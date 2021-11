Trzeci dzień spadków na warszawskiej giełdzie

Krajowe indeksy wyróżniły się negatywnie notując na środowym zamknięciu największe spadki w Europie. Po trzeciej spadkowej sesji WIG20 przebił i znalazł się wyraźnie poniżej istotnego poziomu wsparcia na 2.400 pkt. W indeksie traciły niemal wszystkie spółki, w tym najmocniej JSW, a także sektor finansowy i energetyczny.

WIG20 stracił na środowym zamknięciu 1,19 proc. do 2.366,59 pkt., WIG zniżkował o 1,06 proc. do 72.794,96 pkt., mWIG40 stracił 0,78 proc. do 5.701,12 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,88 proc. do 21.314,29 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1,253 mln zł, z czego niemal 1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Allegro (158 mln zł), Pekao (124 mln zł) i PKO BP (107 mln zł).

W ujęciu sektorowym zwyżkowało 5 z 15 branż, w tym najmocniej chemia - o 0,9 proc. Energetyka zniżkowała o 2,7 proc., a informatyka i leki po blisko 2 proc.

"Za nami trzeci z rzędu dzień spadków na GPW. Traciły wszystkie główne indeksy i niemal wszystkie spółki w WIG20. W gronie blue chipów największą negatywną kontrybucję miały spółki z sektora finansowego - PZU, które spadło o 2 proc. i PKO BP, które zniżkowało o 1 proc. Z kolei uwagę zwróciło zachowanie JSW. Kurs spadł o ponad 8 proc. i w zasadzie najbliższy element wsparcia pojawi się dopiero w okolicy 40 zł" - powiedział analityk BM BNP Paribas Bank Polska, Lukas Cinikas.

"Technicznie na WIG20 pojawił się dość negatywny sygnał. Spadliśmy z poziomu 2.400 pkt. i w zasadzie kolejną linią wsparcia są okolice 2.300 pkt." - dodał.

Choć w tym czasie traciła połowa indeksów w Europie, krajowe indeksy wypadały najgorzej. Niemiecki DAX rósł o 0,1 proc., a w USA indeksy traciły między 0,1 a 0,4 proc.

"Nasz rynek ewidentnie tym razem wypadł gorzej. Indeks w Niemczech był lekko na plusie, przy czym w USA po otwarciu były widoczne spadki. Wiązało się to z odczytami inflacyjnymi, które były powyżej oczekiwań. Pojawiły się przy tym komentarze o możliwej reakcji ze strony Fed. Umacniający się w tym otoczeniu dolar nie pomagał naszej giełdzie" - zauważył Cinikas.

W ujęciu sektorowym zwyżkowało 5 z 15 branż, w tym najmocniej chemia - o 0,9 proc.

Energetyka zniżkowała o 2,7 proc., a informatyka i leki po blisko 2 proc.

Spadkom w gronie blue chipów przewodziło JSW, które na koniec sesji straciło 8,2 proc. do 45,26 zł, notując obroty przekraczające 80 mln zł. Po dwóch dniach wyraźnej przeceny kurs przebił poprzednie lokalne minima i znalazł się najniżej od początku września.

Drugi w indeksie spadek zanotowało Asseco - poszło w dół o 4,1 proc. i oddało z nawiązką wtorkową zwyżkę. Notując poziom 91 zł kurs oddala się od ponad 20-letniego maksimum i jest najniżej od miesiąca.

PGE, które po poprzedniej sesji podało zbliżone do oczekiwań szacunkowe wyniki za III kw., traciło w podobnym tempie. Kurs poszedł w dół o niemal 4 proc. do 9,8 zł.

Po ok. 2-3 proc. traciły CCC, Tauron i Lotos.

Przecenie oparły się jedynie akcje Mercatora Medical, który zyskał 0,8 proc. Na przestrzeni dwóch poprzednich sesji kurs spadł o ponad 10 proc.

Z kolei Allegro, po wtorkowym spadku o 11 proc. zmagało się z odniesieniem. Kurs w ciągu dnia rósł nawet o 2 proc., jednak ostatecznie pogłębił historyczne minimum o 0,1 proc. do 42,3 zł. Po raz kolejny obroty walorami Allegro były najwyższe na rynku - wyniosły ok. 160 mln zł.

"Jeśli chodzi o drugą linię to uwagę przykuwał Benefit, który po gorszych od oczekiwań wynikach i konferencji dla analityków spadł o 11 proc. Do minimów nieco jeszcze brakuje, ale sygnał jest dość negatywny. Z kolei odbicie od wieloletniego minimum kontynuował Eurocash, który także podał wyniki i lekko zaskoczył na poziomie EBITDA" - skomentował Cinikas.

Kurs Eurocashu kontynuował trwające od początku listopada odbicie i poszedł w górę o ponad 8 proc. do 12,16 zł. Spółka podała, że jej zysk EBITDA w trzecim kwartale wyniósł 235,8 mln zł wobec 225,1 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 209,4 mln zł zysku EBITDA.

W indeksie najmocniej tracił Benefit Systems, który podał wyniki za III kw. Notowania spadły o nieco ponad 10 proc. Grupa odnotowała w III kw. 10 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,1 mln zł zysku netto przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że grupa odnotuje w III kw. zysk netto na poziomie 11,3 mln zł.

Wyraźnie traciły także: PKP Cargo (-6,2 proc.) oraz Biomed-Lublin (-5,9 proc.), który po wtorkowej sesji podał, że w III kw. odnotował 577 tys. zł straty netto wobec 94 tys. zł zysku przed rokiem.

Spośród spółek wchodzących w skład sWIG80 od początku sesji mocno traciły akcje PZ Cormay, które ostatecznie zamknęły środową sesję na poziomie 1,389 zł tracąc blisko 7 proc. Jest to kolejna spadkowa sesja licząc od osiągniętego 3 listopada szczytu (na 1,598 zł).

W zniżki spółek z sektora górniczego wpisały się akcje Bogdanki, a ich kurs zamknął się na poziomie 36,9 zł, co oznacza spadek o 5,3 proc. w porównaniu do wtorkowego zamknięcia.

Kurs Bogdanki jest już blisko ostatnich, lokalnych minimów z 2 listopada, które w cenach zamknięcia ustanowione zostały na 36,85 zł. Spadkom tych akcji towarzyszyła podwyższona aktywność inwestorów, a obroty ukształtowały się na 7,4 mln zł i były najwyższymi wśród spółek z mWIG80.

O ponad 4,3 proc. zniżkowały z kolei akcje lidera wtorkowej sesji czyli Rafako, a ich kurs zamknął się na poziomie 1,2 zł przy obrotach sięgających 1,4 mln zł.

Wśród spółek wzrostowych, na wyraźnych plusach przez całą sesję pozostawały akcje CI Games, które ostatecznie zyskały 3,83 proc. zamykając się na 1,9 zł. Zwyżce tych akcji towarzyszyła spora aktywność inwestorów, a obroty sięgnęły 2,75 mln zł.

Spośród spółek z sektora informatycznego, którego indeks stracił na środkowej sesji ponad 1,8 proc. wyróżniały się akcje Asseco BS, których kurs przez całą sesję pozostawał na plusach. Na zamknięciu akcje te wyceniane były na 40,9 zł i są już o krok od wypadających na 41 zł (ceny zamknięcia) historycznych szczytów.

