DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; WIG20 stracił ponad 1,5 proc.

Podczas ostatniej sesji w tym tygodniu wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy zniżkowały. Najsłabszy był WIG20, który zakończył piątkową sesję stratą 1,51 proc. do 1.907 pkt., a w ujęciu tygodniowym zniżkował ponad 3,9 proc.

"W piątek od rana inwestorom na europejskich parkietach towarzyszyła nerwowa atmosfera. Było to konsekwencją czwartkowych wydarzeń, kiedy to obserwowaliśmy bardzo duże wzrosty rentowności amerykańskich obligacji, co przełożyło się na silne czwartkowe spadki indeksów w USA. Dlatego większość giełd w Europie rozpoczęła swoje sesje od mocnych zniżek. Następnie indeksy próbowały odrabiać poranne straty. Niektórym udało się zniwelować znaczną część porannych strat, tak było m.in. w przypadku niemieckiego DAX-a" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

Zdaniem analityka, w kolejnym tygodniu WIG20 będzie dalej tracił.

"WIG20 zamyka cały tydzień mocno pod kreską. Obraz techniczny indeksu wygląda bardzo słabo i w kolejnym tygodniu spodziewam się kontynuacji zniżek na warszawskim parkiecie" - ocenił.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 stracił 1,51 proc. do 1.907,28 pkt., WIG zniżkował 1,28 proc. do 56.970,30 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,62 proc. do 4.307,39 pkt., a sWIG80 stracił 0,80 proc. do 17.530,05 pkt.

W ujęciu tygodniowym wszystkie główne indeksy straciły, a najmocniej zniżkował WIG20 - w dół 3,93 proc.

Obroty na GPW wyniosły 2.013 mln zł, z czego 1.727 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (ok. 355 mln zł) oraz KGHM-u (224 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,6 proc., a S&P 500 lekko zwyżkował 0,06 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-górnictwo (w dół 4,97 proc.) oraz WIG.Games (stracił 3,49 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor telekomunikacyjny - w górę o 4,78 proc.

Wśród krajowych blue chipów bardzo dobrze wypadły spółki telekomunikacyjne: Orange Polska zyskał 5,78 proc. do 6,32 zł, a Cyfrowy Polsat poszedł w górę o 4,48 proc. do 28,6 zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły ze spółką Cellnex Poland, będącą podmiotem zależnym Cellnex Telecom, warunkową umowy sprzedaży ok. 99,99 proc. Polkomtel Infrastruktura. Cena sprzedaży wyniesie łącznie 7,07 mld zł.

Alior Bank poszedł w górę 3,22 proc. do 21,78 zł.

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wyniósł 120,3 mln zł. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 71,5 mln zł. W prezentacji Alior podał, że wdraża program oszczędnościowy i szacuje, że łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł.

Mocno zwyżkowały także spółki z branży energetycznej: PGE zyskał 2,94 proc. do 6,65 zł, a Tauron wzrósł 2,40 proc. do 2,56 zł.

Piątkową sesję większość spółek zakończyła jednak pod kreską. Najwięcej stracił CD Projekt - kurs zniżkował aż 5,96 proc. do 236,6 zł.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 18 lutego, obniżyli wartość godziwą akcji CD Projektu do 230 zł z 380 zł wcześniej. Utrzymano rekomendację "sprzedaj".

Mocno pod kreską były także: KGHM (w dół 5,33 proc. do 189,35 zł), PZU (stracił 2,17 proc. do 29,27 zł).

Słabo wypadły także spółki paliwowe: Lotos stracił 2,16 proc. do 42,07 zł, a PKN Orlen zniżkował 1,80 proc. do 58,84 zł.

Allegro lekko zniżkowało, o 0,20 proc. do 64,32 zł i jest na swoich historycznych minimach.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 5,80 proc., w górę poszedł Budimex.

3,58 proc. zyskał kurs akcji Mabionu.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały AmRest - o 4,63 proc. oraz Cormay, który stracił 4,48 proc.

AmRest podał, że miał w 2020 roku 183,7 mln euro straty netto wobec 66,9 mln euro zysku przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 142,5 mln euro, EBITDA 201,7 mln euro, a przychody 1.522,9 mln euro.

LiveChat Software poinformował, że zysk netto w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021 wzrósł rok do roku o 65,7 proc. do 26,2 mln zł. Wynik jest o 3,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Akcje potaniały jednak 0,48 proc.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej mBanku wyniósł w 2020 roku 103,8 mln zł wobec 1,01 mld zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z opublikowanymi wcześniej wstępnymi danymi. Notowania banku poszły w dół o 1,42 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: PCC Rokita - o 8,24 proc. oraz Alumetal - o 4,17 proc.

Alumetal spodziewa się w I kwartale 2021 roku wzrostu przychodów ze sprzedaży o około 60 proc. rdr oraz ponad dwukrotnie większego zysku EBITDA. Według szacunków, znormalizowany zysk netto ma być około trzykrotnie większy niż przed rokiem.

GDDKiA wybrała ofertę konsorcjum Mirbudu za 777 mln zł brutto jako najkorzystniejszą w przetargu. Kurs spółki zyskał 2,91 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 7,24 proc., poszła Krynica Vitamin.

Mocno stracił też kurs akcji Arctic Paper (-5,90 proc.). Arctic Paper szacuje, że miał w 2020 roku 2.847,5 mln zł skonsolidowanych przychodów i 103,6 mln zł zysku netto. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,3 zł na akcję.

Huuuge spadł 4,30 proc. do 42,30 zł. Spółka na GPW zadebiutowała tydzień temu, a cena akcji w IPO została ustalona na 50 zł za sztukę.