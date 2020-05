DZIEŃ NA GPW: Niewielkie spadki na rynku akcji, WIG20 kończy tydzień prawie 4 proc. zyskiem

W piątek główne indeksy akcji nieznacznie spadły. Indeks blue chipów zniżkował przy niskich obrotach, poniżej 500 mln zł, ale tydzień zakończył zwyżką o 3,7 proc., największą od połowy kwietnia.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,5 proc. do 1.630,44 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 45.915,72 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.265,29 pkt., a sWIG80 spadł 0,2 proc. do 12.151,11 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 653 mln zł, z czego 492 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 otworzył się pięć punktów poniżej czwartkowego zamknięcia, po czym zniżkował do ok. godz. 10.00, kiedy ustanowił minimum sesyjne. W dalszej części sesji indeks systematycznie zwyżkował, korzystając z poprawy koniunktury na giełdach zagranicznych (m.in. USA i Niemcy).

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz. Mocno spadały rosyjski RTS (1-,3 proc.) i węgierski BUX (-1,0 proc.), dla odmiany w Turcji i w Czechach miały miejsce niewielkie wzrosty.

DAX idzie w górę 0,1 proc. o godz. 17.10, a S&P 500 zniżkuje 0,4 proc.

10 z 15 indeksów sektorowych spadło. 14 z 20 spółek WIG20 zniżkowało.

W WIG20 najmocniej w dół poszły akcje JSW (-7,4 proc. do 13,025 zł).

Spółka podała, że skonsolidowana strata netto wyniosła w I kwartale 2020 roku 211,9 mln zł wobec 402,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy są zaniepokojeni przede wszystkim pogarszającą się jakością bilansu JSW.

"Przede wszystkim martwi cash flow i bardzo pogarszający się bilans. Według naszych obliczeń gotówka netto wyniosła zaledwie 400 mln zł w stosunku do 3 mld zł rok temu. Tempo pogarszającego się bilansu jest bardzo wysokie, a niestety jesteśmy przed drugim kwartałem, kiedy spółka boryka się z problemami pandemii. Wydaje się, że w drugim kwartale sytuacja gotówkowa i bilansowa będzie jeszcze gorsza" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk.

Podczas telekonferencji przedstawiciele JSW zapewnili, że spółka nie ma w planach emisji akcji, a także nie widzą zagrożenia dla realizacji kontraktów handlowych.

Spadła cena Tauronu (-1,7 proc. do 1,148 zł).

Spółka podała, że zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi w spółkach zależnych, które pozwolą na rozwiązanie 350 mln zł rezerw. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy Tauron zostanie ujęty w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r.

Zniżkowało CCC (-1,1 proc. do 43,7 zł).

Analitycy Raiffeisen Centrobank podwyższyli rekomendację dla CCC do "kupuj" z "trzymaj, z ceną docelową 64 zł, podała agencja Bloomberg.

Wzrósł kurs PGNiG (+0,6 proc. do 3,755 zł).

Według szacunków spółki PGNiG na poziomie skonsolidowanym miało 0,78 mld zł zysku netto w I kwartale wobec 1,1 mld zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 511 mln zł.

"Wyniki PGNIG są wyraźnie lepsze od oczekiwań. Główną przyczyną tak dobrych wyników jest hedging w wysokości 819 mln zł wobec naszych oczekiwań na poziomie 0 zł. Dobry wynik PGNiG na hedgingu to analogiczna sytuacja jak ostatnio w przypadku wyników PKN Orlen" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk.

CD Projekt poszedł w górę o 0,2 proc. do 393,4 zł.

W wyniku pandemii sprzedaż nowych gier wideo, takich jak "Cyberpunk 2077", może być o ok. 10 proc. niższa niż wcześniej szacowano, ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Jefferies Ken Rumph. Według jego prognozy, nowa gra CD Projektu sprzeda się w 24,8 mln sztuk w ciągu dwunastu miesięcy od debiutu. Rumph spodziewa się, że duża część zysków z gry pojawi się w 2021 roku, m.in. dzięki dodatkom.

Na szerokim rynku w dół poszedł Kruk (-0,9 proc. do 78,0 zł).

Spółka podała, że po uwzględnieniu oczekiwanego wpływu pandemii COVID-19 zweryfikowała spodziewane, przyszłe wpłaty i oszacowała, że w I kwartale strata grupy wyniosła 62 mln zł. Strata była wyższa od prognozowanej przez rynek, gdyż konsensus PAP Biznes zakładał ją na poziomie ok. 20 mln zł.