DZIEŃ NA GPW: Na zamknięciu sesji główne indeksy poprawiły wieloletnie maksima

Od początku środowej sesji na GPW trzy największe krajowe indeksy kontynuowały swoje ostatnie wzrosty. Choć zamknięcia wypadły niżej niż śróddzienne szczyty, to WIG20 drugą sesję z rzędu poprawił swoje ponad roczne maksimum, a WIG i mWIG40 po raz trzeci pokonały 3-letnie rekordy. Liderami wzrostów w WIG20 były spółki energetyczne. Pod względem obrotów najchętniej na GPW handlowano debiutującym Pepco.

"Dziś największym wydarzeniem na GPW był debiut Pepco, ósme co do wielkości IPO na krajowym parkiecie. Ponad 12 proc. wzrostu to pozytywny sygnał dla rynku, gdyż ostatnie debiuty nie przynosiły wyraźnych zwyżek mimo nadsubskrypcji. Cieszymy się, że tak dobrze zadebiutowało, przy tak dużych obrotach, przekraczających 800 mln zł. Tradycyjnie można spodziewać się, że stroną sprzedającą byli inwestorzy indywidualni, a kupującą - instytucjonalni" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Pierwszego dnia notowań Pepco na GPW kurs wzrósł o 12,5 proc. do 45 zł, przy obrotach 814 mln zł. Handel akcjami spółek z WIG20 wyniósł przy tym niecałe 800 mln zł.

"W ujęciu globalnym od tygodnia obawy inflacyjne nieco zelżały dzięki łagodzącym wypowiedziom członków Fed. Jednocześnie bitcoin przy większej zmienności wrócił na poprzednie poziomy, co negatywnie wpływało na rynki akcji. GPW zachowywała się w tym czasie relatywnie mocniej, a licząc od maja wzrost WIG20 wynosi blisko 6 proc. Indeks jest na dobrej drodze, żeby zanotować najlepszy maj od 2013 r., co jest pozytywnym lokalnym wydarzeniem" - zauważył Brymora.

"Dziś do relatywnej siły naszego rynku przyczyniły się spółki energetyczne, ze względu na to, że MAP opublikował draft wydzielenia aktywów węglowych. Nie ma tam w zasadzie nic nowego względem wcześniejszych zapowiedzi. Pojawił się natomiast twardy harmonogram, który wyznaczył datę graniczą wydzielenia tych aktywów na III kw. 2022 r. Choć spółki sugerowały, że lepiej było zrobić to jak najszybciej, nawet jeszcze w 2021 r., inwestorzy i tak cieszą się, że ten scenariusz jest coraz bliżej" - dodał Brymora.

Notowane w WIG20 PGE i Tauron przewodziły wzrostom w indeksie. Tauron zwyżkował o 6,2 proc. do 3,39 zł, a PGE o 5,7 proc. do 10,24 zł.

Przed sesją podano, że nabycie przez Skarb Państwa akcji wydzielonych z PGE, Tauronu i Enei spółek z wytwórczymi aktywami węglowymi nastąpi w II/III kw. 2022 roku.

"Warto zwrócić uwagę, że wydzielenie kopalń węgla kamiennego, które jest przedmiotem osobnego projektu, przy parafowanej umowie społecznej z górnikami może nastąpić nawet szybciej niż wydzielenie elektrowni" - dodał Brymora.

Zwrócił także uwagę, na konferencję wynikową PGE.

"Spółka podwyższyła outlook na 2021 r., co jednak było oczekiwane po dobrych wynikach za I kw. Pozytywne jest także to, że CAPEX ma wynieść w tym roku 5-5,5 mld zł. Spodziewaliśmy się 8 mld zł. Potencjalnie mniejsze nakłady inwestycyjne przekładają się wprost na wyższą wycenę" - ocenił.

Na zamknięciu środowych notowań WIG20 wzrósł o 0,52 proc. do 2.164,89 pkt. Rosnąc drugą sesję z rzędu indeks poprawił wyznaczone dzień wcześniej roczne maksimum.

WIG zwyżkował o 0,58 proc. do 64.427,81 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 1,06 proc. do 4.824,76 pkt. Dla obu indeksów była to piąta z rzędu wzrostowa sesja, a trzecia, na której poprawiły swoje 3-letnie rekordy.

sWIG80 nieznacznie zniżkował czwartą sesję z rzędu, tym razem o 0,08 proc. do 20.315,19 pkt.

W tym czasie niemiecki DAX tracił 0,1 proc., amerykański S&P 500 rósł o 0,3 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 0,6 proc.

Na GPW obroty na akcjach spółek z WIG lekko przekroczyły 1 mld zł, z czego na krajowe blue chipy przypadło blisko 800 mln zł. Wśród spółek notowanych w WIG najchętniej handlowano akcjami PKO BP (110 mln zł) i KGHM (101 mln zł).

W ujęciu sektorowym traciło 6 z 15 indeksów, w tym najmocniej producenci gier - o 1,1 proc. Spadki pozostałych sektorów nie przekraczały 0,7 proc.

Z kolei mocno w górę poszła energetyka - wzrosła o 4,6 proc. Drugie w zestawieniu media rosły o 1,8 proc.

W WIG20 poza energetyką wyraźnie zwyżkowało JSW - o 3,6 proc.

Santander rosnąc o 2 proc. poprawił roczne maksimum do 258,3 zł.

O 2 proc. zniżkował CD Projekt.

Brymora zwrócił uwagę na najmocniejszą w mWIG40 Selvitę. Kurs wzrósł o ponad 6 proc. po wynikach. Selvita odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 70,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost rdr o 128 proc. Wynik EBITDA grupy wyniósł 17,8 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł, wobec odpowiednio 7,3 mln zł i 3,7 mln zł rok wcześniej.

W sWIG80 spadkami wyróżniły się Trakcja (-10 proc. do 2,23 zł) i Mo-Bruk (-8 proc. do 349 zł).

Trakcja mocno zniżkuje drugą sesję z rzędu, a spadki rozpoczęły się po tym, jak spółka podała, że Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP PLK ogłoszą wezwanie na akcje Trakcji i kupią 32,85 proc. akcji tej spółki od hiszpańskiej Comsy, po 1,70 zł za akcję.

W przypadku Mo-Bruk Marszałek Województwa Dolnośląskiego nałożył na spółkę opłatę podwyższoną w wysokości 61,2 mln zł za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

