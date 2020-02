DZIEŃ NA GPW: Na rynku przeważały spadki; część spółek pogłębiło minima

Na czwartkowej sesji na GPW przeważały spadki. Swoje minima pogłębiły między innymi JSW, PGE, Enea, Energa i Bogdanka. Przed przeceną obroniły się firmy o mniejszej kapitalizacji.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,7 proc. osiągając poziom 2.099,88 pkt., WIG zniżkował o 0,5 proc. do 57.693,12 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.066,81 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 13.135,37 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 640 mln zł, z czego 518 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania na poziomie środowego zamknięcia i przez większość dnia pozostawał około 5 pkt. pod kreską. Przed godz. 14 indeks zaczął zniżkować i zakończył notowania 15 pkt. poniżej punktu odniesienia.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskim parkiecie amerykańskie S&P 500 oraz Dow Jones, a także niemiecki DAX pozostają bez większych zmian.

W WIG20 najmocniej w dół poszły kursy: JSW - o 6,8 proc. przy obrotach przekraczających 22 mln zł, Tauronu - o 4,1 proc. oraz PGE - o 2,7 proc. Kurs JSW znalazł się na najniższym od ponad 3 lat poziomie, Tauron i PGE zanotowały historyczne minima. Od początku roku notowania dwóch ostatnich spółek zniżkowały, odpowiednio, o 18,3 proc. i 29,7 proc.

Wśród blue chipów w górę poszły mBank - o 1,8 proc., Orange - o 1,1 proc. oraz Pekao - o 0,4 proc.

Na szerokim rynku swoje minima pogłębiły również Enea (spadek o 5,4 proc.), PKP Cargo (spadek o 2,6 proc.) oraz Bogdanka (-2,1 proc.).

We wtorek po południu prezes, kontrolowanej przez Eneę, Bogdanki Artur Wasil powiedział PAP Biznes, że spółka zmniejsza o ok. 25 proc. dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla - ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia. Analitycy oceniają, że nie widać perspektyw na rychłą poprawę.

Spadkami wyróżnił się także kurs, odnotowującego w ostatnich dniach podwyższoną zmienność, Mabionu. Notowania poszły w dół o 9,5 proc.

W górę o 17 proc. podskoczyły notowania Elzabu, a Mercator wzrósł o 6 proc. przy obrotach 1,7 mln zł.