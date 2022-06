DZIEŃ NA GPW: Nieudana próba korekty, potrzebny impuls z USA

Choć WIG20 przejściowo odnotowywał w czwartek wzrosty, to na koniec sesji wrócił jednak do porannych spadków. Zdaniem Przemysława Smolińskiego, analityka DM PKO BP, tylko silne wzrosty w USA dałyby szansę na odwrócenie trendu na GPW.

"Próbowaliśmy rozpocząć korektę trochę równolegle z tym, co się dzieje na giełdach za oceanem. My jednak od dłuższego czasu jesteśmy słabsi niż Stany. Dziś w USA trochę na plusie, wczoraj na wykresie biała świeca, a u nas czarne świece i nowe minima. O ile w Stanach można mieć jeszcze nadzieję na jakiś korekcyjny ruch w górę, to u nas można jedynie liczyć na spowolnienie dynamiki spadku, ewentualnie jakieś korekcyjne odbicie przez jedną, dwie sesje. W średnim i krótkim terminie niestety obowiązuje scenariusz spadkowy. Z technicznego punktu widzenia wielkich nadziei nie ma" - powiedział Przemysław Smoliński, analityk DM PKO BP.

Jego zdaniem szanse na odwrócenie trendu są niewielkie.

"Tylko silniejszy wzrost w Stanach i to powyżej tych minimów S&P 500 z połowy maja, a następnie szczytu z początku czerwca mógłby dać impuls do odwrócenia trendu na GPW. Bez tego możemy mieć jedynie nadzieję na hamowanie i spowalnianie spadków. Póki co, inwestorzy wolą bezpieczenie być poza rynkiem i spokojnie obserwować przebieg wydarzeń" - ocenił analityk.

WIG20 zaczął dzień od spadków, aby w okolicach południa wyjść na plus na poziomie 1680 pkt., a następnie ponownie zanurkować. Na zamknięciu WIG20 spadł o ponad 1,5 proc. poniżej 1660 pkt., mWIG40 stracił 1,4 proc., schodząc poniżej 4000 pkt., a stosunkowo najlepiej wypadł sWIG80, który zniżkował o ponad 0,2 proc. do 16 922 pkt.

Podobnie zmieniał się sentyment na zachodnich giełdach. Ok. 16.21 amerykańskie parkiety znalazły się na plusie, podczas gdy europejskie zniżkowały. Dow Jones rósł o 0,5 proc., S&P500 o 0,6 proc., a Nasdaq o 0,95 proc. Tymczasem Dax spadał o 1,4 proc., FTSE 100 tracił 0,7 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,5 proc.

Obroty na GPW przekroczyły 0,79 mld zł, z czego 0,66 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Jedyną spółką z indeksu blue chipów, na której obroty przekroczyły 100 mln zł był KGHM.

"Jedynie sektor energetyczny pozytywnie zwraca uwagę, choć ostatnie sesje nieco spadkowe, ale tam w średnim terminie widać tendecję wzrostową. Dzisiaj górnictwo, paliwa dostało w kość, a jedynie energetyka daje jakieś nadzieje, a pozostałe sektory zachowują się słabiej" - wskazał Smoliński.

W ujęciu sektorowym na GPW, podobnie jak w środę, zdecydowane spadki wykazały WIG-Górnictwo oraz WIG-Chemia - oba indeksy straciły 4,5-5 proc. Jednocześnie 7 indeksów znalazło się na minusie, przekraczającym 1 proc. Na zdecydowanym plusie znalazła się natomiast WIG-Informatyka, rosnąca o 1 proc.

W WIG20 po raz kolejny na sporych minusach są spółki górnicze - KGHM spadło o ponad 4 proc., zbliżając się do 52-tyg. minimum, natomiast JSW aż o 6 proc., co sprawiło, że akcje firmy są najtańsze od marca. Ponad 3 proc. spadły także Lotos oraz PGNiG.

KGHM podało, że sprzedaż miedzi przez grupę wyniosła w maju 2022 roku 58,2 tys. ton i była niższa rdr o 7 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 64,3 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 2 proc.

W górę indeks blue chipów przez pewien czas próbowały ciągnąć banki, ale ostatecznie tylko Santander Bank Polska znalazł się na niewielkim plusie. Dobrze radzi sobie także Pekao, tracąc mniej niż 1 proc.

Prezes Pekao Leszek Skiba poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes, że wakacje kredytowe będą wspierały jakość aktywów bankowych, a ich największą korzyścią dla sektora będzie utrzymanie niskiego kosztu ryzyka (CorR). Pekao ocenia, że realnym poziomem CoR dla banku w kolejnych kwartałach jest około 40 pb, a koszty wakacji kredytowych bank uwzględni w wynikach II kwartału.

PKO BP stracił ponad 1,6 proc. Bank poinformował w czwartek, że rozpoczął prace nad budową nowej strategii banku, planuje ją przedstawić pod koniec 2022 roku.

Wyraźne wzrosty powyżej 1 proc. wykazały: Allegro, Pepco oraz Asseco Poland. Tym samym Allegro kontynuuje zapoczątkowany w połowie czerwca krótkoterminowy trend wzrostowy, a Pepco zbliża się do czerwcowych szczytów.

W mWIG40 o ponad 7 proc. spadły akcje Grupy Azoty do 42,94 zł, przełamując lokalne minimum z czerwca. Ponad 6 proc. stracił też Alior Bank, spadając do najniższych poziomów od połowy czerwca, oraz Comarch. Najmocniej zwyżkowały natomiast DataWalk (o ponad 9 proc. do 136,46 zł) oraz Ten Square Games (o ponad 4 proc. do 116,50 zł).

O ponad 5 proc. poszły w dół akcje Bogdanki. Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało w czwartek o przeznaczeniu na dywidendę 85 mln zł, co daje 2,5 zł dywidendy na akcję.

O ponad 0,8 proc. w górę poszły Kęty, które podały szacunki wyników w drugim kwartale 2022 r. - skonsolidowany zysk netto wyniósł 220 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rdr. Spółka podniosła o 17 proc. do 642 mln zł tegoroczne prognozy zysku netto oraz o 19 proc. do 980 mln zł prognozy EBITDA.

Największe wzrosty w sWIG80 zanotował Vercom, którego akcje rosną o ponad 7 proc., kontynuując krótkoterminowy trend wzrostowy trwający od połowy czerwca.

Niewielkie spadki odnotowało Onde. Firma podała, że zarząd zdecydował o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych związanego z dalszym rozwojem przez spółkę portfela projektów w obszarze energetyki odnawialnej. Spółka nie rozważa przeprowadzenia emisji akcji.

Na szerokim rynku mocno wzrósł K2 Holding - o 15 proc. do 31,9 zł. Zarząd tej spółki rekomenduje wypłatę 8,40 zł dywidendy na akcję. W trzecim, czwartym kwartale spółka planuje przedstawić aktualizację strategii, a część środków ze sprzedaży Oktawave planuje przeznaczyć na rozwój, w tym akwizycje w segmencie software.

Na 1,8-proc. minusie notowane były natomiast akcje Trakcji. Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 250 mln akcji serii E. Emisja ma być przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zostanie skierowana do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

