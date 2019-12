DZIEŃ NA GPW: Spadki na rynku akcji; ze spółek WIG20 najwięcej straciło CCC

W poniedziałek na warszawskim parkiecie GPW przeważały spadki. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół CCC, Lotos i Santander Bank Polska.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,3 proc. do 2.066,55 pkt., WIG zniżkował 0,2 proc. do 55.867,95 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.823,08 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,03 proc. do 11.761,86 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 649 mln zł, z czego 567 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po otwarciu poniżej piątkowego zamknięcia oscylował w wąskim trendzie bocznym, po czym ok. godz. 10.00 wszedł w fazę spadkową, ustanawiając minimum sesyjne przed godz. 15.00. Następnie doszło do odbicia korekcyjnego, czemu sprzyjało zachowanie się rynków bazowych (m. in. DAX i S&P500), lecz mimo to indeks zakończył dzień poniżej kreski.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz - najsilniej zwyżkowały ceny akcji węgierskich (BUX zyskał 1,0 proc.), dla odmiany nieznaczne spadki wystąpiły w Czechach i Rosji.

O godz. 17.15. DAX spadł 0,32 proc., a S&P500 zniżkował 0,01 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC - o 4,5 proc., Lotos - o 3,1 proc. i Santander Bank Polska - o 3,0 proc.

W piątek po sesji Lotos poinformował, że rada nadzorcza spółki odwołała prezesa zarządu Mateusza Bonca, jednocześnie powierzając pełnienie funkcji prezesa Jarosławowi Wittstockowi.

Akcje PKO BP zniżkowały dziesiątą sesję z rzędu, odnotowując najdłuższą serię spadkową od 15 lat. Kurs PKO BP w poniedziałek zniżkował o 0,7 proc.

Prezes Banku Pekao Marek Lusztyn powiedział PAP Biznes w wywiadzie, że spółka w pierwszych miesiącach 2020 roku rozpocznie prace nad nową, kilkuletnią strategią. Zdaniem prezesa Pekao ma ogromny potencjał dalszego wzrostu, a cel ROE na poziomie 12,5 proc. bank będzie chciał osiągnąć w najszybszym możliwym terminie.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW - o 4,5 proc., Cyfrowy Polsat - o 1,5 proc. i PZU - o 1,1 proc. Kurs PGNiG wzrósł o 0,4 proc.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak poinformował podczas konferencji prasowej, że spółka podpisała w poniedziałek z Energy Resources of Ukraine porozumienie, dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Polnordu - spadek o 13,0 proc., Neuki - o 4,6 proc. i Wieltonu - o 3,5 proc.

W piątek po sesji Polnord poinformował, że emisja obligacji o wartości do 150 mln zł nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu (75 mln zł).

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Brastera - wzrost o 9,1 proc., AB - o 6,6 proc. i Elemental Holding - o 3,6 proc.

W piątek wieczorem Elemental Holding poinformował, że zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ), zarządzanym przez PFR TFI, dwie umowy inwestycyjne określające warunki transakcji na rynku międzynarodowym.