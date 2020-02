DZIEŃ NA GPW: Rynek akcji kontynuował mocne spadki; WIG20 najniżej od ponad 3 lat

Główne indeksy warszawskiej giełdy kontynuowały we wtorek mocne spadki wywołane obawami o rozprzestrzenianie się koronowirusa. W WIG20 w dół poszło 19 spółek, a indeks jest najniżej od końca 2016 r., po przełamaniu poziomu 1.950 pkt.

WIG20 stracił we wtorek 2,76 proc. do 1.945,71 pkt., WIG zniżkował o 2,37 proc. do 53.781,02 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,87 proc. do 3.834,8 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian (spadek o 0,04 proc.) i wyniósł 12.499,52 pkt.

Obroty na GPW sięgnęły 1.123 mln zł, z czego 905 mln zł przypadło na spółki z WIG20. 93 proc. wtorkowych obrotów przypadało na walory zniżkujące.

W ciągu dnia na rynki napływały doniesienia o pojawieniu się pierwszych przypadków koronawirusa w Tyrolu, Chorwacji i Szwajcarii.

Indeks blue chipów rozpoczął notowania tuż nad psychologicznym poziomem 2.000 pkt. W pierwszych minutach handlu WIG20 utrzymywał się nad kreską, jednak na rynek szybko powrócił trend spadkowy i przed południem wskaźnik testował poziom 1.950 pkt. Do końca dnia WIG20 poruszał się w wąskim przedziale 1.960-1.970 pkt., jednak zakończył notowania 54 pkt. pod kreską i znalazł się najniżej od końca 2016 r.

Wśród indeksów sektorowych najmocniej spadły wskaźniki spółek mediowych - o 5,2 proc., gamingowych - o 4,4 proc. oraz odzieżowych - o 4,2 proc. Ten ostatni znalazł się na najniższym poziomie od rozpoczęcia wyliczania go w 2017 r.

Indeksy w USA również lekko zyskiwały na otwarciu, jednak około 18.00 indeks Dow Jones tracił 1,04 proc., S&P 500 zniżkował o 0,9 proc., a Nasdaq 0,7 proc.

Spadały również główne indeksy na giełdach europejskich. Euro Stoxx 50 stracił 2 proc., Dax zniżkował 1,9 proc., włoski FTSE MIB poszedł w dół 1,44 proc., a brytyjski FTSE spadł 2 proc.

Z grona indeksu WIG20 zniżkowało 19 spółek, przy czym najmocniejsze spadki odnotowały: mBank o 7 proc., CCC o 6,9 proc. oraz PGNiG o 4,7 proc. Kursy Tauronu, CD Projektu, Aliora, Santandera, LPP oraz Cyfrowego Polsatu straciły po ponad 3 proc.

W ciągu dnia na rynek napłynęła informacja, że PGNiG ma zgodę na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym. Powstrzymała ona przecenę akcji na pewien czas, jednak na godzinę przed końcem notowań powróciły one do trendu spadkowego.

W WIG20 górę poszedł jedynie kurs akcji Play - o 0,6 proc. Spółka przedstawi w środę wyniki za czwarty kwartał

Na szerokim rynku spadki kontynuowały Rainbow Tours o 10 proc. oraz Enter Air o 5,6 proc.

Dyrektor generalny Enter Air, Grzegorz Polaniecki, poinformował PAP Biznes, że epidemia koronawirusa pozostaje obecnie bez wpływu na działalność lotniczego przewoźnika.

Mocno w dół poszły również Asbis - o 9 proc., PlayWay - o 8,5 proc. oraz Rafako o 7 proc.

Mercator rósł drugą sesję z rzędu w tempie dwucyfrowym i zyskał blisko 19 proc., Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekują, że EBITDA spółki w trzech ostatnich miesiącach zeszłego roku wzrosła rdr o blisko 6 proc., do 573,9 mln zł.

Asseco SEE poszedł w górę o niemal 10 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych. Asseco South Eastern Europe podało, że portfel zamówień na 2020 rok ma wartość 117,2 mln euro, czyli jest o 59 proc. wyższy rok do roku. Prezes Piotr Jeleński poinformował, że firma pozostaje skupiona na akwizycjach.

Akcje Mabionu zyskały 8 proc. Od poniedziałku 24 lutego do czwartku 27 lutego potrwa posiedzenie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA), podczas którego Mabion ma zaprezentować wyjaśnienia do zagadnień EMA przesłanych spółce w procedurze rejestracji leku MabionCD20.

Kurs akcji Newagu wzrósł we wtorek o 7 proc. Prezes Newagu Zbigniew Konieczek powiedział PAP Biznes, że jest zadowolony z wyników grupy w IV kw. i całym 2019 roku, a rok 2020 zapowiada się rekordowo. Portfel zamówień producenta lokomotyw i pojazdów pasażerskich na lata 2020-2021 przekracza obecnie 1,8 mld zł.