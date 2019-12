Dzień na GPW: Największe spółki w górę, małe i średnie lekko w dół

Na poniedziałkowej sesji na GPW zyskały indeksy największych spółek i szerokiego rynku, zaś lekko w dół poszły benchmarki średnich i małych firm. W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, był Tauron - w górę o 6 proc. W sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział PAP Biznes, że nie ma planu, żeby połączyć PGNiG z Tauronem.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,3 proc. do 2.112,93 pkt., WIG zwyżkował o 0,2 proc. do 56.832,07 pkt., mWIG40 pozostał bez większych zmian na 3.836,63 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.864,12 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 624 mln zł, z czego 538 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania w pobliżu piątkowego zamknięcia i w pierwszej części dnia wzrósł o około 10 punktów. Do końca dnia indeks poruszał się na poziomie zbliżonym do tego, na jakim zakończył notowania, czyli 2.113 pkt.

O godz. 18 DAX wzrósł 0,9 proc., a S&P500 i Dow Jones zyskiwały odpowiednio 0,85 i 0,65 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Tauron - w górę o 6 proc. i Cyfrowy Polsat - o 2,4 proc..

Tauron Ekoenergia poinformował w trakcie sesji, że podpisał umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW za 15 mln zł.

W sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział PAP Biznes, że nie ma planu, żeby połączyć PGNiG z Tauronem.



Największe spadki w WIG20 odnotowały kursy: mBanku - o 3,5 proc. i Orlenu - o 2,3 proc.

Wicepremier Sasin pytany przez PAP, czy chciałby, by któryś z należących do Skarbu Państwa banków odkupił od niemieckiego Commerzbanku udziały w mBanku odpowiedział, że w tej sprawie toczą się rozmowy na poziomie firm, również tych z udziałem Skarbu Państwa.

Ponadto w pierwszej połowie dnia na rynek napłynęła informacja, że analitycy Haitong Bank, w raporcie z 13 grudnia obniżyli cenę docelową mBanku do 304,7 zł z 308,5 zł poprzednio utrzymując rekomendację "sprzedaj".

Z kolei analitycy Ipopema Securities w raporcie z 9 grudnia wznowili wydawanie rekomendacji dla PKN Orlen od zalecenia "trzymaj" z wartością godziwą akcji na poziomie 74 zł.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się akcje: R22 - w górę o 7,4 proc., Asbisu - o 6,3 proc., Enei - o 3,2 proc.

Prezes Enei Mirosław Kowalik poinformował w poniedziałek, że Enea chce zastępować bloki węglowe w Elektrowni Kozienice blokami gazowymi oraz że nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej.

Kurs Mabionu zyskał w poniedziałek 17 proc., po tym jak w ciągu pięciu poprzednich sesji spadł o blisko 37 proc.

W poniedziałek rano Mabion podał, że otrzymał podsumowanie z posiedzenia CHMP dot. procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 - spółka wstępnie oceniła, że finalna lista zagadnień postawionych przez Europejską Agencję Leków (EMA) różni się od wstępnej informacji otrzymanej od reporterów, bowiem zakres otrzymanych zagadnień jest węższy w stosunku do wcześniej uzyskanej informacji.

Przed otwarciem sesji na rynek napłynęła aktualizacja rekomendacji dla akcji Mabionu, wydana przez analityka DM PKO BP Dawida Górzyńskiego w ramach PWPA GPW w Warszawie. Analityk biura maklerskiego obniżył cenę docelową akcji Mabionu do 100 zł ze 105 zł, nie zmieniając rekomendacji "kupuj" - jednocześnie obniżył prawdopodobieństwo rejestracji leku MabionCD20 w EMA do 85 proc. z 95 proc. i podwyższył dla amerykańskiej FDA do 55 proc. z 50 proc.

Spadkami natomiast wyróżnił się na szerokim rynku Braster - w dół o 7 proc.