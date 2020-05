DZIEŃ NA GPW: Niewielkie wzrosty na rynku akcji; WIG20 przebił ważny opór

W środę główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły notowania zyskując po około 0,7 proc. Analitycy zwracają uwagę na WIG20, który przebił istotny poziom oporu znajdujący się na 1.650 pkt. Wśród największych spółek wzrostami wyróżnił się CD Projekt, który już po raz czwarty w maju wyznaczył historyczne maksimum.

"WIG20 kontynuował ruch wzrostowy, w ramach którego wybił się w środę ponad poziom oporu na 1.650 pkt. Rośnie liczba spółek i sektorów pozytywnie wpływających na indeks największych firm, być może na WIG20 rozpocznie się kształtowanie nowego trendu wzrostowego. Istotne będzie zachowanie indeksów zagranicznych, w szczególności S&P 500 i DAX. Początek dzisiejszej sesji w USA pokazuje, że również i tam może dojść do przełamania najbliższego oporu, co może być dalszym sygnałem dla wzrostów na WIG20" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,76 proc. do 1.652,64 pkt., WIG zwyżkował o 0,75 proc. do 46.295,02 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,68 proc. do 3.254,01 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,77 proc. do 12.131,9 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 838 mln zł, z czego 626 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 1,2 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał około 1,6 proc.

W WIG20 kurs CD Projektu wzrósł o 4 proc. do 395 zł i tym samym wyznaczył kolejne w tym miesiącu historyczne maksimum. Z kolei najmocniej w dół poszedł kurs Dino - o 2,5 proc.

W połowie notowań na rynek napłynęła informacja, że prezes UKE wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r. Przed tym, notowane w WIG20 telekomy (Cyfrowy Polsat, Orange i Play) zyskiwały po około 1,5 proc., a indeks sektora zyskiwał około 1 proc. Do końca dnia telekomy oddały całość wzrostów i zakończyły dzień lekko pod kreską.

"Telekomy od dłuższego czasu pozostają w trendzie bocznym i dzisiejsza informacja o unieważnieniu aukcji 5G nie była informacją, która sprawiłaby, że sektor wybije się z konsolidacji" - skomentował Wizner.

KGHM poinformował, że zarząd rekomenduje przekazanie zysku za 2019 rok, w kwocie 1.263,9 mln zł, na kapitał zapasowy. Na koniec dnia kurs wzrósł o około 0,2 proc.

"KGHM jest w newralgicznym punkcie jeśli chodzi o możliwość dalszych wzrostów, przy czym rynek spodziewał się takiej rekomendacji ws. zysku za 2019 r., stąd brak reakcji na kursie" - powiedział Wizner.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: Ferro - w górę o 16 proc., Wielton - o 15 proc., a między 8 a 9 proc. rosły: Grupa Azoty, PKP Cargo, Getin Noble Bank, PCC Rokita, Rainbow Tours i Astarta.

Ferro podało w raporcie, że w I kw. 2020 r. miało 16,5 mln zł zysku netto, czyli o 26,9 proc. więcej rdr. Wynik był o 38,3 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

W wywiadzie dla PAP Biznes prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz powiedział, że ma nadzieję, że najgorszy okres w przewozach grupa ma już za sobą. Nie wyklucza w drugim półroczu 2020 roku dostosowania strategii grupy na lata 2019-23 do sytuacji po pandemii i zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Walne zgromadzenie PCC Rokita zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 67,7 mln zł, czyli 3,41 zł na akcję.

Analitycy zwrócili uwagę na stosunkowo niewielkie spadki kursów Enei i Energi, które spadły odpowiednio: o 1,5 i 1 proc. po tym, jak spółki poinformowały o odpisach. Oceniają, że większość negatywnych informacji jest uwzględniona w wycenach.

Elektrownia Ostrołęka, budująca elektrownię węglową Ostrołęka C, dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 1,03 mld zł, poinformowała w komunikacie Energa, która jest jednym z udziałowców Elektrowni Ostrołęka. Odpisy obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 rok o 443 mln zł. Szacowany wpływ odpisów na wynik netto grupy Enea za 2019 rok wyniesie ok. 500,9 mln zł.