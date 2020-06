DZIEŃ NA GPW: Niewielkie spadki głównych indeksów; mocno w górę energetyka

Główne warszawskie indeksy odrobiły część porannych strat i zakończyły wtorkowe notowania między 0,3 a 0,4 pod kreską. Silnymi wzrostami wyróżnił się sektor energetyczny, w szczególności Tauron i PGE, których notowania zyskały po ponad 10 proc.

"Warszawski parkiet odreagował we wtorek, podobnie jak wiele innych rynków, silne wzrosty z ostatnich tygodni, a indeksy na świecie zmagają się ze strefami oporu. W przypadku WIG20 jest to 1.850 pkt., a dla S&P500 to przedział 3.200-3.250 pkt. Dla DAX są to okolice poziomu 12.800 pkt. który w połowie lat 2017 oraz 2018 był punktem zwrotnym, po którym nastąpiły spadki. O tym, czy ta historia powtórzy się po raz trzeci, będzie w najbliższych dniach decydować siła sprzedających, a pokusa do realizacji zysków jest dość spora" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Analityk zwrócił uwagę na wysokie obroty towarzyszące spadkom WIG20 na początku wtorkowych notowań, które mogą sprzyjać podaży.

"Na uwagę zasługują silne wzrosty PGE i Tauronu - obie spółki zyskały po ponad 10 proc. CD Projekt wzrostem o 4 proc. pokazuje, że nie zamierza zbyt daleko oddalać się od szczytów. Z kolei sektor bankowy skorygował dość mocne wzrosty z ostatnich dni, w szczególności Pekao i Santander" - dodał.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,31 proc. do 1.835,59 pkt., WIG zniżkował o 0,32 proc. do 51.289,49 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,31 proc. do 3.587,66 pkt., a sWIG80 spadł o 0,42 proc. do 13.047,89 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.426 mln zł, z czego 1.175 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W pierwszej godzinie handlu WIG20 stracił około 40 punktów i przez pierwszą połowę dnia pozostawał około 1,5 proc. pod kreską. W drugiej połowie dnia spadki zaczęły słabnąć, głównie za sprawą mocnych wzrostów spółek energetycznych i indeks zamknął notowania z 0,3 proc. stratą.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX tracił około 1,5 proc., a amerykański S&P 500 zniżkował o 0,7 proc.

W WIG20 najmocniej rosły Tauron - o 13,5 proc. i PGE - o 11 proc.

"Na krajowym rynku trwa widziana już w poprzednich tygodniach poprawa sentymentu wobec spółek energetycznych, wywołana zapowiedziami o możliwym odciążeniu sektora od węgla. Zapalnikiem wtorkowych wzrostów mógł być opublikowany przed rozpoczęciem notowań artykuł o potencjalnym wydzieleniu kopalń z bilansów PGE i Tauronu. W przypadku Tauronu kopalnie te ciążą spółce dużo mocniej, niż jej elektrownie węglowe. Sektor energetyczny w Polsce wyceniany był z potężnym dyskontem i teraz przy braku realizacji ryzyka korporacyjnego w postaci zaangażowania w górnictwo, to dyskonto jest znoszone" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Jak nieoficjalnie podał we wtorek rano portal Biznesalert. pl, "tajny" projekt ministerstwa aktywów państwowych zakłada restrukturyzację sektora górniczego. W ramach reformy Węglokoks miałby w II połowie 2020 r. przejąć kopalnie należące do Tauron Wydobycie i PGG (której udziałowcem jest PGE). Węglokoks mógłby przejąć handel węglem JSW i Bogdanki na przełomie 2020 i 2021 r.

Wizner zwrócił uwagę, że ta informacja mogła być powodem, dla którego początkowe 5 proc. spadki kursu JSW, związane z czasowym wstrzymaniem wydobycia w dwóch kopalniach, przeszły w 4,5 proc. wzrost na koniec dnia, gdyż, jak ocenia, wydobycie węgla energetycznego w JSW jest mało opłacalne.

Po czterech z rzędu wzrostowych sesjach sektor bankowy poszedł w dół o 1,8 proc., Pekao spadł o 3 proc., a Santander stracił 2,6 proc.

Wśród małych i średnich firm najmocniej spadły Mabion - o 9 proc. i Rainbow Tours - o 7 proc.

Najmocniej w górę poszły notowania producentów gier: Ten Square Games - o 7,4 proc. i PlayWay - o 6,6 proc., a po około 6 proc. zyskały: Enea, Polimex Mostostal i DataWalk.

Na szerokim rynku wzrostem o 50 proc. przy obrotach przekraczających 1 mln zł wyróżnił się APS Energia.

Zarząd spółki poinformował, że oferta ASP złożona w przetargu zorganizowanym przez AO "Koncern Tytan-2" na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla czterech bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu" została uznana przez komisję przetargową za zwycięzcę. AO "Koncern Tytan-2" jest rosyjską spółką holdingową będącą jednym z uczestników projektu budowy pierwszej tureckiej elektrowni atomowej "Akkuyu". Wartość złożonej oferty wynosi 21,77 mln USD, co stanowi równowartość 85,32 mln zł.