Dzień na GPW: Spadki na rynku akcji. Tracił Santander

28 listopada na warszawskim parkiecie dominowały zniżki. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół kursy Santander Bank Polska, PKO BP i Alior Banku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje MFO - wzrost o 20,1 proc., Workservice - o 13,2 proc., Forte - o 7,8 proc., Livechatu - o 6,0 proc., Amiki - o 5,8 proc. Zwyżkowały również kursy - Ceramiki Nowa Gala - o 4,2 proc. i Boryszewa - o 2,1 proc.MFO w czwartek rano podała w raporcie, że w III kw. 2019 r. miała 7,9 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej.LiveChat po środowej sesji podał, że w III kw. miał 16,4 mln zł zysku netto (8,4 proc powyżej konsensusu). Spółka poinformowała, że zarząd zwróci się do rady nadzorczej z wnioskiem o wypłatę 60 gr zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Prezes w wywiadzie dla PAP Biznes zapowiedział, że spółka chce rosnąć szybciej niż do tej pory.W trakcie czwartkowej sesji Amica przedstawiła aktualizację strategii do 2023 roku - zakłada ona m.in. przeznaczanie na dywidendę co roku do 35 proc. zysku netto, wzrost EBITDA do 330 mln zł i utrzymanie współczynnika dług netto/EBITDA poniżej 2x.Po zakończeniu środowej sesji Cerrad wezwał do sprzedaży 10.039.890 akcji Ceramiki Nowa Gala po 0,75 zł za akcję - akcje objęte wezwaniem stanowią 21,41 proc. kapitału zakładowego spółkiBoryszew w czwartek rano poinformował, że podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu szwedzkiej spółce Gränges AB - cena sprzedaży określona ma być w oparciu o korektę wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł.