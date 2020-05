DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; największe spółki lekko w dół

Główne warszawskie indeksy zanotowały niewielkie zmiany na zamknięciu czwartkowych notowań na GPW. Większość dużych spółek zniżkowała, przy czym najmocniej spadł kurs Play.

"Na krajowym rynku niewiele się działo. WIG20 od początku tygodnia pozostaje w okolicach 1.630-1.660 pkt. Obroty na WIG20 wyniosły nieco ponad 600 mln zł, z czego ponad 100 mln zł przypadło Play, który mocno tracił i był handlowany po około 28 zł, po wiadomości o sprzedaży akcji i budowie księgi popytu. Równie duże obroty były na CD Projekcie, którego kurs w ciągu dnia sięgnął rekordowych 400 zł" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Rynki czekają na to, jak rozwinie się sytuacja w USA. Tamtejszy indeks S&P 500, podobnie jak WIG20, znajduje się w pobliżu górnego ograniczenia konsolidacji i jeżeli pokona poziom 2.980 pkt. to na krajowym rynku również może nastąpić ruch w górę" - dodał.

Ryczko zwrócił uwagę na brak reakcji rynku na słabsze od oczekiwanych dane makroekonomiczne. GUS podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 25,5 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji w kwietniu rdr o 10,0 proc., a mdm spadku o 11,2 proc.

"Każdy ma świadomość, że gospodarka była w trakcie lockdownu. Spadek był oczekiwany, a kilkupunktowe różnice odczytu wobec prognoz ekonomistów nie mają w tym przypadku większego znaczenia" - ocenił.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,9 proc. do 1.637,84 pkt., WIG zniżkował o 0,48 proc. do 46.073,39 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,46 proc. do 3.268,99 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,34 proc. do 12.173,4 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 793 mln zł, z czego 625 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Indeks największych spółek notowanych na GPW przez cały dzień poruszał się w 20 punktowym przedziale wahań tuż poniżej poziomu odniesienia. Pod koniec dnia indeks zaczął odrabiać początkowe spadki, jednak po negatywnym otwarciu notowań w USA powrócił do trendu spadkowego.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił 1,1 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,5 proc.

W WIG20 najmocniej spadł kurs Play, na koniec sesji zniżkował o 4,8 proc. do 29,5 zł, choć na początku dnia strata sięgała nawet 8 proc. Agencja Bloomberg poinformowała, że Kenbourne i Tollerton rozpoczęły sprzedaż 25 mln akcji Play Communications w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) po cenie 28 zł za sztukę. Wystawione na sprzedaż akcje stanowią ok. 9,7 proc. kapitału zakładowego spółki.

Kurs KGHM spadł o 2,4 proc., przerywając tym samym serię czterech wzrostowych sesji z rzędu, w trakcie których cena akcji wzrosła o 15 proc.

Najmocniej w górę poszły kursy CCC - o 1,7 proc. oraz Alior Banku - o 1,6 proc.

Na szerokim rynku kurs PKP Cargo spadł o 3,4 proc. Grupa PKP Cargo podała, że miała 114,4 mln zł straty netto w pierwszym kwartale 2020 roku wobec 53,1 mln zł zysku netto rok wcześniej, zgodnie z szacunkami. Inwestycje spadły o 23,3 proc. do 216,5 mln zł. Podczas wideokonferencji prezes spółki Czesław Warsewicz poinformował, że celem zarządu jest, aby inwestycje grupy w 2020 roku wyniosły 0,8x EBITDA.

Wzrostem o 4,5 proc., przy obrotach przekraczających 13 mln zł wyróżniło się Ten Square Games. Walne zgromadzenie spółki przychyliło się do rekomendacji zarządu i zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2019 rok łącznie 27,37 mln zł, co daje 3,78 zł na akcję.

Ryczko zwrócił także uwagę na notowania Lubawy - kurs wzrósł o 36 proc. przy obrotach rzędu 5 mln zł. Lubawa podała, że szacunkowy skonsolidowany zysk netto grupy w I kw. wzrósł o 12,3 mln zł wobec 3,9 mln zł przed rokiem. Przychody, według szacunków, wzrosły o 13 proc. rok do roku, do 78,9 mln zł, a wynik netto ze sprzedaży zwiększył się o 180 proc. do 14,7 mln zł.