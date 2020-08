DZIEŃ NA GPW: WIG20 bez formy; duże obroty i wahania kursu Biomedu

Podczas wtorkowej sesji najmocniejszym z głównych indeksów był mWIG40, a najsłabszym WIG20. Z kolei obroty na akcjach Biomedu-Lublin, wynoszące ok. 217 mln zł, były większe niż łączne obroty CD Projektu i KGHM. Obecnie indeksom WIG20 i WIG szczególnie ciążą spadki spółek paliwowych i banków - poinformował PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Mamy za sobą kolejną wakacyjną sesję, w słabym wydaniu i nie zapowiada ona nic pozytywnego dla krajowego rynku akcji. Atak na szczyty WIG20 zostanie odłożony na późniejszy termin. Na słabość WIG20 i WIG duży negatywny wpływ miały spadki spółek z sektora paliwowego i bankowego. Oba sektory są obecnie w wyraźnej defensywie od czerwcowych szczytów i dopóki nie złapią twardego dna, to wydaje się, że atak na nowe maksima hossy na GPW nie nastąpi" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki.

Ekspert zwrócił uwagę na środową publikację wyników KGHM.

"Jest to jeden z liderów zwyżek po covidowym załamaniu. Jednak wydaje się, że nawet dobre wyniki nie zmienią aktualnego sentymentu na rynku" - dodał.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł 1,17 proc. do 1.840,33 pkt., a WIG zniżkował 0,75 proc. do 52.490,77 pkt. Z kolei zyskali mWIG40, który poszedł w górę o 0,29 proc. do 3.718,16 pkt. oraz sWIG80 zyskał minimalnie 0,07 proc. do 14.772,25 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ponad 1 mld zł, z czego 584 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Biomedu-Lublin (217 mln zł), CD Projektu (99 mln zł), oraz KGHM-u (95 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zniżkował o ok. 0,5 proc., a S&P 500 - o ok. 0,1 proc.

Na koniec sesji 11 z 15 branżowych indeksów z GPW było pod kreską. Najmocniej na wartości stracił WIG-leki (-6,71 proc.) oraz WIG-paliwa (-3,2 proc.).

We wtorek szczególnie mocno zwyżkowały spółki z sektora informatycznego (4,52 proc.) oraz branża mediów (1,16 proc.).

Wśród krajowych blue chipów najmocniej wzrósł kurs Tauronu, o 2 proc. do 2,5 zł. Akcje spółki energetycznej zakończyły dzień nad kreską po raz pierwszy od czterech sesji.

Swoje historyczne maksima poprawiło Dino Polska - akcje spółki poszły w górę o 0,68 proc. do 235,2 zł.

Z kolei najbardziej z WIG20 straciły PKN Orlen (-5,23 proc.) i PGE (-2,82 proc.).

Orange Polska, po sześciu wzrostowych sesjach z rzędu, zakończył dzień na minusie o 1,44 proc. W trakcie notowań spółka poinformowała, że rozpoczęła przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot FiberCo.

Po poniedziałkowej sesji CD Projekt poinformował o zakończeniu programu skupu akcji własnych. CD Projekt kupił łącznie 516.700 akcji własnych stanowiących około 0,54 proc. kapitału zakładowego spółki. Nabyte akcje zaoferowane zostaną uprawnionym osobom w celu realizacji programu motywacyjnego. Akcje spółki we wtorek zniżkowały o 0,42 proc.

Wśród firm z mWIG40 największym wzrostem kursu sesję zakończyło Asseco Poland - w górę o ponad 10 proc. W poniedziałek po sesji grupa podała, że szacuje zysk netto jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. na 176,7 mln zł. Według wyliczeń PAP, w samym II kw. zysk netto j.d wyniósł 95 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie 82,5 mln zł zysku.

Mocno zwyżkowały też notowania Eurocashu - spółka urosła o ok. 8 proc. i jest to jej czwarta, wzrostowa sesja z rzędu.

Największe obroty i wahania kursu towarzyszyły akcjom Biomedu-Lublin. Po otwarciu notowań na plusie, walory spółki medycznej zaczęły tracić na wartości podczas konferencji prasowej, która zaczęła się po godzinie 11.00. Na koniec sesji walory spółki potaniały o 14,45 proc.

Piotr Fic, członek zarządu poinformował na konferencji, że Biomed-Lublin planuje przekazać pierwszą serię leku na COVID-19 do badań klinicznych pod koniec października. Na początku września ma być znana liczba ampułek leku, który będzie można wyprodukować z zebranego osocza. Spółka chciałaby wyprodukować ok. 3 tys. ampułek. Dodatkowo prezes Marcin Piróg poinformował PAP Biznes, że Biomed-Lublin zaproponuje Ministerstwu Zdrowia cenę leku na COVID-19 po ukończeniu pierwszej serii produkcyjnej.

Wśród spółek z mWIG40 istotnie stracił także AmRest (-5,79 proc.) oraz Enea (-2,67 proc.).

W sWIG80 najbardziej zyskały akcje ATM Grupa (10,34 proc.). W czołówce wzrostów znalazły się również: Kogeneracja (7,34 proc.) oraz Ferro, który zyskał 6,7 proc. i jest obecnie na swoich historycznych maksimach. Pod koniec wtorkowej sesji spółka podała, że Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Ferro i uchylił wyrok sądu administracyjnego oraz decyzję naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok.

Z indeksu małych spółek najmocniej straciły akcje Cormaya (-7,83 proc.) oraz OncoArendi Therapeutics (-7,27 proc.).

Na szerokim rynku duże obroty - wynoszące ponad 20 mln zł - towarzyszyły handlowi akcjami Airway Medix. W piątek firma poinformowała, że spółka zależna Airway Medix otrzymała od Federal Drug Administration zatwierdzenie do sprzedaży na rynku amerykańskim urządzenia pod nazwą Cuffix, umożliwiającego bezobsługowe monitorowanie i optymalizację ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną. We wtorek akcje spółki podrożały o ponad 60 proc.

Na rynku NewConnect w końcu ruszył handel akcjami Pyramid Games, który debiutował w czwartek. Kurs akcji spółki we wtorek wzrósł o 423,5 proc.

"Dość dziwnie wygląda sytuacja Pyramid Games. Spółka otworzyła się powyżej maksymalnej ceny, po jakiej była sprzedawana przed debiutem. Pytanie, jak długo utrzyma się aktualna cena? Patrząc na zachowanie poprzedniego debiutanta Gaming Factory, może się okazać, że wtorkowa sesja była szczytem notowań spółki" - ocenił Tomasz Czarnecki.