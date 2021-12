DZIEŃ NA GPW: Nieudana próba podbicia rynku; indeksy kończą sesję w okolicach minimów

Poniedziałkowa próba podbicia krajowych indeksów zakończyła się niepowodzeniem, a ich notowania zamknęły się w okolicach dziennych minimów. Zdaniem analityków trudno jednoznacznie wskazać przyczyny pogorszenia nastrojów na GPW. Uważają oni, że inwestorzy mogą obawiać się wpływu na rynek mieszanki trzech czynników: zacieśniania polityki monetarnej, wysokich cen energii oraz ewentualnych nowych wariantów wirusa.

"Po dobrym rozpoczęciu sesji, czemu sprzyjał pozytywny klimat na rynkach bazowych, kolejne godziny handlu na GPW upływały pod znakiem większej aktywności podaży, która zepchnęła główne indeksy w okolice piątkowych zamknięć. Kolejne pogorszenie nastrojów oglądaliśmy wraz ze zbliżaniem się otwarcia rynku kasowego w USA, czemu towarzyszyło analogiczne zachowanie głównych parkietów europejskich. W takim otoczeniu główne indeksy z GPW zakończyły dzień w okolicach dziennych minimów, a tym samym próba podbicia rynku zakończyła się niepowodzeniem" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaka jest przyczyna pogorszenia nastrojów na głównych parkietach. Wydaje się, że inwestorzy najbardziej obawiają się mieszanki trzech czynników: zacieśniania polityki monetarnej, rosnących cen energii oraz ewentualnych, nowych wariantów wirusa, które to czynniki jednocześnie mogą uderzać w realną gospodarkę" - dodał analityk.

Ryczko zwrócił uwagę na tracące na wartości spółki energetyczne oraz na ponad 8-proc. spadek akcji Grupy Azoty.

"Zastanawiająca jest bardzo słaba sesja firm energetycznych oraz mocny spadek akcji Azotów. Wydaje się, że elementem wspólnym są wysokie ceny uprawnień CO2, przy ograniczonej możliwości ich przerzucenia na odbiorcę końcowego oraz wysokie ceny surowców i energii, które wpływają na biznes Azotów" - powiedział analityk.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania symbolicznym wzrostem o 0,03 proc. do 2.214,38 pkt., a WIG zniżkował o 0,2 proc. do 68.230,1 pkt. Najsłabszym indeksem był mWIG40, który stracił 0,93 proc. do 5.275,83 pkt. Reprezentujący małe spółki sWIG80 zniżkował o 0,06 proc. zamykając sesję na poziomie 20.294,7 pkt.

Na szerokim rynku obroty osiągnęły 1,019 mld zł z tego 774 mln zł przypadło na największe spółki.

Inwestorzy najchętniej handlowali walorami KGHM (86 mln zł), PKN Orlen (79 mln zł) oraz Allegro i PKO BP (obroty po 75 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW, w Europie sentyment był negatywny, a indeksy najważniejszych giełd traciły na wartości.

W trakcie zamykania GPW, DAX spadał o 0,1 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 0,78 proc., a brytyjski FTSE 225 był kwotowany o 0,99 proc. poniżej piątkowego zamknięcia.

Główne indeksy amerykańskie traciły na wartości. S&P500 zniżkował o 0,62 proc., DJI o 0,8 proc., a Nasdaq100 spadał o 0,71 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym 7 z 15 indeksów sektorowych zakończyło poniedziałkową sesję na plusie. Najmocniej zyskały indeksy spółek odzieżowych (1,15 proc.), farmaceutycznych (0,93 proc.) oraz związanych z branżą górniczą (0,87 proc.).

Spośród zniżkujących indeksów branżowych, najmocniej traciły WIG Chemia (-3,91 proc.), WIG Energetyka (-2,94 proc.), oraz WIG Motoryzacja (-2,1 proc.).

Spośród spółek z WIG20 najmocniej straciły spółki energetyczne oraz JSW, którego kurs po spadku o 4,29 proc. do 38,41 zł znalazł się w okolicach minimów z końca listopada br. Kurs Taurona te minima pokonał, a PGE, po spadku o 3,11 proc., właśnie je testuje.

Ponad 2 proc. straciły akcje Lotosu (-2,23 proc.) oraz Santander Bank Polska (-2,02 proc.), który to ustanowił nowe minima w obrębie trwającego od końca października cofnięcia.

Mocny od początku sesji był CD Projekt, który zamykając sesję na 2,29-proc. plusie został liderem wśród spółek z WIG20.

Nowe maksima po raz kolejny ustanowiło LPP (+1,91 proc. do 17.630 zł), jednak drugi przedstawiciel sektora odzieżowego CCC stracił na wartości 1,54 proc.

Uwagę zwraca również 1,55-proc., do 144,45 zł, zwyżka kursu KGHM, który zakończyły sesję w okolicach dziennych maksimów.

W początkowych fazach sesji o ponad 3 proc. zwyżkowały akcje Dino, które jednak zamknęły się tylko na 1,13-proc. plusie.

Spośród średnich spółek wchodzących w skład mWIG40 od początku notowań wyróżniały się Celon Pharma oraz Mabion, czyli spółki mające największy wpływ na indeks WIG Leki. To głównie dzięki ich wzrostom indeks ten zyskał na wartości. Na zakończenie poniedziałkowych notowań kurs Celon Pharma wzrósł o 3,52 proc. (najwięcej spośród spółek z mWIG40), a Mabion zyskał 1,22 proc.

Dzięki zwyżce o 2,97 proc. do poziomu 86,8 zł nowe maksima osiągnęły akcje Selvity, przy wyższych niż średnia z ostatnich sesji obrotach przekraczających 1,35 mln zł.

Spośród spółek z mWIG40 najbardziej spadły akcje Grupy Azoty (-8,15 proc. do 34,72 zł) oddalając się o niemal 10 proc. od ustanowionych 7 grudnia ostatnich maksimów.

O 5,38 proc. do 24,60 zł zniżkowały akcje Huuuge i ustanowiły nowe, historyczne minima.

Wyraźnie spadły również akcje PKP Cargo (-3,82 proc.), Enei (-3,76 proc.) oraz Budimeksu (-3,19 proc.).

Największe obroty wśród zniżkujących spółek z mWIG40 zanotował mBank (ponad 20 mln zł), który stracił na wartości 1,33 proc.

Spośród spółek skupionych w sWIG80, liderem wzrostów został Skarbiec Holding, którego kurs zanotował najmocniejszą sesję od drugiej połowy listopada, rosnąc o 6,3 proc.

Nieco ponad 3 proc. zyskały akcje Quercus TFI, czyli drugiej spółki reprezentującej branżę zarządzania aktywami.

Liderem spadków, wśród najmniejszych, skupionych w sWIG80 spółek był Action, którego kurs stracił 6,4 proc. przy obrotach przekraczających 1 mln zł.

Ponad 4 proc. zniżkowały z kolei: Trakcja (-4,69 proc.), Bogdanka (-4,36 proc.) oraz Serinus Energy (-4,07 proc.)

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl