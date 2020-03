DZIEŃ NA GPW: Początek tygodnia pod znakiem silnych spadków

W poniedziałek na warszawskim parkiecie, po serii dwóch zwyżek z rzędu, znów przewagę osiągnęła podaż. Wszystkie główne indeksy zniżkowały, w tym najmocniej WIG20. Mocno przecenione zostały banki. Zapowiedź przez Fed nielimitowanego QE jedynie chwilowo poprawiła nastroje.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 5,6 proc. do 1.405,45 pkt., WIG zniżkował 4,7 proc. do 39.207,33 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 3,1 proc. do 2.785,72 pkt., a sWIG80 spadł 2,3 proc. do 9.822,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 887 mln zł, z czego 747 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 otworzył się luką podażową w porównaniu z piątkowym zamknięciem, po czym doszło do korekty wzrostowej. Przyspieszyła ona ok. godz. 13.00, kiedy Fed podał plan nielimitowanego QE. WIG20 zyskał wówczas w ciągu pół godziny ok. 40 pkt., co wiązało się z ustanowieniem maksimum sesyjnego. Następnie do końca sesji indeks zniżkował, naśladując zachowanie m. in. S&P500, który pogłębiał spadki.

Wyprzedaży polskich akcji towarzyszyło osłabienie się złotego - EUR/PLN poszedł w górę z ok. 4,54 na początku dnia do ok. 4,61 na zamknięciu giełdowym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki. Najsilniej zniżkowały akcje rosyjskie, indeks RTS poszedł w dół o 4,4 proc.

DAX idzie w dół o 2,1 proc. o godz. 17.15, a S&P500 spada 2,8 proc.

Wszystkie indeksy sektorowe poszły w dół. Najsilniej zniżkował WIG-banki, który spadł 7,3 proc.

W ramach rozwiązań łagodzących ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa UOKiK zaproponował, żeby po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę, instytucja finansująca zawieszała umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok.

Analitycy oceniają, że na razie trudno ocenić wpływ możliwych do wprowadzenia wakacji kredytowych na notowania banków i obecnie ważniejszy dla inwestorów może być ogólny słaby sentyment do rynku akcji.

Najbardziej spadły kursy Santander Bank Polska (-12,1 proc. do 179,4 zł), mBanku (-9,8 proc. do 224,0 zł) i Banku Millennium (-9,8 proc. do 3,32 zł).

Zwracała uwagę też zniżka indeksu WIG-motoryzacja (-6,3 proc.), który ustanowił minimum historyczne. Na skalę przeceny wpłynął m. in. spadek InterCars (-8,3 proc. do 133,0 zł), którego cena była najniżej od lipca 2013 roku.

W WIG20 wszystkie komponenty indeksu zniżkowały, przy czym 15 z 20 spółek poszło w dół o ponad 5 proc.

Najbardziej przecenie w WIG20 oparł się CD Projekt (-0,5 proc. do 265,20 zł). Na akcjach gamingowej spółki miał też miejsce największy obrót - ok. 116 mln zł.

Spółka ma drugą największą kapitalizację na całym rynku i za sprawą relatywnie lepszego zachowania się wobec WIG20 zbliża się do PKO BP, największej polskiej firmy giełdowej.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się akcje AmRestu, które spadły o 9,5 proc. do 20,00 zł.

Spółka podała, że zamierza dokonać redukcji zatrudnienia w związku z zamknięciem 143 restauracji w Hiszpanii. Proces ma objąć do 3,67 tys. pracowników, 93 proc. załogi w Hiszpanii.