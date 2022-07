DZIEŃ NA GPW: Sesja podaży wbrew nastrojom na rynkach bazowych

Wtorkowa sesja na GPW była bardzo słaba, podczas gdy rynki bazowe nie przejawiają takiego pesymizmu. Mogło się do tego przyczynić zamieszanie związane z projekcją inflacji - uważa Kamil Cisowski, analityk Xeliona. WIG20 spadł o niemal 3 proc., a giełdę w dół ciągnęły banki oraz spółki farmaceutyczne.

"To jest pierwsza sesja od dawna, która wygląda rzeczywiście bardzo słabo. Przez dłuższy czas wyróżnialiśmy się na tle krajów europejskich i wydawało się, że jest szansa to utrzymać, bo Polska jest mniej narażona na problemy z dostawami gazu niż Niemcy czy Włochy. Ale mamy materializację jednego ryzyka, czyli tzw. windfall tax (podatek od nadmiarowych zysków - PAP). Wydaje się, że dzisiaj mieliśmy pewnie taki koszykowy odpływ i trudno tutaj nie winić nagłówków związanych z projekcją inflacji. Najbardziej wyprzedawane były banki i to ze sporymi obrotami. Może być tak, że ta projekcja będzie pierwszą, która okaże się nadmiernie pesymistyczna. Dużo się mówi o tym, że szczyt inflacji miałby się przesunąć na I kwartał 2023, a niewiele o tym, że jest to związane ze stanem prawnym, który się najpewniej zmieni (przedłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej - PAP)" - powiedział PAP Biznes Cisowski.

"Trochę mamy biegunkę informacyjną, bo jednocześnie dostajemy dane o podwyższeniu taryf na gaz, co jest niekoniecznie korzystne dla spółek giełdowych, ale z drugiej ogranicza ryzyko inflacji, gdyż NBP przyjął wzrost cen energii o 52 proc. A trzeba pamiętać, że od 22 czerwca, który jest dniem bazowym projekcji ceny nośników energii zmieniły się znacznie" - dodał.

Jego zdaniem słaby złoty sugeruje, że wyprzedaży mógł dokonać duży inwestor zagraniczny.

"Nie pomaga kurs walutowy. Giełda reaguje źle na szybkie osłabienie złotego. Naszym zdaniem niewielki wpływ ma na to RPP, potrzebowalibyśmy po prostu stabilizacji eurodolara. A mamy walkę z parytetem i presję na złotego. Nawet na Węgrzech to wyglądało lepiej, gdzie zarówno waluta, jak i giełda radziły sobie lepiej. (...) Była to sesja podaży, którą nie do końca da się logicznie wytłumaczyć, w sytuacji, gdy otoczenie zewnętrzne nie jest bardzo złe. Nie wiem, kto był tym inwestorem, który tak silnie sprzedawał, ale wygląda to na koszykową strukturę inwestora zagranicznego" - wskazał Cisowski.

Mimo wszystko analityk Xeliona ma jeszcze odrobinę optymizmu.

"Jeszcze nie przekreślamy scenariusza, w którym zobaczylibyśmy jakąś formę podwójnego dna i ponowne odbicie. Szanse na wzrost może dać środowa inflacja w USA oraz początek sezonu wynikowego" - powiedział.

WIG20 po południu dołożył drugą falę spadków i ostatecznie zakończył dzień na 1.663 pkt. po spadku o 2,98 proc. WIG stracił 2,6 proc. i wyniósł 52.667 pkt. mWIG 40 zniżkował o 2,1 proc. do 3.948 pkt., a SWIG80 poszedł w dół o 1,65 proc. do 16.990 pkt.

W czasie gdy na GPW doszło do pogłębiania spadków, zachodnie indeksy w dużej części wyszły na plus. Ok. 16.42 Dow Jones rósł o 0,22 proc., S&P 500 spadał o 0,2 proc., a Nasdaq szedł w dół o 0,4 proc. Dax zwyżkował o 0,1 proc., FTSE 100 zyskiwał 0,1 proc., a CAC40 rósł o 0,5 proc.

Spośród sektorów na GPW najmocniej zniżkowały WIG-Leki (-5,8 proc.) oraz WIG-Banki (o 4 proc.). Łącznie 8 sektorów zaliczyło spadek o ponad 2 proc. Na wyraźnym plusie - o ponad 3,8 proc. - znalazł się WIG-Spożywczy oraz WIG-Energia (o 1,2 proc.).

Analitycy mBanku w opublikowanej we wtorek aktualizacji wycen banków oceniają, że rynek zdyskontował zbyt dużo w wycenie polskiego sektora bankowego. "To prawda, że analizowane przez nas banki łącznie poniosą koszt około 17 mld zł netto, ale utrzymujące się wysokie środowisko stóp procentowych pozwoli na bardzo dynamiczne odbicie już w przyszłym roku. W 2024 roku sektor pochwali się ROE na poziomie +12 proc., co przekłada się na niezbyt wymagającą wycenę P/E 9,7x wobec 10-letniej średniej na poziomie 13,0x" - napisano w raporcie.

Najmocniej w WIG20 spadły kursy Allegro oraz CCC - o ponad 6,8 proc. Niewiele lepiej wygląda Pekao SA, którego kurs poszedł w dół o 5,4 proc. Na ponad 5-proc. minusie znalazło się także PGNiG.

W górę o ponad 2,5 proc. poszło JSW, które od początku czerwca straciło ok. 20 proc. kapitalizacji. Jak podała spółka, produkcja węgla w grupie w drugim kwartale 2022 roku ogółem wyniosła 3,4 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. o 9,7 proc., a rdr była niższa o ok. 1,3 proc.

KGHM zniżkowało o 2,8 proc. Analitycy Goldman Sachs Group Inc. obniżyli swoje prognozy cen dla miedzi i ocenili, że kryzys energetyczny skoncentrowany na Europie, zagraża światowemu popytowi. Dodali, że miedź jest teraz wyceniana o 40 proc. niżej niż oczekiwano, a ryzyko wystąpienia recesji w głównych gospodarkach na świecie będzie podsycać pesymizm co do popytu na metale na resztę 2022 r.

PKN Orlen spadł o 1,5 proc. do 69,52 zł, a Lotos spadł o 1,3 proc. do 70,24 zł. Dla obydwu spółek analitycy mBanku podtrzymali rekomendację kupna, ustalając ceny docelowe odpowiednio na 95,38 zł oraz 110,62 zł.

O ponad 1 proc. wzrosły notowania PGE. Większość, bo 13 spółek, zanotowała spadek przekraczający 2 proc.

W mWIG40 spadkom przewodził Mabion (-13 proc.), który był jednym z liderów wzrostów z poprzednich sesji. Mocno, o 7 proc. do 165,2 zł w dół poszedł kurs Comarchu, dla którego analitycy DM BOŚ obniżyli cenę docelową do 208,7 zł, podtrzymując jednak rekomendację "kupuj".

Najsilniejszy wzrost, o ponad 6 proc., w tym indeksie odnotowała Grupa Pracuj. O ponad 4 proc. zyskały także Kernel oraz Polenergia.

Tauron zyskał 0,5 proc. Związkowcy z tej grupy energetycznej nie doszli we wtorek do porozumienia z zarządem spółki w sprawach płacowych i rozpoczęli okupację katowickiej siedziby firmy. Związki chcą m.in. 5,5 tys. zł netto jednorazowego świadczenia dla pracowników. Tauron deklaruje gotowość do dalszych rozmów.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniejsza okazała się Astarta (+10 proc.). Po informacjach o rozmowach ws. eksportu zboża z Ukrainy pozytywnie zareagowały także KSG Agro (+8,6 proc.) oraz Ovostar (+6,3 proc.).

Wzrósł również kurs Arctic Paper (o 0,5 proc.), którego zarząd przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w wysokości 20-40 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem aktualnych postanowień umów kredytowych dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z nimi ograniczeń dystrybucji zysku. Polityka ma obowiązywać począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Alumetal stracił 0,44 proc. Hydro Aluminium AS wydłuża okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Alumetalu do 10 października - podało pośredniczące w wezwaniu Pekao Investment Banking. Wcześniej, zakończenie przyjmowania zapisów było planowane na 12 lipca.

Najsłabiej w sWIG80 zachowywały się Forte (-8,6 proc.), PlayWay (-7,6 proc.) oraz Oponeo .pl (-7,5 proc.).

