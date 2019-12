DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja zakończyła się wzrostami głównych indeksów

Główne warszawskie indeksy poszły w piątek w górę. W WIG20 najwięcej zyskał kurs Tauronu, a stracił Lotosu.

Na zamknięciu piątkowej sesji GPW indeks WIG20 zyskał 0,4 proc., osiągając poziom 2.151,74 pkt., WIG zwyżkował o 0,5 proc. do 57.877,81 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,8 proc. do 3.915,57 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,6 proc. do 11.983,14 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 414 mln zł, z czego 334 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rósł o nieco ponad 1 proc. przed godz. 11, wyznaczając swoje dzienne maksimum na poziomie 2.167 pkt. Tuż po tym kurs zaczął jednak lekko zniżkować, przez co indeks zakończył notowania na poziomie 2.150 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskiej giełdzie niemiecki DAX zyskiwał 0,2 proc., a amerykańskie S&P 500 oraz Dow Jones rosły odpowiednio o 0,1 i 0,2 proc.

Największe wzrosty kursów akcji wśród blue chipów odnotowały: Tauron - o 3,5 proc. i JSW - o 2,9 proc. Po około 2 proc. zyskały Play, Alior i PGNiG.

Wśród największych spółek na GPW w dół najmocniej poszedł kurs Lotosu - o 2,4 proc.

Na szerokim rynku 10-procentowe wzrosty do końca sesji utrzymały: Prairie Mining oraz Eko Export, a kurs Elektrobudowy wzrósł na koniec dnia o ponad 14 proc.

Eko Export podał w piątek rano, że według wstępnych wyliczeń przychody netto ze sprzedaży za czwarty kwartał 2019 roku wyniosły 9.158 tys. zł. Całkowite przychody netto ze sprzedaży za rok 2019 mają wynieść ok. 40.908 tys. zł wobec 33.694 tys. zł rok wcześniej.

Wzrostami wyróżniły się również: Vivid Games - o 7,7 proc., TIM - o 6,9 proc., CI Games - o 6,7 proc. oraz Wielton - o 5,3 proc.

Po poniedziałkowej sesji Wielton poinformował o wykreśleniu przez znaczących akcjonariuszy 9.050.234 akcji spółki z rejestru zastawów. Oświadczyli oni, że dokonywane ostatnio przez nich operacje ustanawiania i wykreślania zastawów na akcjach pozwoliły na uporządkowanie ich spraw majątkowych i zobowiązań z nimi związanych, a ich zaangażowanie w Wielton ma charakter długoterminowy.

Polnord poinformował o wydłużeniu okresu spłaty kredytu w kwocie 30 mln zł z dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. oraz, że środki pochodzące z emisji akcji serii T w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na jego spłatę.

Spadkiem o blisko 4 proc wyróżnił się kurs CI Games.

Kurs akcji PBG zakończył notowania ze spadkiem o 25 proc. do poziomu 1 gorsza. Spółka poinformowała o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę zależną od PBG.