Dzień na GPW: spadkowa pierwsza sesja w tygodniu

W poniedziałek wszystkie główne indeksy zniżkowały, a najmocniej stracił WIG20 - w dół 1,19 proc. W indeksie krajowych blue chipów zyskały jedynie dwie spółki, a najmocniej podrożały akcje KGHM-u - w górę 1,35 proc. Z kolei najwięcej straciły akcje CCC - w dół ponad 5 proc.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 1,19 proc. do 1.961,62 pkt.

WIG zniżkował 0,95 proc. do 58.157,32 pkt.

mWIG40 poszedł w dół 0,50 proc. do 4.316,95 pkt.

sWIG80 stracił 0,28 proc. do 17.665,35 pkt.

- W poniedziałek na GPW dominowali sprzedający i nastroje na rynku były słabe przez całą sesję. Honoru byków z WIG20 bronił głównie KGHM, który jest aktualnie najsilniejszym papierem na rynku - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.



- Niestety na GPW jest obecnie kilka słabszych sektorów, które negatywnie wpływają na WIG20. Jednym z nich jest sektor bankowy. Pojawiają się informacje, że banki w związku z potencjalnym rozwiązaniem problemu z kredytami we frankach szwajcarskich nie wypłacą dywidendy w 2021 r. Jeszcze słabiej prezentuje się obecnie branża energetyczna. Spółki z tego sektora słabo uczestniczyły w ruchach wzrostowych z zeszłego tygodnia i obecnie sektor energetyczny znajduje się pod dużą presją sprzedających. Dodatkowo negatywnie w poniedziałek na WIG20 oddziaływały spółki paliwowe - dodał.

Ekspert zwrócił także uwagę na poniedziałkową słabość wydawców i producentów gier.

- Dzisiejszy ponad 2-proc. spadek WIG.Games może być pokłosiem rozczarowującego debiutu w piątek spółki Huuuge - ocenił.

Jego zdaniem, poniedziałkowa sesja to prawdopodobnie jednak tylko korekta.

- Dopóki WIG20 pozostaje powyżej poziomu 1.950 pkt. to ten ruch spadkowy należy traktować jedynie jako korektę, chociaż kluczowym w dłuższej perspektywie pozostaje 1.900 pkt. - powiedział.

Obroty na GPW wyniosły 1.109 mln zł, z czego ok. 811 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM-u (153 mln zł) oraz CD Projektu (122 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,32 proc., a S&P 500 zniżkował 0,73 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-media (w dół 2,88 proc.) oraz WIG-odzież (strata 2,19 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor producentów leków - w górę o 3,29 proc.

Wśród krajowych blue chipów najmocniejszą spółką był KGHM - kurs zyskał 1,35 proc. do 210,3 zł.

Według wstępnych danych, sprzedaż miedzi w grupie KGHM w styczniu 2021 r. wyniosła 46,2 tys. ton i była niższa o 1 proc. niż przed rokiem, a produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 61,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr. Na giełdzie metali LME w Londynie miedź rano była wyceniana najwyżej od ponad 9 lat - powyżej 9.000 USD za tonę.

Serię czterech spadkowych sesji przerwało Asseco Poland, które podczas pierwszej sesji w tym tygodniu zyskało 0,15 proc. do 66,1 zł.

Aż 18 z 20 blue chipów straciła na wartości. Najmocniej, bo o ponad 5 proc. do 97,04 zł zniżkował kurs CCC.

3,14 proc. do 38,6 zł zniżkowały akcje JSW.

Spadły notowania wszystkich banków z WIG20, a najbardziej stracił Santander Bank Polska (w dół 3,04 proc. do 210,2 zł).

Po raz piąty z rzędu potaniały akcje Orange Polska - tym razem akcje zniżkowały 1,57 proc. do 5,97 zł. Kurs telekomunikacyjnej spółki jest najniżej od kwietnia 2020 r.

Serię pięciu spadkowych sesji z rzędu kontynuuje także Tauron, który stracił w poniedziałek 2,44 proc. do 2,63 zł.

Podczas poniedziałkowej sesji, najmocniejszą firmą w indeksie średnich spółek był Mabion, który zyskał 10,48 proc.

W czołówce wzrostów znalazła się także Celon Pharma, która zyskała blisko 5 proc. do 48,6 zł. Analitycy Noble Securities, w raporcie z 17 lutego, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Celon Pharma od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 59,60 zł.

Analitycy DM BDM, w raporcie z 15 lutego, podtrzymali rekomendację dla 11 bit studios "kupuj", podnosząc cenę docelową akcji spółki do 654 zł z 437,9 zł. Kurs wzrósł 2,68 proc. do 575 zł.

Budimex zawarł warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości za 1,51 mld zł. Kurs spółki zyskał 1,13 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: Ten Square Games - w dół 4,50 proc. oraz Wirtualna Polska - straciła 3,97 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych częściowo odstąpił od umowy z Comarchem na wsparcie, eksploatację i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Kurs Comarchu stracił 1,54 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: EKO Export - w górę o 12,68 proc., Trakcja - wzrost o 11,81 proc.

2,77 proc. zyskał Asbis. Dystrybutor IT podał, że przychody w styczniu wzrosły rok do roku o 32 proc. do ok. 231 mln USD.

Spadki z piątku, po nieudanej premierze nowej gry, kontynuował Games Operators - wycena w poniedziałek spadła o 8,90 proc. (najmocniej w sWIG80). Gra "Rustler", która zadebiutowała w czwartek, sprzedała się w liczbie 6,5 tys. sztuk. Firma podała, że po trzech dniach od debiutu, łączny koszt wytworzenia i marketingu gry zwrócił się w 20 proc.

Przy obrotach blisko 56 mln zł, o 3,73 proc. do 47,66 zł spadł kurs piątkowego debiutanta, Huuuge.