ciągu dnia. Spółka podała, że otrzymała od Narodowego Centrum Badania i Rozwoju wiadomość o dopuszczeniu konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex, Politechnika Warszawska, Transition Technologies S.A. oraz Energoprojekt-Warszawa S.A. do realizacji Fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe".

W pierwszej połowie dnia kurs Polnordu zwyżkował nawet o kilkadziesiąt procent, po tym jak spółka poinformowała w piątek wieczorem, że z zakończonej już oferty akcji serii T pozyska łącznie 137,5 mln zł - Polnord przydzielił 64,85 mln akcji, z czego 63,7 mln zł trafi do węgierskiego Cordia International, o ile zgodę na dokonanie koncentracji wyrazi UOKiK.

Zarząd Celon Pharma poinformował, że spółka złożyła wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celu konsultację naukową, doprecyzowanie głównych elementów rozwoju klinicznego fazy III oraz strategii regulacyjnej esketaminy Celon DPI na tamtejszym rynku.

Spadki, które zwróciły uwagę, to: Getin Holding - w dół o 5,8 proc., Grupa Azoty - o 2,4 proc., Eurocash - o 2,1 proc.

Getin Holding podał w piątek, że zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100 proc. akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz 100 proc. udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie - spółek zależnych od emitenta.

Zakłady Chemiczne Police podały, że sprzedały łącznie 49.175.768 akcji serii C nowej emisji, a główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożył w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru.

Komisja Nadzoru Finansowego podała w komunikacie, że nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police dwie kary pieniężne o łącznej wartości 1 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Eurocash podał, że zawarł z funduszami z Grupy MCI umowę, dotyczącą nabycia ok. 55,6 proc. akcji Frisco. Szacowana wartość transakcji wyniesie ok. 130 mln zł. Zamknięcie transakcji planowane jest nie później niż do końca czerwca 2020 roku.