DZIEŃ NA GPW: Przebicie w przyszłym tygodniu 1.740 pkt. przez WIG20 może otworzyć drogę do wzrostów w okolice 1.860 pkt.

Przebicie w przyszłym tygodniu poziomu 1.740 pkt. przez WIG20 byłoby bardzo pozytywnym sygnałem i mogłoby otworzyć drogę do kontynuacji wzrostów w okolice 1.860 pkt. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas. Jego zdaniem, podczas piątkowej sesji szczególną uwagę zwracały JSW, Grupa Kęty i Pepco.

"Jeśli chodzi o WIG20 to zarówno końcówka tygodnia, jak i cały tydzień był udany. De facto udało się dotrzeć do górnego ograniczenia trendu bocznego, który trwał od drugiej połowy czerwca, czyli poziomu 1.740 pkt. Dzisiejsza sesja miała kilka faz - początek handlu był optymistyczny i była nadzieja na mocniejszy ruch, który w konsekwencji skończy się powyżej tych 1.740 pkt., ale około 12.00 optymizm strony popytowej spadł i ostatecznie zakończyliśmy sesję na poziomie 1.735 pkt. Obroty nie były dziś raczej duże, więc też nie widać przekonania ze strony popytowej, aby ten przełom nastąpił" - powiedział PAP Biznes Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas.

"Nowy tydzień będzie kluczowy - jeśli udałoby się przebić poziom 1.740 pkt. to byłby to bardzo pozytywny sygnał i ewentualnie otworzyłoby to drogę do kontynuacji wzrostów aż w okolice 1.860 pkt., jeśli chodzi o analizę techniczną" - dodał.

Analityk zwrócił uwagę na notowania JSW, którym - jak wskazał - sprzyjają odbijające w ostatnim czasie ceny węgla koksowego.

"Pod koniec sesji być może zabrakło już sił na kontynuację wzrostów i tydzień kończy się w okolicy 50 zł, ale widać było w ciągu całego dnia, że strona popytowa wiodła tutaj prym. Spółce sprzyjały ceny węgla koksującego, które odbijają w ostatnim czasie od dołków, po mocnych spadkach w poprzednich tygodniach" - powiedział Lukas Cinikas.

"Duże wzrosty zanotowały także walory Kęt, które niedawno dołączyły do WIG20 - w ostatnim czasie trend wzrostowy sprzyja tej spółce. Pozytywnie wyróżnił się także kontynuujący odbicie kurs Pepco, gdzie w ostatnich dniach został przełamany krótkoterminowy trend spadkowy" - dodał.

WIG20 zamknął piątkową sesję wzrostem o 0,58 proc. na poziomie 1.735 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,21 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 1,1 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,53 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej zwyżkował na zamknięciu indeks WIG-Media (+2,7 proc.), a najmocniejszą przeceną dotknięty został WIG-Leki (-1,9 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 655 mln zł, z czego ok. 539 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku odnotowały akcje Dino Polska (73 mln zł) i Allegro (60 mln zł).

Wśród spółek z WIG20 najmocniej wzrosły notowania JSW (+3,4 proc.). Wyraźne wzrosty zanotowały też Cyfrowy Polsat (+3,1 proc.) i Dino Polska (+2,8 proc.).

O 2,7 proc. poszły w górę kursy mBanku i Orange Polska, a o 2,5 proc. Grupy Kęty. Analityk Citi Rafał Wiatr podwyższył rekomendację dla Grupy Kęty do "kupuj z "neutralnie". Cena docelowa została ustalona na poziomie 625 zł. Kurs spółki zakończył sesję na poziomie 573 zł.

Ponad 2 proc. zwyżki odnotowały także Santander Bank Polska i Pepco.

O 0,35 proc. do 31,49 zł poszło w górę PZU, dla którego analityk Citi, Andrzej Powierża obniżył rekomendację do "neutralnie" z "kupuj" wyznaczając cenę docelową na 34,80 zł.

Na przeciwnym biegunie znalazły się akcje KGHM (-2 proc.) i CD Projektu (-1,7 proc.).

O 0,8 proc. do 28,28 zł spadł w piątek kurs Allegro. Analitycy BM mBanku, w raporcie z 5 sierpnia, podwyższyli rekomendację dla Allegro do "kupuj" z "akumuluj", a cenę docelową Allegro podnieśli do 35,30 zł z 31 zł.

Liderami wzrostów w indeksie mWIG40 okazały się Wirtualna Polska (+4,3 proc.), Bogdanka (+2,7 proc.), Millennium (+2,5 proc.) i Ciech (+2 proc.).

Najsilniejszą przeceną zostały z kolei dotknięte akcje Polenergii (-5 proc.), DataWalk (-4,9 proc.), Mabionu (-3 proc.) i Dom Development (-2,7 proc.).

O 0,8 proc. zniżkowały na zamknięciu akcje GPW. Spółka podała w czwartek, że zysk netto grupy w drugim kwartale 2022 roku spadł rdr o 15,9 proc., do 38,1 mln zł. Wynik netto okazał się niższy o 4,2 proc. od zakładanego przez analityków zysku na poziomie 39,7 mln zł.

W indeksie sWIG80 zdecydowanie najsilniej poszły w górę kursy Auto Partnera (5,4 proc.) i BOŚ (5,3 proc.). O 5,2 proc. wzrosły notowania Timu i Wieltonu, o 4,7 proc. Agory, o 4,6 proc. Photonu, a o 4,4 proc. Rainbow Tours.

Agora podała przed sesją, że jej strata netto w II kw. 2022 roku wyniosła 16 mln zł wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali straty netto w przedziale 12,4-12,5 mln zł.

Największą przeceną w indeksie małych spółek dotknięte zostały akcje Bowimu (-4,1 proc.), Polimeksu Mostostal (-3,5 proc.) i Ryvu Therapeutics (-3,2 proc.).

Na szerokim rynku jedne z najmocniejszych wzrostów, przy relatywnie wysokim obrotach, odnotowały kursy Mostostalu Zabrze (+9,2 proc.) i GreenX (+7,4 proc.).

