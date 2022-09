Korekta w trendzie wzrostowym. Dalsze ruchy zależne od giełd w USA

Indeks WIG20 powrócił do średnioterminowego trendu spadkowego, a sesja przyniosła korektę wzrostową. To, czy ruch w górę będzie kontynuowany, zależy od zachowania giełd w Stanach Zjednoczonych - ocenił Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

WIG20 zakończył sesję wzrostem o 2,95 proc. do 1.506 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 2,14 proc., sWIG80 o 0,44 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 2,46 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej poszły w górę indeksy: WIG-Chemia (+5,9 proc.), WIG-Banki (+4,1 proc.), WIG-Paliwa (+4 proc.) i WIG-Leki (+3,6 proc.). Największy spadek odnotował z kolei indeks WIG-Budownictwo (-0,6 proc.). Obroty na szerokim rynku wynoszą 1.088 mln zł, z czego ok. 975 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Liderem wzrostów w WIG20 okazało się PKO BP. Wyraźnie wzrósł także mBank, PKN Orlen i KGHM. Najsilniej w mWIG40 wzrósł kurs Celonu Pharma . Bardzo pozytywnie wyróżniły się także Grupa Azoty i Famur. Liderem wzrostów w sWIG80 okazał się Unimot. Wzrósł także kurs Grodna.

"WIG20 i spora część spółek z warszawskiej giełdy powróciła do średnioterminowego trendu spadkowego. Indeks wrócił do tych spadków wybijając się dołem z dwumiesięcznej konsolidacji - to był sygnał do kontynuacji trendu spadkowego i do zakończenia horyzontalnej korekty. Kolejne sesje przyniosły bardzo silny ruch w dół i rynek jest obecnie bardzo mocno wyprzedany, a w takim otoczeniu jakieś korekcyjne odbicie jest jak najbardziej prawdopodobne i to się właśnie działo na dzisiejszej sesji" - powiedział Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał, że piątkowy wzrost indeksów, który może być kontynuowany na kolejnych sesjach, należy traktować jako krótkoterminową korektę wzrostową, a nie jako odwrócenie średnioterminowej tendencji spadkowej.

"Po bardzo silnych spadkach dzisiejsza sesja przyniosła korektę wzrostową - czy ona się utrzyma? Bardzo dużo będzie zależało od tego jak rozwinie się sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Jeśli na S&P500 również utrzyma się korekta, która się wczoraj zaczęła, to u nas również można oczekiwać dalszej korekty i ruchu powrotnego w okolice 1.600 pkt." - powiedział Smoliński.

"Przy krótkoterminowej korekcie wzrostowej w każdym momencie możemy spodziewać się spadków. (...) Jeśli w USA indeksy powrócą do spadków to warszawskie indeksy również będą szły w dół" - dodał.

Jak poinformował, dolne ograniczenie kanału spadkowego dla indeksu największych spółek to obecnie okolice 1.400 pkt.

Obroty na szerokim rynku wynoszą 1.088 mln zł, z czego ok. 975 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty odnotowano na akcjach PKO BP (240 mln zł).

Liderem wzrostów w WIG20 okazało się PKO BP, którego kurs poszedł w górę o 5,9 proc. Wyraźnie wzrósł także mBank (4,7 proc.), PKN Orlen (+4,1 proc.) i KGHM (+4 proc.). Zwyżki w przedziale 3,5-3,8 proc. odnotowały PGNiG, Santander BP, Allegro i Cyfrowy Polsat.

Po stronie największych spadków zalazło się JSW, którego notowania poszły w dół o 2,6 proc. Na minusie sesję zakończyły jeszcze tylko dwie spółki - Asseco Poland (-0,7 proc.) i Pepco (-0,8 proc.).

Najsilniej w mWIG40 wzrósł kurs Celonu Pharma - o 7,9 proc. Bardzo pozytywnie wyróżniły się także Grupa Azoty i Famur, których akcje podrożały odpowiednio o 7,4 proc. i 7 proc. Wyraźnie, bo o 6 proc., wzrósł kurs Ciechu.

O ponad 5 proc. wzrosły ponadto notowania Mobruku i Wirtualnej Polski, a o ponad 4 proc. Polenergii, Millennium, Tauronu i ING Banku Śląskiego.

Największą przeceną dotknięte zostały z kolei akcje Kruka (-1,9 proc.).

Drugi największy spadek w indeksie (-1,5 proc.) odnotował AmRest. Spółka podała, że miała w drugim kwartale 2022 roku 100,8 mln euro wyniku EBITDA wobec 104 mln euro wyniku rok wcześniej. Konsensus zakładał 99,2 mln euro EBITDA. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 605,7 mln euro i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami. Strata operacyjna grupy wyniosła 13,9 mln euro wobec 37,6 mln euro zysku operacyjnego rok wcześniej i 30,4 mln euro zysku konsensusu. Strata netto w drugim kwartale sięgnęła 35,6 mln euro wobec 14,2 mln euro zysku netto zakładanego przez analityków.

O 1,4 proc. spadł z kolei kurs Bogdanki, który w trakcie sesji mocno się wahał - rósł i spadał po ok. 2 proc. Bogdanka poinformowała przed sesją, że zaktualizowała cel produkcyjny na ten rok do ok. 9,2 mln ton (+/- 2 proc.) węgla handlowego wobec 9,5 mln ton zakładanych wcześniej.

W gronie małych spółek z indeksu sWIG80 najmocniej spadł kurs Serinus Energy (-11,2 proc.). Spółka przed sesją poinformowała o zakończeniu prac wiertniczych w odwiercie Canar-1 w Rumunii z powodu niewystarczających obecności gazu, które uzasadniałyby przeprowadzenie programu testów i uzbrojenie odwiertu.

Wyraźne spadki odnotował także Photon, którego kurs stracił 8,8 proc. O 4 proc. spadły ponadto notowania Erbudu i STS Holding.

Liderem wzrostów w sWIG80 okazał się Unimot, którego kurs poszedł w górę o 6,5 proc. O 5,3 proc. wzrósł kurs Grodna, a zwyżki w przedziale 4-5 proc. odnotowały: Astarta, Biomed Lublin, Creepy Jar, Arctic Paper i VRG.

Grupa VRG podała w trakcie sesji, że skonsolidowane przychody w sierpniu 2022 roku wyniosły 113,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 proc. rdr. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 809,3 mln zł i były wyższe rdr o 28 proc.

O 1,7 proc. wzrosły notowania Stalprofilu. Spółka podała, że miała 67,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2022 r. wobec 61,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 88,63 mln zł wobec 79,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.179,52 mln zł wobec 767,74 mln zł rok wcześniej.

