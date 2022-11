DZIEŃ NA GPW: W krótkim terminie możliwa korekta, ale średnioterminowo nie ma przeszkód do dalszych wzrostów

Na warszawskiej giełdzie widać pewne spowolnienie i możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się korekta, jednak średnioterminowo nie ma przeszkód do kontynuacji wzrostów - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

"Na giełdzie wyraźnie widać pewne spowolnienie, spowodowane zapewne realizacją zysków, bo przez ostatnie tygodnie indeksy, szczególnie WIG20, ładnie zwyżkowały. W przypadku WIG20 jeszcze można powiedzieć, że popyt trochę przeważa nad podażą, natomiast na średnich i mniejszych spółkach widać już dzisiaj czarne świece. Nie mają one jakiejś bardzo negatywnej wymowy, ale widać, że inwestorzy zaczęli realizować zyski" - powiedział Przemysław Smoliński z BM PKO BP.

"Na szerokim rynku dzisiaj siłę miały banki. Prym wiódł mBank, ale reszta banków również poszła do góry. To cieszy, bo od tego sektora tak naprawdę zaczęły się wzrosty i cały czas widać, że jest tutaj jeszcze siła" - dodał.

Jego zdaniem, w średnim terminie możliwe są dalsze wzrosty na GPW.

"Po kilku tygodniach silnych wzrostów wydaje się, że jakiś ruch korekcyjny byłby jak najbardziej zrozumiały, ale nawet jeśli na kilka sesji ta tendencja, by się odwróciła to w średnim terminie jak najbardziej cały czas możliwa jest kontynuacja ruchu w górę" - powiedział Smoliński.

"W krótkim terminie sygnałów konkretnych brak, ale wszystko jest przygotowane pod jakąś krótkoterminową korektę i realizację zysków. W średnim terminie wzrosty mogą być kontynuowane - jak na razie nie pojawiły się żadne sygnały do trwałego zakończenia ruchu. Na rynku cały czas jest optymizm" - dodał.

Analityk wskazał, że WIG20 doszedł we wtorek pod ważny średnioterminowy opór w postaci górnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego.

"Dziś było wyraźnie widać, że indeks miał problemy żeby go przełamać. Biorąc pod uwagę bardzo silne wykupienie rynku to korekta staje się coraz bardziej prawdopodobna, choć konkretnych sygnałów na samym WIG20 jeszcze nie ma" - powiedział analityk PKO BP.

Jak wskazał, inwestorzy będą zapewne patrzeć na to, co się dzieje na giełdach W USA.

"Chociaż warto zwrócić uwagę, że ostatnio trochę ta korelacja z S&P500 zmalała. Nasz indeks, po miesiącach kiedy był jednym z najsłabszych indeksów na świecie, w tej chwili jest silniejszy od S&P500, więc mam nadzieję, że nawet jeśli tam będzie kontynuowana korekta, to nie przekreśli to możliwości kontynuacji wzrostów na naszej giełdzie" - ocenił Smoliński.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,04 proc. do 1.644 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,08 proc., a sWIG80 w dół o 0,28 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,06 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej zwyżkowały na zamknięciu indeks WIG-Spożywczy (+2,4 proc.) i WIG-Banki (+1,4 proc.), a najsłabiej sesję zakończyły WIG-Media (-4 proc.) i WIG-Leki (-2,5 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 941 mln zł, z czego ok. 735 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowaną spółką był w środę PKN Orlen (132 mln zł).

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazał się mBank (+8,2 proc.). Sesję na plusie zakończyły także pozostałe największe banki - kurs Santandera wzrósł o 2,5 proc., Pekao o 0,5 proc., a PKO BP o 0,3 proc.

Na drugim miejscu pod względem wzrostów wśród blue chipów był Kruk (+3,1 proc.), który opublikował we wtorek kwartalny raport finansowy. Zysk netto grupy za III kwartał 2022 roku wyniósł 188,3 mln zł wobec 169,8 mln zł przed rokiem. Wynik okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Po przeciwnej stronie w WIG20 znalazły się Kęty (-2,8 proc.) i Allegro (-2,3 proc.). W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że analitycy BM mBanku, w raporcie z 3 listopada obniżyli cenę docelową akcji Allegro do 31 zł z 31,9 zł, utrzymując rekomendację "kupuj". Kurs akcji Allegro wynosił na zamknięciu 24,28 zł.

Najsilniej w mWIG40 wzrósł kurs Mercator Medical (+7,6 proc.). O 5,5 proc. poszło w górę Millennium, a o 4,5 proc. Kernel.

Po publikacji szacunkowych wyników kwartalnych kurs Enei wzrósł o 0,6 proc., a Tauronu spadł o 1,7 proc.

Grupa Enea szacuje, że miała w III kwartale 2022 roku 456 mln zł EBITDA wobec 1,12 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 136 mln zł.

Natomiast grupa Tauron szacuje, że miała w III kwartale 2022 roku 495 mln zł EBITDA wobec 786,6 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 463 mln zł.

Na 0,4 proc. plusie sesję zakończył Famur, którego kurs od sierpnia znajduje się w mocno już zaawansowanym trendzie bocznym.

Famur podał we wtorek, że odnotował w III kw. 2022 r. 59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał zysk na poziomie 51,2 mln zł. W tym okresie spółka miała 92 mln zł EBITDA (konsensus 103,2 mln zł) oraz przychody ze na poziomie 307 mln zł wobec 306,6 mln zł konsensusu.

Na 0,5 proc. minusie na poziomie 35,02 zł notowana jest Grupa Azoty, dla której analitycy Erste Group obniżyli rekomendację do "sprzedaj" z "trzymaj" z ceną docelową na 26,4 zł.

Największą przeceną w indeksie mWIG40 dotknięte zostały akcje Bumechu (-4,9 proc.) i Grupy Pracuj (-5,5 proc.). Ponad 3 proc. spadki zanotowały ponadto Comarch, Develia i Wirtualna Polska.

W gronie małych spółek z sWIG80 najmocniej wzrosły Astarta (+8,3 proc.), Autogaz (+6,9 proc.) i BOŚ (+6,8 proc.), który opublikował wyniki finansowe. Zysk netto grupy BOŚ po trzech kwartałach 2022 roku wzrósł do 115,9 mln zł z 30,7 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej. W samym trzecim kwartale 2022 r. zysk wyniósł 32 mln zł.

O 5,4 proc. poszedł w górę Boryszew, a o 5,2 proc. Creepy Jar - spółka szacuje zysk netto w III kwartale 2022 roku na 10,8 mln zł wobec 9,1 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 19 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 9,1 mln zł.

Mimo wyraźnych wzrostów podczas sesji, na 1 proc. minusie sesję zakończył Celon Pharma. Spółka poinformowała, że jej projekt CardioCAPS, zgłoszony do konkursu Agencji Badań Medycznych, został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 19,7 mln zł, a spółka otrzymała rekomendację dofinansowania na poziomie ok. 12,1 mln zł.

Najmocniejsze spadki w sWIG80 odnotowały z kolei Sunex (-6,2 proc.), Arctic (-6 proc.) i Biomed Lublin (-6 proc.), który poinformował, że ma umowę z firmą farmaceutyczną Zahrah al-Mada'in Medical Company z Arabii Saudyjskiej. Umowa dotyczy współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Biomedu Lublin o nazwie handlowej Distreptaza. Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach to ponad 60,3 mln zł.

Ponad 4 proc. stracił Erbud, a ponad 3 proc. AB, Cognor i Archicom.

