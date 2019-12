DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej stracił PGNiG

W środę warszawski parkiet giełdowy zdominowały zniżki. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół PGNiG, Orange i mBank.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,3 proc. osiągając poziom 2.047,34 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 55.531,27 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,4 proc. do 3.835,29 pkt., a sWIG80 spadł 0,1 proc. do 11.762,00 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 719 mln zł, z czego 601 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po rozpoczęciu sesji powyżej wtorkowego zamknięcia zniżkował o ponad 20 pkt. do godz. 12.00, kiedy ustanowił sesyjne minimum.

Od południa rozpoczął się proces odrabiania strat z początku notowań, lecz mimo to indeks zakończył dzień nieco pod kreską.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował mieszany obraz - na Węgrzech i w Rosji miały miejsce niewielkie wzrosty, akcje na pozostałych rynkach regionu zniżkowały.

DAX wzrósł 0,55 proc., a S&P500 zwyżkował 0,11 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGNiG - w dół o 2,8 proc., Orange - ze zniżką o 2,2 proc. i mBank - spadek o 2,1 proc. Zniżkowała również cena Alior Banku - o 1,4 proc. i LPP - o 0,3 proc.

Podczas sesji agencja Bloomberg podała, że analityk Haitong Banku Marta Czajkowska-Bałdyga obniżyła rekomendację dla akcji Alior Banku do "sprzedaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową na 24,9 zł.

Agencja opublikowała także, że analitycy Merrill Lynch podwyższyli rekomendację dla akcji LPP do "kupuj" z "poniżej rynku".

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Lotos - ze zwyżką o 1,1 proc., Bank Pekao - wzrost o 0,9 proc. i Dino Polska - w górę o 0,9 proc. Zwyżkowała również cena PKN Orlen - o 0,7 proc.

Podczas środowej sesji w komentarzu specjalnym analitycy DM mBanku ocenili, iż fuzja PKO BP i Banku Pekao byłaby bardzo interesująca dla rynku kapitałowego, a biorąc pod uwagę wycenę obu banków oraz moment w cyklu makroekonomicznym nabiera coraz większego sensu - ich zdaniem, synergie kosztowe fuzji mogłyby wynieść nawet 1,9 mld zł, a dyssynergie połączonego podmiotu byłyby ograniczone.

W środę w trakcie notowań prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek napisał na Twitterze, że spółka wystąpiła do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową - obejmują one nakłady związane z przerobem tego surowca, ochroną instalacji i dodatkowymi zakupami ropy.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Polnordu - spadek o 13,9 proc. Spadł również kurs Banku Millennium - o 1,7 proc.

Kurs Polnordu ustanowił historyczne minimum po czwartej zniżkowej sesji z rzędu.

Podczas sesji agencja Bloomberg podała, że analityk Haitong Banku Marta Czajkowska-Bałdyga obniżyła rekomendację dla akcji Millennium Banku do "sprzedaj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową na 5,0 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Workservice - wzrost o 15,4 proc., BAH - w górę o 6,9 proc., Budimeksu - zwyżka o 6,3 proc. i Datawalk - na plusie o 5,8 proc. Zwyżkował także kurs Quercusa - o 3,1 proc.

Datawalk poinformował w ciągu środowych notowań, że pozyskał zamówienie w Ameryce Północnej na sprzedaż licencji i realizację wdrożenia swojej platformy analitycznej w zastosowaniach związanych z działalnością instytucji wywiadowczej na poziomie federalnym.

Podczas sesji Quercus podał, że podpisał z GetBack umowę restrukturyzacyjną w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł - spłata zobowiązań została ustalona na poziomie 35-40 mln zł.