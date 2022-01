DZIEŃ NA GPW: Trzeci z rzędu wzrostowy tydzień WIG20; historyczne maksimum LPP

Po spadku na początku piątkowych notowań o ponad 1 proc., WIG20 niemal w całości odrobił straty. Indeks spółek o najwyższej kapitalizacji zakończył na plusie kolejny, trzeci tydzień. W odniesieniu do poprzedniego piątku WIG20 zyskał 2,0 proc. i po raz pierwszy od połowy listopada znalazł się powyżej 2,3 tys. pkt. Na najwyższym w historii poziomie, 18,3 tys. zł zamknęły sesję akcje LPP, które w ciągu tygodnia poszły w górę ponad 6 proc.

W piątek warszawska giełda wróciła do handlu po jednym dniu przerwy, "omijając" nieudany dla posiadaczy akcji czwartek, kiedy główne europejskie indeksy spadły na ogół ponad 1 proc. Początek piątkowych notowań na GPW sugerował, że główne krajowe indeksy mogą podążyć tą samą ścieżką. Wprawdzie WIG20 rozpoczął sesję na poziomie zbliżonym do zamknięcia sesji we środę, ale w ciągu niecałej godziny spadł o ponad 1 proc. Przed 10.00 indeks znalazł się na poziomie 2.279 pkt., notując dzienne minimum.

Istotny wpływ na to, że jeszcze przed południem WIG20 znalazł się powyżej poziomu 2,3 tys. pkt., miały opublikowane o 10.00 dane o inflacji. Według wstępnych wyliczeń GUS roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło w grudniu 8,6 proc. i było 0,3 pkt. proc. wyższe od oczekiwań analityków. Miesiąc wcześniej inflacja CPI wynosiła 7,8 proc. Kolejny odczyt inflacji przekraczający prognozy inwestorzy zinterpretowali jako zapowiedź kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych, w którym referencyjna stopa procentowa może dojść do 4 proc. Taki scenariusz to zapowiedź poprawy wyników finansowych banków, którą inwestorzy częściowo już uwzględniają w cenach akcji. Jednak wraz z coraz wyższą prognozą docelowego poziomu stóp procentowych, rośnie także skala oczekiwanych zysków w sektorze finansowym. Po podaniu danych przez GUS indeks WIG-Banki zyskał do końca sesji niemal 2 proc., pociągając w górę WIG20.

Pod koniec sesji WIG20 zyskał kolejne punkty dzięki istotnej zwyżce notowań Allegro i ostatecznie zakończył piątek na poziomie 2.311,93 pkt., zyskując 0,04 proc. wobec zamknięcia sesji w środę. Dla WIG20 była to 10. z rzędu wzrostowa sesja i kolejny, trzeci tydzień na plusie. W porównaniu do poprzedniego piątku indeks zyskał 2,0 proc. WIG20 jest na najwyższym poziomie od połowy listopada.

WIG zyskał w piątek 0,14 proc. i na zamknięciu miał wartość 70.850,99 pkt. mWIG40 wzrósł w piątek o 0,52 proc. do 5.434,91 pkt., a sWIG80 spadł o 0,21 proc. do 20.570,01 pkt. W perspektywie tygodnia indeksy zyskały 2,2-2,7 proc.

Koniunktura na głównych europejskich rynkach nie zachęcała do kupowania akcji. Niemiecki DAX i francuski CAC-40 zniżkowały o 17.00 o 0,7-0,8 proc., a rozpoczynające dopiero sesję amerykańskie indeksy S&P500 i Nasdaq Composite zniżkowały o 0,3-0,9 proc.

Obroty akcjami wyniosły w piątek niemal 1,5 mld zł, z czego 1,26 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Obroty akcjami Allegro wyniosły 262 mln zł i spółka była pod tym względem zdecydowanym liderem rynku. Granicę 100 mln zł przekroczyły jeszcze PKO BP (138 mln zł), PKN Orlen (128 mln zł), Pekao (122 mln zł) i CD Projekt (105 mln zł).

WIG20 zakończył sesję na plusie, mimo że w górę poszły kursy jedynie 8 firm. Liderem wzrostów były akcje JSW - ich kurs zwyżkował o 4,9 proc. do 38,34 zł, dzięki zwyżce notowań węgla.

Ponad 4 proc. poszły w górę notowania Allegro, które tak jak duża część rynku, rozpoczęły sesję od spadków. Jednak ok. południa kurs doszedł do 38 zł, przekraczając poziom zamknięcia notowań w środę (37,785 zł). O 15.00 zwyżka wyraźnie przyspieszyła i godzinę przed końcem sesji Allegro było na plusie ponad 6 proc., ale ostatecznie zwyżka nieco osłabła. Notowania zakończyły się na poziomie 39,365 zł. Przed miesiące akcje notowane były najniżej w historii (34,725 zł).

Powody do zadowolenia mieli w piątek akcjonariusze LPP - kurs akcji odzieżowej spółki zyskał 3,3 proc. i zamknął sesję na poziomie 18,3 tys. zł, najwyższym w historii. W pierwszym tygodniu 2022 roku kurs poszedł w górę ponad 6 proc.

Akcje banków z WIG20 - Santander BP, PKO BP i Pekao - zwyżkowały o 0,9-2,2 proc.

Liderami spadków były Asseco Poland i KGHM, które straciły po ponad 3 proc. O 2,6 proc. do 198,64 zł spadły notowania CD Projektu. Przed sesją analityk Morgan Stanley Omar Sheikh obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "równoważ". Cena docelowa została określona na 120 zł - poinformowała agencja Bloomberg.

W mWIG40 liderem wzrostów był mBank - kurs akcji poszedł w górę 9 proc. do 484 zł, najwięcej od ponad 3 miesięcy. Obroty akcjami wyniosły 27 mln zł i także pod tym względem spółka była liderem w mWIG40.

Do najwyższego poziomu od 6 miesięcy wspięły się akcje XTB, po wzroście o 4,3 proc. do 17,33 zł.

Po ponad 2 proc. wzrosły także notowania AmRestu i Asbisu.

Nieudaną sesję mają za sobą spółki z branży chemicznej - kurs akcji Ciechu spadł 3,6 proc. do 41,60 zł i była to największa przecena w mWIG40, a notowania Grupy Azoty zniżkowały o 1,4 proc. do 34 zł.

