DZIEŃ NA GPW: Przeważyły spadki głównych indeksów

Indeks WIG20 zakończył środowe notowania giełdowe nieco poniżej zera. Lekko w dół poszły także WIG oraz indeks średnich spółek, a jako jedyny zwyżkował benchmark małych firm. Zmiany głównych indeksów nie przekroczyły 0,4 proc.

Na zamknięciu środowej sesji GPW indeks WIG20 stracił 0,02 proc. osiągając poziom 2.131,85 pkt., WIG zniżkował o 0,1 proc. do 57.169,88 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 3.828,7 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,25 proc. do 11.892,6 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 908 mln zł, z czego 819 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Po czterech rosnących sesjach WIG20 rozpoczął środowe notowania klika punktów powyżej kreski, jednak w pierwszej części dnia spadł o ponad 30 punktów. Około godz. 10.30 indeks zaczął odrabiać stratę i zakończył dzień w okolicy zera.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań nastroje na rynkach bazowych również były mieszane. Niemiecki DAX tracił 0,5 proc., a główne indeksy amerykańskie rosły o 0,1 proc.

W WIG20 w górę najmocniej poszły kursy CD Projektu - o 2,1 proc., PZU i Cyfrowego Polsatu - po 1,3 proc.

Wśród największych spółek najmocniej spadły notowania: KGHM - o 2,3, CCC - o 1,9 proc., a także Orange, LPP, JSW i Tauron - w dół o około 1,8 proc.

Trzecia z rzędu spadkowa sesja CCC przybliżyła kurs akcji spółki obuwniczej do czteroletniego minimum.

JSW poinformowała w drugiej części dnia, że w jej kopalniach uruchomiono w grudniu kolejne dwie ściany wydobywcze. Następnie podano, że rada nadzorcza odwołała z zarządu spółki Tomasza Śledzia pełniącego funkcję zastępcy prezesa ds. Technicznych i pełniącym obowiązki został Artur Dyczko. Kurs spółki spadał od początku notowań.

Wiceprezes LPP, Przemysław Lutkiewicz, powiedział we wtorek PAP Biznes, że grupa miała dobry sprzedażowo początek grudnia, teraz jest jednak trochę słabiej z powodu niekorzystnej dla spółki pogody.

Po wtorkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że prezes URE zatwierdził podwyżkę taryfy na energię dla gospodarstw domowych jedynie dla Tauronu Sprzedaż. Analitycy wskazują, że wzrost ceny energii o ok. 20 proc. nie zrekompensuje wszystkich kosztów, ale rynek mógł mieć obawy przed głębszym zamrożeniem cen.

Prezes URE zatwierdził także stawkę dla PGNiG Obrót Detaliczny. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą ceny gazu uległy obniżeniu o 2,9 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. W ocenie analityków, to lekko pozytywna informacja, ale i mniejsza skala obniżki w odniesieniu do oczekiwań rynku. Kurs gazowej spółki wzrósł o 0,9 proc.

Na szerokim rynku spadkami wyróżniły się notowania AmRest - w dół o 4,2 proc. przy obrotach rzędu 11 mln zł, oraz Medicalgorithmics - spadek o 3,8 proc.

Kurs Medicalgorithmics znalazł się poniżej ceny z debiutu spółki na rynku NewConnect w 2011 r. (20 zł) i wynosi obecnie 18,96 zł.

Negatywnie wyróżniły się także notowania PBG, które straciły 26 proc., w efekcie czego cena akcji sięgnęła 2 gr.