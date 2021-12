DZIEŃ NA GPW: Umiarkowane wzrosty indeksów przy niewielkich obrotach

Ostatnia przedświąteczna sesja przyniosła wzrosty głównych indeksów GPW o 0,5-0,6 proc., przy niewielkiej aktywności inwestorów. WIG20 spędził grudzień w trendzie bocznym, a czwartkowym wzrostem przybliżył indeks do górnego ograniczenia konsolidacji.

Po otwarciu na poziomie 2.215 pkt. i wahaniach w pierwszej godzinie notowań, w efekcie których WIG20 ustanowił sesyjne maksimum na poziomie 2.228,64 pkt., większość sesji indeks spędził w 8-pkt. trendzie bocznym. Dolnym ograniczeniem konsolidacji był poziom 2.219 pkt., górnym 2.227 pkt. Na zamknięciu indeks znalazł się na poziomie 2.225,80 pkt., po wzroście o 0,6 proc.

Druga z rzędu zwyżka przybliżyła indeks do górnego ograniczenia trendu bocznego w okolicach 2.230 pkt., w którym WIG20 porusza się od początku miesiąca. Dolne ograniczenie wyznacza dołek z końca listopada na poziomie 2.143 pkt.

W czwartek dobre nastroje panowały na większości europejskich rynków - około 17 niemiecki DAX zwyżkował o 0,6 proc., a francuski CAC 40 rósł o 0,9 proc. Od wzrostów sesję rozpoczęły także główne indeksy amerykańskie - S&P500 i Nasdaq Composite rosły o 17 po ok. 0,7 proc.

Większość podstawowych indeksów GPW zakończyła sesję na plusie - WIG zyskał 0,5 proc. i zamknął notowania na 68.120,16 pkt., a mWIG40 zwyżkował o 0,6 proc. do 5.220,5 pkt. Wyjątek stanowił sWIG80, którego wartość spadła o 0,3 proc. do 19.679,13 pkt.

Spośród 14 indeksów branżowych wzrostem o ponad 2 proc. wyróżnił się WIG-Banki, a niemal 2 proc. zwyżkowały także WIG-Energia i WIG-Spożywczy. Cztery indeksy zanotowały ponad 1 proc. spadki: WIG-Leki, WIG-Budownictwo, WIG-Media i WIG.Games.

Ponownie niskie były obroty akcjami, choć wzrosły w porównaniu do środy. Na całym rynku wyniosły ponad 800 mln zł, z czego 581 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem było Allegro - obroty akcjami wyniosły 121,5 mln zł.

Liderami wzrostów w WIG20 były banki - akcje Pekao zwyżkowały o 3,9 proc. do 119,3 zł, PKO BP podrożało o 2,7 proc. do 43,8 zł, a notowania Santander BP urosły o 1,6 proc. do 329,3 zł. Przez cały listopad notowania banków spadały, ale po ukształtowaniu dna przez indeks branżowy w zeszłym tygodniu, trend krótkoterminowy zmienił się na wzrostowy. Bankom sprzyjają narastające oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Pod koniec czwartkowej sesji zwyżka na akcjach banków przybrała na sile, po opublikowaniu informacji o przełożeniu najbliższego posiedzenia RPP z 12 na 4 stycznia.

Mocno w górę poszły także w czwartek notowania PGE - akcje lidera branży energetycznej zatrzymały się na poziomie 7,934 zł, poniżej istotnego oporu w okolicach 8 zł, którego pokonanie mogłoby oznaczać utrwalenie wzrostów przynajmniej w krótkim terminie. W zeszłym tygodniu kurs PGE ustanowił ponad 6-miesięczne minimum na 7,5 zł.

Największego spadku w WIG20 doświadczyły akcje Allegro - ich kurs obniżył się o 6,2 proc. do 38,78 zł. Wcześniej notowania zwyżkowały przez pięć kolejnych sesji, a trend krótkoterminowy zmienił się na wzrostowy. Jednak zachowanie akcji w czwartek stawia kontynuację zwyżki pod znakiem zapytania. W zeszłym tygodniu notowania odbiły się z poziomu 34,77 zł, znajdującego się tuż powyżej historycznego minimum z pierwszej dekady grudnia.

Do wzrostu mWIG40, podobnie jak w przypadku WIG20, przyczyniły się przede wszystkim banki. notowania mBanku, Handlowego i Millennium poszły w górę o 1,2-2,8 proc. Jedynie ING BSK zniżkował o 0,4 proc. Obroty akcjami mBanku wyniosły 15 mln zł i był to drugi wynik w mWIG40.

Niemal 20 mln zł wyniosły obroty akcjami Mabionu - spółka była liderem pod tym względem w mWIG40. Kurs akcji spadł o 1,6 proc. do 62 zł, chociaż w trakcie sesji kosztowały nawet powyżej 65 zł.

W nienajlepszych nastrojach spędzą święta posiadacze akcji Biomedu Lublin - kurs akcji spadł o 4,6 proc. do 4,02 zł. Spółka zanotowała najgorszy wynik w mWIG40, a kurs akcji pogłębił roczne minimum.

Po publikacji w środę korzystnych szacunków wyników za IV kw. zwyżkę kontynuowały Kęty. Akcje podrożały o 2,0 proc. do 617 zł, przy 9 mln zł obrotów.

Wśród spółek z sWIG80 trzy firmy - Asseco BS, Stalprodukt i Astarta - zanotowały wzrost notowań o ponad 3 proc., ale jedynie w przypadku akcji Astarty obroty przekroczyły 1 mln zł.

Dużo chętniej inwestorzy handlowali akcjami spółek, które traciły na wartości. Ponad 4 proc. spadły notowania MoBruku, Bumechu, Getin Noble, Bogdanki i Polimeksu. W każdym przypadku obroty przekroczyły 1 mln zł. Liderem pod tym względem była Bogdanka (5,2 mln zł), która zanotowała najlepszy wynik w sWIG80.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl