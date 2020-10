Dzień na GPW: WIG20 coraz niżej

Rynek znalazł się pod kontrolą niedźwiedzi i raczej nie należy oczekiwać, że szybko się to zmieni - ocenił dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. WIG20 po czterech spadkowych sesjach z rzędu znajduje się najniżej od kwietnia. Liderem wzrostów i obrotów w WIG20 był CD Projekt, który zyskał 6,95 proc.

- Po sesji w środę rynek znalazł się pod kontrolą niedźwiedzi i nie należy oczekiwać szybkiego zwrotu sytuacji. Prawdopodobnie w najbliższym czasie najlepszym wyznacznikiem dla perspektyw krajowego rynku akcji będzie ilość zachorowań na COVID-19. Jeżeli bardzo silnie przekroczymy liczbę 20 tys. zachorowań dziennie, to inwestorzy wystraszą się kolejnego lockdownu. A gdyby nastąpiło wypłaszczenie krzywej zachorowań to za tydzień lub dwa powinny pojawić się optymistyczne sygnały na rynku akcji - powiedział Tomasz Czarnecki.



- Tak jak wspomniałem, nie spodziewam się szybkiego zwrotu na GPW. Potwierdza to dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie, gdy optymiści, którzy liczyli na szybkie odreagowanie środowej przeceny, zostali prędko zdominowani przez sprzedających akcje. Szczególnie słabo zachowywały się banki, m.in na historycznym minimum znalazły się akcje PKO BP. Należy się jedynie cieszyć, że sektor bankowy coraz mniej waży w WIG20. Jasnym punktem czwartkowej sesji było zachowanie CD Projektu, który był liderem WIG20 i urósł blisko 7 proc. przy najwyższych obrotach na rynku - dodał.

Analityk ocenił, że najbliższe dwa tygodnie WIG20 może spędzić w konsolidacji.

- To jest jednak wariant optymistyczny. W scenariuszu pesymistycznym, gdy liczba zachorowań będzie dalej dynamicznie rosła to rynek się wystraszy i indeksy zejdą niżej - ocenił.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,45 proc. osiągając 1.542,76 pkt., WIG zniżkował 0,37 proc. do 44.840,60 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,08 proc. do 3.262,96 pkt., a sWIG80 urósł 0,25 proc. do 12.999,94 pkt.

W czwartek WIG20 zanotował czwartą spadkową sesję z rzędu, a WIG siódmą.

Obroty na GPW wyniosły 1.381 mln zł, z czego 1.137 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (265 mln zł) oraz Allegro (160 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,3 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,58 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG-górnictwo (w dół 4,29 proc.) oraz WIG-energia (strata 2,8 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor gier (wzrost 4,69 proc.).

Podczas czwartkowej sesji największy wzrost, bo o 6,95 proc., miał miejsce w przypadku CD Projektu. Akcje producenta gier komputerowych odrobiły znaczną część wczorajszych strat - w środę CD Projekt zniżkował ponad 9 proc.

3,31 proc. zyskał PKN Orlen, który podał, że oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez NRV) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 2,03 mld zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 1,97 mld zł.