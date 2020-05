DZIEŃ NA GPW: Silne wzrosty na rynku akcji, kurs KGHM zwyżkował najmocniej od 11 lat

W poniedziałek główne polskie indeksy, na fali dobrych nastrojów na światowych rynkach akcji, poszły mocno w górę. WIG20 zyskał ponad 4 proc. Najbardziej w indeksie zwyżkował KGHM (+11,5 proc.), co okazało się najsilniejszym wzrostem sesyjnym od marca 2009 roku.

"Dzisiaj widać było wyraźną poprawę nastrojów na naszej giełdzie, podobnie jak na rynkach zagranicznych. Chwilowo uspokoiła się sytuacja geopolityczna w relacjach amerykańsko-chińskich, a informacje o postępach w pracach nad szczepionką koronawirusową, płynące z amerykańskiego sektora biotechnologicznego, mogą sprzyjać również optymizmowi inwestorów" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"Niemniej, ostrożnie zakładając, jedna dobra sesja nie oznacza fali wzrostowej. Od półtora miesiąca WIG20 porusza się w ok. 100 pkt. konsolidacji i dopóki jej nie opuścił, trudno przesądzać, co się dalej stanie. Co do relacji USA-Chiny zwraca uwagę sondaż, w którym ankietowani, bez względu na sympatię polityczną (Republikanie/Demokraci), jednoznacznie oczekują wyjaśnienia niejasnych kwestii związanych z epidemią koronawirusa, co oznacza, że prędzej czy później ponownie może dojść do eskalacji napięć" - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 4,2 proc. do 1.639,08 pkt., WIG zwyżkował 3,4 proc. do 45.873,81 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,6 proc. do 3.221,91 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,7 proc. do 11.954,26 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.032 mln zł, z czego 834 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję ok. 13 pkt. powyżej piątkowego zamknięcia, a następnie wszedł w trend horyzontalny, trwający do ok. godz. 13.00. Indeks wybił się z niego w górę, co mogło być związane z przyspieszeniem zwyżki na kluczowych rynkach zagranicznych (m.in. Niemcy i Stany Zjednoczone). W rezultacie WIG20 zyskał najmocniej od 6 kwietnia, zbliżając się do istotnego poziomu oporu w okolicach 1.670 pkt.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty. Najsilniej zwyżkował rosyjski RTS (+5,2 proc.).

DAX idzie w górę 4,3 proc. o godz. 17.20, a S&P 500 zwyżkuje 3,2 proc.

13 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. W dwucyfrowym tempie zwyżkował WIG-górnictwo (+10,7 proc.).

19 z 20 spółek WIG20 zyskało.

W WIG20 najsilniej poszedł w górę KGHM (+11,5 proc. do 81,12 zł) przy obrotach ok. 175 mln zł. Był to najmocniejszy wzrost sesyjny od marca 2009 roku. Kurs górniczej spółki od tegorocznego minimum z połowy marca zyskał ok. 64 proc.

Zdaniem analityków zachowanie się kursu KGHM wynika ze splotu różnych czynników.

"Pierwszym są dane z rynku mieszkaniowego w Chinach. Wzrost cen mieszkań w kwietniu o blisko 0,5 proc. mdm w 70 największych miastach pozwala przypuszczać, że w Chinach (…) popyt na mieszkania trzyma się nad kreską, dzięki czemu ceny miedzi, potrzebnej do ich budowy, również będą rosły" - powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Robert Maj.

"Ponadto znoszenie lockdownu na wielu rynkach na świecie wspiera rynki akcji, a wśród spółek notowanych na GPW KGHM jest najbardziej eksponowana na to, co dzieje się w globalnej koniunkturze" - dodał.

Wzrosła cena Dino Polska (+10,0 proc. do 171,2 zł).

Spółka poinformowała, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 103,9 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 87,8 mln zł zysku netto.

"Spółka pokazała dobre wyniki za I kwartał, powyżej naszych oczekiwań i oczekiwań rynku. Wysoki wzrost sprzedaży porównywalnej wynikał z efektu bazy i wyższych zakupów klientów związanych z COVID-19. Dzięki dźwigni operacyjnej wyniki znacząco się poprawiły rdr" - ocenił analityk DM mBanku Piotr Bogusz.

"Rezultaty okazały się wyraźnie powyżej rynkowych oczekiwań, co oznacza kontynuację wysokiego, dwucyfrowego tempa wzrostów wyników rdr. Powyższe przełożyło się na pozytywną reakcję kursu, który w ostatnich tygodniach uległ korekcie - inwestorzy mogli się spodziewać słabszych wyników Dino po publikacjach Jeronimo Martins (Biedronka) i Eurocash (Delikatesy Centrum), których sklepy pomimo wzrostu przychodów, wykazały wysokie koszty związane z dostosowaniem do handlu podczas epidemii" - uważają analitycy BM BNP Paribas.

Podczas telekonferencji prezes zarządu Dino Polska Szymon Piduch powiedział, że liczy w tym roku na lekką poprawę marży EBITDA i niski dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL.

CD Projekt po wzroście o 3,8 proc. do 385,2 zł ustanowił maksimum historyczne, umacniając się na pozycji lidera polskich spółek giełdowych pod względem kapitalizacji.

Na szerokim rynku wzrosła cena Polimeksu Mostostal (+13,9 proc. do 2,205 zł).

Firma podała, że w I kwartale 2020 roku grupa miała 9,78 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 17,94 mln zł straty, a aktualny portfel zamówień grupy, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 3,72 mld zł.

Kurs Unimotu zwyżkował 12,8 proc. do 34,5 zł.

Spółka poinformowała, że wedle jej szacunków zanotowała w pierwszym kwartale 33,5 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA. To rekordowy wynik w historii Unimotu, stanowiący 53,7 proc. prognozy grupy na 2020 rok.

Zdaniem analityków na poprawę EBITDA miały wpływ wyższe wolumeny i marże w zakresie sprzedaży oleju napędowego i biopaliw oraz wyższe wolumeny sprzedaży hurtowej gazu ziemnego.

W dół poszła cena Cormay (-6,6 proc. do 1,06 zł).

Firma opublikowała, że w pierwszym kwartale 2020 roku miała 7,5 mln zł straty netto wobec 2,8 mln zł zysku przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym czasie do 16,6 mln zł z 15,9 mln zł rok wcześniej.

Spadł kurs AmRestu (-4,0 proc. do 25,05 zł).

Grupa AmRest miała w I kwartale 2020 roku 41,6 mln euro straty netto jednostki dominującej wobec 3,7 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA AmRestu spadła o 44,5 proc. do 42,6 mln euro.

"Wyniki, które osiągnął AmRest są gorsze niż się spodziewaliśmy na poziomie EBITDA i netto, a zarazem znacząco słabsze rdr. Oczywiście jest to negatywny wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego następstw" - podali analitycy DM BDM.