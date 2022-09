Spore zniżki na warszawskiej giełdzie - WIG20 stracił blisko 4 proc.

Piątek na GPW przyniósł spore zniżki indeksów, WIG20 stracił blisko 4 proc, a krajowy rynek akcji był jednym z najsłabszych w Europie. Krótkoterminowo perspektywa dla rynku akcji pozostanie negatywna.

Na zamknięciu WIG20 stracił 3,98 proc. i wyniósł 1.457,78 punktów, mWIG40 zniżkował o 2,63 proc. do 3.678,0 pkt. sWIG80 spadł o 1,60 proc. do 16.477,18 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 3,38 proc. i na zamknięciu wyniósł 48.081,16 pkt.

Obroty przekroczyły w piątek 870 mln zł, w tym największe objęły notowania CD Projektu (142 mln zł), KGHM (87 mln zł) i Dino Polska (83 mln zł).

W piątek spadała większość branżowych indeksów, w tym najmocniej spółki górnicze i paliwowe (spadek po 5,6 proc.) oraz odzieżowe (-5,5 proc.)

Piątkowa sesja rozpoczęła się bez większych zmian, WIG20 wyniósł 1.518,03 pkt, sytuacja na parkiecie jednak szybko się pogorszyła i indeks ten znalazł się wyraźnie poniżej poziomu 1.500 punktów.

Początkowo indeks tracił około 2 proc., później spadki się pogłębiły i zaczął on zniżkować ponad 3 proc., a pod koniec sesji spadki przekraczały nawet 4 proc.

Warszawa była w piątek na czele, jeśli chodzi o słabe zachowanie indeksów

W ciągu tygodnia WIG20 stracił łącznie 2,9 proc.

W momencie zamykania giełdy w Warszawie, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były negatywne, ale polski rynek akcji był w piątek jednym z najsłabszych rynków w Europie. W tym czasie DAX spadał o 1,9 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o ok. 2,2 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE tracił 1,9 proc.

"Warszawa była dziś na czele, jeśli chodzi o słabe zachowanie indeksów, szczególnie dotyczyło to WIG20. Dla WIG była to najsłabsza sesja od początku września, która pokryła próbę odbicia szerokiego indeksu zapoczątkowaną w drugiej połowie miesiąca i w zasadzie wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do poziomów wsparcia z początku miesiąca" - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

"WIG20 w nowym tygodniu będzie miał jedynie kilka punktów zapasu do tegorocznych dołków w okolicach 1.450 punktów - przebicie tego poziomu otwiera drogę w kierunku dołków tzw. covidowych i wsparcie mogłoby by być w okolicach 1.250-1.300 punktów" - dodał.

Obawy inwestorów wokół polityki monetarnej banków centralnych

Analityk ocenił, że obawy inwestorów koncentrują się obecnie wokół polityki monetarnej prowadzonej przez banki centralne, przede wszystkim przez Fed.

"Widać, że obawy rynku na najbliższe kwartały koncentrują się wokół tego tematu; otoczenie dla rynków akcji jest niesprzyjające. Oceniam, że krótkoterminowo perspektywa dla rynku akcji jest negatywna" - powiedział Cinikas.

Wśród blue chipów największa, ponad 6-proc. przecena objęła w piątek akcje Dino Polska (-6,7 proc.), mBanku (-6,4 proc.), CCC (-6,3 proc.) oraz KGHM (-6,1 proc.)

Akcje PGNiG spadły o 5,8 proc. Spółka podała w piątek, że podpisała z grupą Equinor umowy na dostawy gazu od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku w wysokości do 2,4 mld metrów sześciennych rocznie.

Akcje LPP, które w czwartek były najsilniejsze w WIG20, w piątek spadły 5,7 proc.

W piątek akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro. Emisje miałyby nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Czwartkowe wzrosty kontynuował w piątek CD Projekt, który był jedyną rosnącą spółką w WIG20. Na zamknięciu kurs spółki wyniósł 90,49 zł, czyli wzrósł 2,3 proc. W trakcie sesji akcje spółki rosły nawet ponad 4 proc.

"Pod koniec sesji dobry trend na akcjach spółki osłabł. Na CD Projekcie rozgrywany jest scenariusz polepszenia się sprzedaży gry Cyberpunk 2077; widać, że krótkoterminowo pojawił się spekulacyjny impuls" - powiedział Cinikas.

CD Projekt informował wcześniej, że każdego dnia w tym tygodniu liczba graczy "Cyberpunk 2077" - nowych i powracających - przekracza 1 mln. W zeszłym tygodniu na platformie Netflix zadebiutował serial anime w uniwersum Cyberpunk 2077 o podtytule "Edgerunners". Gra "Cyberpunk 2077" zadebiutowała na komputerach PC i konsolach w grudniu 2020 r.

W indeksie mWIG40 najmocniejsze spadki zaliczyli Mercator oraz Bogdanka

W indeksie mWIG40 najmocniejsze spadki zaliczył Mercator (-6,7 proc.), Bogdanka (-6,1 proc.) oraz PKP Cargo (-5,9 proc.)

W indeksie tym wyróżniały się akcje Mabionu, które zyskały 1,1 proc., chociaż w trakcie sesji rosły około 5 proc.

Spółka przed sesją podała, że zawarła z Novavax aneks do umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej, wydłużający czas jej trwania do końca 2026 r. oraz aneks do Specyfikacji Warunków Zlecenia dotyczący wytwarzania antygenu szczepionki na COVID-19. Spółka zamierza zaktualizować harmonogram prac projektowych związanych z rejestracją MabionCD20.

Pomimo początkowych wzrostów akcje Bumechu przy sporych obrotach straciły 2,9 proc. Spółka podała, że w pierwszym półroczu 2022 roku miała 197,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Wcześniej Bumech szacował EBIT w tym okresie na 180 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 469,8 mln zł, a zysk netto 145,2 mln zł. EBITDA była na poziomie ok. 251,2 mln zł.

Akcje Votum straciły 0,4 proc. Spółka podała, że w pierwszym półroczu 2022 roku miała 43,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 133,1 mln zł wobec 89,9 mln zł przed rokiem.

Roczne maksima odnotował w piątek CI Games, a na rocznych minimach znalazły się w trakcie sesji notowania kilkunastu spółek m.in. PKN Orlen, Grupy Pracuj, czy Vigo.

