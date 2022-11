DZIEŃ NA GPW: Rynek jest w korekcie; rozstrzygnięcia dopiero w przyszłym tygodniu

W środę polski rynek akcji się zatrzymał, korekta jest kontynuowana, a najbliższe sesje ze względu na zdecydowanie mniejszą aktywność inwestorów z USA nie powinny wiele zmienić - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. W opinii analityka, rozstrzygnięć co do dalszego kierunku trendu można oczekiwać w przyszłym tygodniu, którego pierwsza część może być pozytywna.

"W środę polski rynek akcji się zatrzymał, obroty były małe i wydaje się, że jesteśmy w środku korekty przed długim weekendem w USA. W czwartek w Stanach Zjednoczonych z powodu Święta Dziękczynienia giełda nie pracuje, a w piątek handel na tamtym rynku będzie skrócony. W takim otoczeniu na krajowym parkiecie nie należy oczekiwać w tym tygodniu żadnych rozstrzygnięć" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Jak wskazał analityk, być może krajowy rynek w najbliższych dniach obsunie się bez większych konsekwencji do minimów z przełomu poniedziałkowej i wtorkowej sesji (okolice 1.684 pkt. dla WIG20 - PAP).

"Dopiero jednak poniedziałek i powrót na rynki inwestorów z USA zdecyduje o tym co dalej" - powiedział.

"Środa była bogata w dane makro, ale widać, że recesyjne odczyty PMI z USA zostały przez inwestorów zignorowane, gdyż indeksy amerykańskie rosną. Być może rynek w obliczu tych słabych danych liczy na złagodzenie retoryki Fed-u, choć moim zdaniem, na to obecnie liczyć jeszcze nie należy" - dodał Czarnecki.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 46,1 pkt. wobec 47,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 48 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 47,6 pkt. wobec 50,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 50 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 46,3 pkt. wobec 48,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 48 pkt.

W opinii analityka, z uwagi na wzrosty indeksów w listopadzie można oczekiwać prób optymistycznego zamknięcia tego miesiąca, co może oznaczać, że pierwsze sesje przyszłego tygodnia będą pozytywne.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,24 proc. do 1.713,61 pkt., a WIG zniżkował o 0,09 proc. do 55.119,04 pkt. Indeksy małych i średnich spółek zanotowały wzrosty - sWIG80 o 0,57 proc. do 17.338,57 pkt., a mWIG40 o 0,07 proc. do 3.982,71 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe wyniosły 0,799 mld zł, z tego 0,643 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (133 mln zł) i Allegro (72 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały lekko pozytywne nastroje, a zmiany indeksów nie były znaczące. W tym okresie DAX pozostawał w okolicach wtorkowego zamknięcia, francuski CAC 40 szedł w górę o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,38 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu główne indeksy rosły: Nasdaq100 o 1 proc., S&P500 o 0,55 proc., a DJI o 0,2 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym w górę poszło 6 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Leki (+1,29 proc.), WIG-Motoryzacja (+1,28 proc.) oraz WIG-Nieruchomości (+1,05 proc.). Najsłabiej natomiast sesję zakończyły WIG-Spożywczy (-2,35 proc.), WIG-Odzież(-1,72 proc.) oraz WIG-Energia (-1,41 proc.).

W WIG20 na zamknięciu sesji wzrosty żadnej ze spółek nie przekroczyły 2 proc. Najmocniej w górę z tego segmentu rynku poszły akcje Allegro (1,31 proc.), KGHM (0,92 proc.) i Cyfrowego Polsatu (1,33 proc.), a z tego grona tylko Polsat zamknął się w okolicach dziennych maksimów.

O 0,48 proc. w górę poszedł CD Projekt, który na zwołanym na 20 grudnia NWZ będzie decydować w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027.

Mieszane nastroje panowały na akcjach największych pod względem banków, a indeks kontynuował budowanie lokalnego trendu bocznego o ok. 150 pkt. wysokości. mBank zyskał 0,77 proc., Pekao zniżkowało o 0,29 proc., kurs PKO BP spadł o 0,28 proc., a na 0,52 proc. minusie zamknęły się walory Santander Bank Polska.

Przez większość sesji na plusach utrzymywał się kurs PKN Orlen, jednak nie udało się ich utrzymać pod koniec środowych notowań. Akcje PKN poszły w dół o 0,84 proc., jednak pozostają w okolicach miesięcznych maksimów.

Po wahaniach wokół poziomu odniesienia z pierwszych godzin sesji, po godzinie 12.00 zaczął zniżkować kurs PGE kończąc sesję spadkiem o 3,19 proc. Był to największy spadek spośród spółek z WIG20.

PGE podało, że zysk netto jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 654 mln zł wobec 561 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 654 mln zł. EBITDA wyniosła 1.926 mln zł (spadek o 9 proc. rdr). Przychody wyniosły 19,36 mld zł i były wyższe rdr o 77 proc. rdr.

PGE w prezentacji wynikowej podało, że zakłada w 2023 roku spadek rdr powtarzalnej EBITDA w segmentach energetyki konwencjonalnej, obrotu, OZE i ciepłownictwa. Przewiduje też stabilny wynik rdr w obszarze dystrybucji.

W gronie blue chipów słabo środową sesję zakończyły także akcje LPP (-2,17 proc.) oraz Orange Polska (-1,84 proc.), których kurs wzrósł o 3 proc. podczas wtorkowych notowań próbując po kilkudniowej korekcie kontynuować trwające od końca września br. wzrosty.

W mWIG40 najmocniej w górę poszedł Mabion (5,86 proc.), który w czasie sesji poinformował, iż rozszerzył zakres zawartej z Novavax umowy. Wynagrodzenie za pierwszy etap dodatkowego zlecenia wyniesie ponad 500 tys. USD, natomiast całkowita jego wartość będzie uzależniona od ilości cyklicznie wykonywanych przez spółkę analiz w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

W gronie liderów wzrostów w tym indeksie był także Famur (+5,43 proc. do 3,648 zł), który zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Skalę wzrostów z połowy sesji wyraźnie zmniejszyły natomiast akcje Ten Square Games, które zamknęły się na 3,3 proc. plusie na poziomie 131,2 zł. W czasie sesji ich kurs sięgał 138 zł za akcję.

O 0,84 proc. w górę poszła Bogdanka, która podała, iż jej grupa miała w okresie od I do III kwartału 2022 roku 2.030,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 676,4 mln zł EBITDA, 374 mln zł EBIT i 310,3 mln zł zysku netto. Wyniki były zgodne z podanymi wcześniej szacunkami.

Po sporych wahaniach w czasie sesji, na 0,77 proc. plusie zamknęły się akcje Huuuge, które odnotowało w III kw. 2022 roku 24,5 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o 38,7 proc. rdr i o 78,7 proc. kdk. Wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Po drugiej stronie tabeli notowań w mWIG40 były walory STS Holding (-4,22 proc.), a o 3,43 proc. zniżkował kurs Kernel Holding.

O 0,46 proc. spadł kurs akcji GPW, a spółka podała, że zysk netto grupy w trzecim kwartale 2022 roku spadł rdr o 14 proc., do 31,1 mln zł. Wynik netto GPW okazał się wyższy o 6,6 proc. od zakładanego przez analityków zysku na poziomie 29,4 mln zł.

Jak poinformował prezes GPW Marek Dietl, nowa strategia GPW, obejmująca lata 2023-2027, ma być gotowa w pierwszym kwartale 2023 roku.

W sWIG80 najmocniej w górę poszły akcje Mirbudu (7,11 proc.), zamykając się na 5-cio miesięcznych maksimach.

Mirbudu poinformował o podpisaniu dwóch kontraktów. Pierwszy dotyczy budowy szkoły na warszawskim Bemowie. Wartość kontraktu to 84,7 mln zł brutto. Termin realizacji umowy to 34 miesiące od dnia jej podpisania. Drugi kontrakt dotyczy kompleksu budynków produkcyjno - montażowych w Warszawie. Wartość umowy to 96,6 mln zł netto.

Na 1,98 proc. plusie zamknął się Synektik, a jego kurs testował górne ograniczenie kilkudniowego trendu bocznego budującego się nieco poniżej 5-cio miesięcznych maksimów. Spółka miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2021/22 roku 2,7 mln zł zysku netto j.d. wobec 3,7 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły w tym czasie 58,4 mln zł wobec 58,9 mln zł konsensusu.

Synektik w czasie sesji poinformował, że jego podmiot zależny, Synektik Czech Republic s.r.o., podpisał umowy z Centralnym Szpitalem Wojskowym - Wojskowym Szpitalem Uniwersyteckim w Pradze na dostawy systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci, serwis oraz szkolenie personelu. Łączna wartość umów wynosi netto 143 mln CZK, czyli 27,7 mln zł według kursu z 22 listopada.

Na 1,27 proc. plusie sesję zakończył Alumetal, który poinformowała, że należący do niego Alumetal Poland zawarł umowę z Tesla Manufacturing Brandenburg SE z siedzibą w Grünheide w Niemczech na dostawę aluminiowych stopów odlewniczych.

"Umowa datowana jest na 22 listopada 2022 roku i reguluje zasady współpracy do końca 2023 roku. W przypadku realizacji dostaw na przewidywanym w kontrakcie poziomie, udział sprzedaży do klienta w strukturze skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Alumetal w 2023 roku może przekroczyć 10 proc., co oznaczałoby, iż klient ten znajdzie się w gronie 4 największych odbiorców emitenta" - napisano w komunikacie Alumetalu.

Najsłabiej w sWIG80 sesję zakończyły akcje Astarty (-5,95 proc.), a o 5 proc. w dół przy dużych obrotach (1,8 mln zł) poszedł kurs TIM-u, który podał, że jego zysk netto po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 76,35 mln zł wobec 69,58 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody zwiększyły się o 19,6 proc. rdr do 1,14 mld zł. EBITDA wzrosła rdr o 13,1 proc. do 124,2 mln zł, a EBIT do 106,7 mln zł z 92,7 mln zł przed rokiem.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl