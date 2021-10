Pozytywne nastroje na warszawskiej giełdzie utrzymały się do końca sesji

Przy pozytywnych globalnych nastrojach krajowe indeksy zwyżkowały na koniec czwartkowej sesji. Relatywnie lepiej wypadły małe spółki, które są coraz bliżej nowego rekordu, a także średnie, które po siódmej wzrostowej sesji po raz kolejny poprawiły 14-letnie maksimum. Wzrostom w WIG20 przewodziły KGHM, PZU i Pekao.

"Na czwartkowej sesji nastroje na GPW uległy lekkiemu uspokojeniu po zmienności z ostatnich dni. WIG20 oraz WIG w ślad za wczorajszym odbiciem indeksów amerykańskich i dzisiejszym silnym odbiciem Europy wyraźnie zyskały" - powiedział PAP Biznes kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

Choć początkowo większość krajowch indeksów skierowała się w dół, to w połowie dnia zdołały wyjść nad kreskę. Ostatecznie WIG20 wzrósł o 0,43 proc. do 2.359,54 pkt., WIG zwyżkował o 0,47 proc. do 72.124,89 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 1,39 proc. do 21.526,07 pkt., zbliżając się do historycznego maksimum z połowy września. Z kolei mWIG40 kontynuował trend i rósł siódmą sesję z rzędu. Zyskał 0,53 proc. i poprawił 14-letni szczyt do 5.503,19 pkt.

W tym czasie rosły niemal wszystkie główne indeksy w Europie, a zwyżki sięgały 2,2 proc. Niemiecki DAX rósł o 1,8 proc., a w USA indeksy zwyżkowały po ok. 1,5 proc.

"Jedną z głównych informacji, które sprzyjały poprawie nastrojów było info z USA ws. porozumienia miedzy demokratami a republikanami o podniesieniu limitu zadłużenia. Zdejmuje to jeden z czynników ryzyka, co pozwala na odreagowanie po wrześniowej korekcie na globalnych rynkach" - powiedział Krajczewski.

Lider większości w Senacie USA Chuck Schumer poinformował w czwartek, że ustawodawcy w Kongresie osiągnęli porozumienie w sprawie krótkoterminowego podniesienia limitu zadłużenia.

"Na krajowym parkiecie nie było zbyt wielu dużych zmian. Przy lekkim odbiciu cen miedzi wyraźnie odbił KGHM po tym, jak zachowywał się relatywnie słabiej względem krajowych i zagranicznych podmiotów" - wskazał

Sektor górniczy był drugim najmocniejszym subindeksem na GPW i wzrósł o 2,5 proc., skupiając znaczną część obrotów (280 mln zł). Notowany w nim KGHM przewodził wzrostom w WIG20 i zyskał na zamknięciu 3,6 proc., odrabiając część środowej przeceny. Obroty walorami spółki miedziowej były najwyższe na rynku i wyniosły 192 mln zł.

Obroty na całej GPW już szóstą sesję z rzędu przekroczyły miliard zł i wyniosły tym razem blisko 1,7 mld zł. Niemal 1,3 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym traciły jedynie telekomy (-0,4 proc.), paliwa (-0,7 proc.) i odzież (-1,7 proc.). Najmocniej rosły leki (+6,6 proc.), głównie ze względu na ponad 18 proc. wzrost notowanego w mWIG40 Mabionu.

W WIG20 na drugim i trzecim miejscu zarówno pod względem wzrostów jak i obrotów były PZU (+2,3 proc., 183 mln zł) i Pekao (+2,2 proc., 166 mln zł).

Choć minimalnie, bo po ok. 0,1 proc. zwyżkowały także pozostałe banki z indeksu - PKO i Santander. Tym samym wszystkie trzy poprawiły 3-letnie maksima, a cały sektor mimo porannej słabości wzrósł piąty raz z rzędu.

Spadki kontynuowało LPP, które po 14-proc. środowej przecenie poszło w dół o 2,6 proc.

Równie mocno traciło górnicze JSW.

W gronie średnich spółek, poza Mabionem, wyraźnie rosły także Asseco SEE, Benefit Systems i Ciech - wszystkie zyskały po ok. 5 proc.

Z kolei w dół o 3 proc. poszedł kurs Kruka.

W sWIG80 spadkiem o 6 proc. wyróżniła się Bogdanka.

W indeksie zwyżkowała zdecydowana większość spółek, w tym najmocniej MCI - o 9 proc. do 24,5 zł. Przed sesją podano, że Noble Securities podniosło wycenę akcji MCI Capital do 41,2 zł.

Pozytywną rekomendację dostał także Cognor, który na koniec dnia wzrósł o ponad 7 proc. do 4,22 zł. Analitycy BM mBanku, w raporcie z 7 października, podwyższyli rekomendację dla Cognora do "kupuj" z "akumuluj". Cenę docelową pozostawili bez zmian na poziomie 5,05 zł.

Na szerokim rynku uwagę inwestorów zwrócił rosnący o 40 proc. Groclin. Spółka podpisała list intencyjny w sprawie ustalenia wstępnych warunków kupna 100 proc. udziałów we wrocławskiej spółce z segmentu e-commerce CountMe. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w drodze wymiany akcji Groclinu na udziały w CountMe. Głównym obszarem działalności CountMe jest zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS_. Portal LESS_ jest narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl