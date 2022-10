DZIEŃ NA GPW: W poniedziałek indeksy mocno w dół; kluczowe dla rynków dane o inflacji w USA

Eskalacja konfliktu na Ukrainie, wzrost globalnych obaw, osłabienie złotego i wzrost awersji do ryzyka przełożyły się na słabość GPW w poniedziałek. Kluczowe dla notowań w najbliższych tygodniach będą zaplanowane na czwartek dane inflacyjne z USA - poinformował PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

"Dzisiejsza sesja przebiegała pod znakiem wzrostu eskalacji konfliktu na Ukrainie. Obserwowaliśmy umocnienie dolara i osłabienie euro - to się przekładało także na osłabienie złotego. Było dziś widać słabość rynków kapitałowych, w tym warszawskiej GPW - wynika to najprawdopodobniej z obaw globalnych, gorszego zachowania polskiej waluty i generalnie rynków wschodzących, a także wzrostu awersji do ryzyka" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

"Kolejne sesje będą zależały od zaplanowanych na czwartek danych inflacyjnych z USA - to jest wydarzenie, które ustawi sentyment do Fed i jego dalszej polityki, a tym samym wpłynie na sentyment do dolara, do obligacji, do rynków wschodzących. To jest kluczowy odczyt w tym miesiącu i może być drogowskazem dla rynków kapitałowych na nadchodzące tygodnie" - dodał.

Ekspert zwrócił też uwagę na gorszy sentyment do sektora bankowego.

"Najprawdopodobniej informacja o zawiązaniu wyższych rezerw na ryzyko prawne w Banku Millennium powoduje, że ten sentyment do banków się pogarsza" - ocenił Kozłowski.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,83 proc. do 1.379 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 1,99 proc., a sWIG80 spadł o 0,70 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,76 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrósł tylko 1 z 15 indeksów - WIG-Motoryzacja (+1,3 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Energia (-5,3 proc.) oraz WIG-Chemia (-3,3 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 746 mln zł, z czego ok. 640 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w poniedziałek Allegro (129 mln zł) i CD Projekt (84 mln zł).

Wszystkie spółki z WIG20 zakończyły sesję na minusie, a najmocniej w dół poszły kursy JSW (-6,6 proc.), mBanku (-5,5 proc.) i PGE (-5 proc.).

Orange, PKO BP i Dino zanotowały zniżki w przedziale 3,1-3,4 proc. O 2,8 proc. poszedł w dół kurs Kęt, a o 2,5 proc. kurs Allegro.

W mWIG40 wzrosło tylko kilka walorów, a najmocniejsze były Inter Cars, Asbis i Mabion - wszystkie trzy spółki zakończyły sesję na ok. 2,3 proc. plusie.

Po przeciwnej stronie tabeli znalazły się Bumech (-13,6 proc.), Bogdanka (-6,8 proc.) i Tauron (-6,4 proc.). O 5,8 proc. spadł kurs Famuru, o 5,5 proc. Kernela, o 5,3 proc. Enei, a o 5 proc. Grupy Azoty. Ponad 4-proc. zniżki zanotowały ponadto Eurocash, Polenergia, Develia i Livechat.

Na ok. 1,7 proc. minusie sesję zakończył Benefit Systems, który poinformował, że przeanalizuje różne scenariusze działania względem inwestycji w Calypso Fitness oraz posiadanych przez Calypso Fitness aktywów. Benefit Systems posiada 33,33 proc. akcji w kapitale zakładowym Calypso Fitness.

O 1,1 proc. zniżkował z kolei na zamknięciu kurs Millennium. Bank poinformował po piątkowej sesji, iż zawiąże w III kwartale 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Dodatkowo grupa rozpoznała z góry w ciężar wyników tego okresu koszt wakacji kredytowych w wysokości 1.423 mln zł. W efekcie tych kosztów, grupa zaraportuje negatywny wynik netto w III kwartale 2022 roku.

W sWIG80 liderem wzrostów była w poniedziałek Lubawa (+13,6 proc.), której kurs wybił się górą z budującej się od połowy września konsolidacji. Pozytywnie wyróżnił się także PHN (+6 proc.) oraz Asseco SEE i Arctic, które poszły w górę po ok. 3,3 proc.

Na 1 proc. plusie, na poziomie 32 zł zakończył sesję Vercom, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 30 września, obniżyli cenę docelową akcji do 37,4 zł z 45,6 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "kupuj".

Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 znalazły się ZE PAK (-10,7 proc.) i Sunex (-7,9 proc.).

O 6,3 proc. spadł kurs Photon Energy. Spółka poinformowała, że w III kwartale 2022 r. elektrownie fotowoltaiczne grupy Photon Energy wygenerowały łączny wolumen 37 GWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr. Umożliwiło to osiągnięcie przychodów ze sprzedaży energii w wysokości 15,073 mln euro, co stanowi wzrost o 129,6 proc. rdr.

O 5,7 proc. poszedł w dół kurs Molecure, a o 4,6 proc. Serinusa.

