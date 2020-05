DZIEŃ NA GPW: Niewielkie wzrosty na rynku akcji

We wtorek główne indeksy warszawskiej GPW nieznacznie zwyżkowały, po silnych wzrostach z poniedziałku. Najbardziej zyskał indeks małych spółek – sWIG80, gorzej radziły sobie blue chipy. Spokój panował również na kluczowych giełdach zagranicznych.

"Wydaje się, że dzisiejsza sesja była swoistym odpoczynkiem po wczorajszych mocnych wzrostach, spokój może być dobrą oznaką stanu rynku. Nie przekreśla to mojego umiarkowanie optymistycznego podejścia do perspektyw" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"Moją uwagę przyciągają m.in. najnowsze odczyty wskaźników sentymentu czy alokacji portfeli. Wskaźnik nastroju Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) sugeruje na przewagę pesymizmu. Dane o alokacji funduszy przygotowane przez Bank of America Merrill Lynch pokazują również, że w portfelach jest dużo gotówki. Ten poziom pesymizmu jest symptomatyczny, zakładając, że większość inwestorów się myli" - dodał.

W jego ocenie warto uwzględniać scenariusz pozytywny, według którego WIG20 może podążyć w kierunku 1.800 pkt.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,1 proc. do 1.640,18 pkt., WIG zwyżkował 0,2 proc. do 45.949,97 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.232,00 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,7 proc. do 12.039,17 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 842 mln zł, z czego 653 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 otworzył się kilkanaście punktów powyżej poniedziałkowego zamknięcia, ustanawiając maksimum sesyjne. Następnie poszedł w dół do ok. 1.630 pkt., gdzie ok. godz. 10.30 utworzył minimum dzienne. Przez resztę notowań WIG20 oscylował w okolicach poniedziałkowego zamknięcia.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował mieszany obraz. Spadł czeski PX, pozostałe indeksy zwyżkowały.

DAX idzie w dół 0,2 proc. o godz. 17.20, a S&P 500 zwyżkuje 0,1 proc.

12 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. 13 z 20 spółek WIG20 zyskało.

W WIG20 najmocniej w górę poszło LPP (+4,3 proc. do 6.255 zł).

Sprzedaż grupy LPP w kanale e-commerce wzrosła w kwietniu prawie czterokrotnie, w maju nadal rośnie - poinformował wiceprezes LPP Jacek Kujawa, podczas kongresu EEC Online.

KGHM wzrósł o 2,2 proc. do 82,90 zł.

Zdaniem analityków kurs spółki wciąż korzysta na dobrych danych z rynku mieszkaniowego w Chinach i związanym z tym potencjalnym zwiększeniem popytu na miedź w budownictwie. Dodatkowo KGHM sprzyjają wzrosty cen srebra, które rosną w ślad za złotem. Inwestorzy ignorują przy tym informację o rosnących zapasach miedzi (+15 proc. wzrost w minionym tygodniu na giełdzie LME).

Trzecią sesję z rzędu zyskało Dino Polska (+0,2 proc. do 171,5 zł), choć skala ruchu nie była tak imponująca jak w poniedziałek, gdy kurs zwyżkował ponad 10 proc.

Analityk Goldman Sachs Maxim Nekrasov podtrzymał w raporcie z 18 maja rekomendację "kupuj" dla akcji Dino Polska, nie zmieniając ceny docelowej (200 zł).

"Uważamy, że Dino jest relatywnie dobrze pozycjonowane w sytuacji obecnego spowolnienia makroekonomicznego w związku z ekspozycją spółki na defensywny sektor handlu" - napisał w raporcie analityk.

CD Projekt stracił 1,4 proc. do 379,7 zł.

Spółka, mimo to, utrzymała pozycję lidera największych firm gamingowych w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej. Była to piąta sesja z rzędu, gdy CD Projekt okazał się przedstawicielem sektora gamingowego w Europie o największej wartości, po tym, gdy 13 maja zdetronizował francuski Ubisoft Entertainment.

Cena PKN Orlen zniżkowała o 1,0 proc. do 63,8 zł.

Koncern zadeklarował wstępną gotowość bezpośredniego zaangażowania finansowego w budowę Elektrowni Ostrołęka, wyłącznie w przypadku zmiany założeń technologicznych dla inwestycji na technologię opartą na paliwie gazowym.

Na szerokim rynku zyskał Auto Partner (+3,1 proc. do 4,93 zł).

Spółka poinformowała, że w I kw. 2020 wypracowała na poziomie skonsolidowanym 12,7 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 18,1 proc. rdr, przy czym wynik ten jest o 12,4 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes.

"(…) wyniki Auto Partner udowadniają, że rynek napraw samochodowych można uznać za defensywny. Myślimy, że II kw. przyniesie poprawę zysku netto rdr z powodu odbicia na rynku napraw wraz z odmrażaniem gospodarki" - uważa analityk Santander BM Tomasz Sokołowski.

Spadła cena Mercator Medical (-12,1 proc. do 44,5 zł) przy obrotach ok. 11,6 mln zł.

Członek zarządu spółki Witold Kruszewski ocenił, że wyniki pierwszego kwartału nie były jednorazowe i firma może je utrzymać.