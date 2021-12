DZIEŃ NA GPW: Słaba sesja na GPW; WIG20 stracił 2,3 proc.

Środowa sesja GPW przyniosła wyraźne spadki głównych indeksów. WIG20 spadł na zamknięciu o 2,3 proc. Według analityków, obecny trend może się pogłębić, a spadek WIG20 do okolic 1.850 pkt. jest teoretycznie możliwy.

"Za nami bardzo słaba sesja, zważywszy zarówno na skalę spadków, ale również ze względu na towarzyszące im neutralne zachowanie rynków bazowych. Warto zwrócić uwagę, że mWIG40 ustanowił nowe minima w obrębie rozpoczętych w listopadzie spadków, a to otwiera drogę do kontynuacji tego ruchu w najbliższej przyszłości. Należy jednak pamiętać, że od minimum z października minionego roku do ostatniego szczytu, indeks ten urósł o ponad 80 proc. bez większej korekty, więc głębsze cofniecie jest jak najbardziej możliwe" - powiedział analityk DM mBanku Kamil Jaros.

Analityk zwrócił uwagę, że jeśli WIG20 miałby podążać podobną do mWIG40 ścieżką, to wsparcia znajdujące się nieco powyżej 2.100 pkt. byłyby poważnie zagrożone, tym bardziej, że co raz więcej spółek z tego indeksu przełamuje ukształtowane w ostatnich tygodniach minima.

"Jeśli taką ścieżką miałby podążać WIG20, to wsparcia znajdujące się nieco powyżej 2.100 byłby zagrożone. Ich ewentualne pokonanie otworzyłoby drogę w kierunku 1.850 pkt., gdzie widzę kolejne, mocne wsparcia. Taki scenariusz jest możliwy, gdyż kolejne spółki z tego indeksu przełamują minima ustanowione w listopadzie i grudniu br. Nie sądzę jednak, abyśmy zakończyli hossę na GPW i zakładam, że obecne spadki są większą, średnioterminową korektą" - dodał analityk.

WIG20 zakończył środowe notowania spadkiem o 2,30 proc. do 2.161,04 pkt., a WIG zniżkował o 1,96 proc. do 66.570,63 pkt. Zniżkowały również indeksy reprezentujące średnie i małe spółki, z których mWIG40 spadł o 1,69 proc. do 5.121,72 pkt., a sWIG80 zniżkował o 1,1 proc. zamykając sesję na poziomie 19.896,54 pkt.

Na szerokim rynku obroty osiągnęły 1,12 mld zł z tego 844 mln zł przypadło na największe spółki.

Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Allegro (97 mln zł), KGHM (87 mln zł) oraz PKN Orlen (82 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW, w Europie sentyment był neutralny, a indeksy najważniejszych giełd nieznacznie zyskiwały na wartości.

W trakcie zamykania GPW, DAX rósł o 0,25 proc., francuski CAC 40 zwyżkował o 0,53 proc., a brytyjski FTSE 225 był kwotowany o 0,48 proc. poniżej wtorkowego zamknięcia.

Główne indeksy amerykańskie traciły na wartości. S&P500 zniżkował o 0,21 proc., DJI - o 0,27 proc., a Nasdaq100 spadał o 0,39 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym tylko 1 z 15 indeksów sektorowych zakończył środową sesję na plusie. O 1,17 proc. zyskał indeks sektora telekomunikacyjnego.

Spośród zniżkujących indeksów branżowych, najmocniej traciły WIG Górnictwo (-5,87 proc.), WIG Energetyka (-3,20 proc.) oraz WIG Paliwa (-3,17 proc.).

Z WIG20 najmocniej od początku sesji traciły akcje spółek z sektora górniczego. Na zamknięciu liderem spadków zostało JSW, którego kurs zniżkował o 8,9 proc. do 36,22 zł i tym samym przełamał minima z końca listopada br. O 5,61 proc. zniżkowały akcje KGHM, a ich kurs zbliżył się do listopadowych minimów.

O 4,7 proc. do 34,77 zł spadł kurs Allegro i testuje minimum z 6 grudnia br.

Ponad 4 proc. zniżkowały akcje PGE oraz PKN Orlen, z których pierwsze ustanowiły nowe średnioterminowe minima i notowane są na poziomach z kwietnia br.

Słabe były również spółki z sektora finansowego, z których najmocniej, o 3,82 proc. straciło PKO BP.

Wśród rosnących spółek z ww. indeksu najmocniej zyskał CD Projekt (3,52 proc.), który zamknął się na poziomie 179 zł odrabiając ponad połowę wtorkowych spadków, czemu towarzyszyły przekraczające 66 mln zł obroty.

Zyskały również obydwie obecne w WIG20 spółki telekomunikacyjne, z których mocniejsze było Orange Polska (wzrost o 2,16 proc.), przy 0,63 proc. zwyżce Cyfrowego Polsatu.

Po spadkach z początku sesji, na 0,69 proc. plusie zamknęły się w kolei akcje Dino.

Spośród średnich spółek wchodzących w skład mWIG40 najwięcej straciły akcje Ten Square Games (-6,23 proc.), przy przekraczających 8,7 mln obrotach, ustanawiając nowe, średnioterminowe minima.

O ponad 5 proc. zniżkowały natomiast akcje Celon Pharma, które były stosunkowo mocne na przestrzeni ostatnich sesji.

Mocno spadały również akcje banków, z których 4,83 proc. stracił Bank Millennium, a 3,95 proc. Alior.

Tylko 5 spółek z mWIG40 sesji zamknęło czwartkową sesję na plusie. Najwięcej zyskał LiveChat (3,3 proc.) oraz Mabion (1,87 proc.), a ich kursy pozostają w budujących się od kilku tygodni konsolidacjach.

Spośród spółek skupionych w sWIG80 pozytywnie wyróżniały się akcje Instalu Kraków, które zyskały 3,41 proc., przy zdecydowanie największych w tym segmencie rynku obrotach przekraczających 24,3 mln zł.

Mocną sesję zanotował Skarbiec Holding, którego kurs urósł o 5,99 proc., najwięcej spośród spółek z sWIG80.

O 5,2 proc. zyskały akcje Boryszewa, a ich kurs po raz kolejny zbliża się do górnego ograniczenia budującej się od początku listopada konsolidacji.

Kolejną słabą sesję zaliczyła Krynica Vitamin, której akcje spadły o 5,7 proc. i była to już piąta, kolejna sesja mocnej wyprzedaży.

Po spadku o 4,91 proc. nowe średnioterminowe minima ustanowiły akcje Airway Medix, podobnie jak akcje Wieltonu, który zniżkował o 4,21 proc. wybijając się dołem z budującej się od drugiej połowy listopada konsolidacji.

O 4,24 proc. do 260 zł zniżkował Stalprodukt, a jego kurs pokonał lokalne dna z listopada i grudnia br., zbliżając się do średnioterminowego minimum z września, które usytuowane jest w okolicach 254 zł.

