DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG przerwały serię siedmiu wzrostowych sesji

Po siedmiu wzrostowych sesjach, w czwartek WIG20 i WIG zniżkowały, kolejno 0,44 proc. i 0,10 proc. Z kolei passę ośmiu wzrostowych sesji kontynuują mWIG40 oraz sWIG80.

"Czwartkowa sesja była ciekawa m.in. z uwagi na fakt, że inwestorzy nadrabiali zaległości spowodowane brakiem sesji w środę. Po bardzo mocnych wzrostach w poniedziałek i we wtorek, w czwartek obserwowaliśmy okres stabilizowania się indeksów. Brak wyraźnego cofnięcia się indeksów po wcześniejszych dużych zwyżkach interpretuję jako optymistyczną przesłankę dla głównych indeksów" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Warto dodać, że zmieniło się postrzeganie spółek przez inwestorów, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Inwestorzy wracają do tzw. spółek wartościowych, które zaczynają się lepiej zachowywać niż tzw. spółki wzrostowe. W czwartek było to bardzo widoczne na GPW, gdy jedną z gorszych spółek było Allegro, czyli przedstawiciel spółek wzrostowych. Z drugiej strony coraz większą popularnością na warszawskim parkiecie cieszą się słabsze w ostatnich miesiącach spółki wartościowe, tj. PKO BP czy Pekao" - dodał.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,44 proc. do 1.771,49 pkt., WIG zniżkował 0,10 proc. do 51.229,23 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,46 proc. do 3.687,95 pkt., a sWIG80 urósł 1,47 proc. do 14.623,78 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 2 mld zł. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (382 mln zł) oraz PKO BP (227 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 1,25 proc., a S&P 500 zniżkował 0,18 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 9 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor leków - w górę o 4,29 proc., a także branża energetyczna, zwyżkująca 2,25 proc.

Z kolei najbardziej na wartości straciły WIG-odzież (w dół 4,41 proc.) oraz WIG-paliwa (strata 2,21 proc.).

Wśród krajowych blue chipów największy wzrost, bo o 5,33 proc., miał miejsce w przypadku JSW.

3,69 proc. do 53,98 zł zyskało Pekao. Agencja Bloomberg poinformowała, że analityk JP Morgan Samuel Goodacre podniósł rekomendację dla Pekao do "przeważaj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową akcji tego banku na 72 zł.

Istotnie do góry poszły również notowania Aliora, które zyskały 3,32 proc., a także akcje Tauronu, które podrożały 3,24 proc.

Z kolei najmocniej potaniały akcje LPP - strata 5,19 proc., a także Lotos zniżkujący ok. 4 proc.

Po raz trzeci z rzędu w dół poszły notowania Allegro - tym razem akcje potaniały 3,93 proc. do 79,5 zł.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 9,47 proc. do góry poszły akcje Biomedu Lublin.

7,88 proc. zyskały akcje DataWalk, a 6,37 proc. do góry poszły notowania Mercatora.

Duże wahania kursu - kilka proc. w górę i w dół - miały miejsce w przypadku AmRestu, który miał w trzecim kwartale 2020 roku 2,1 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom j.d. Konsensus PAP Biznes zakładał, że AmRest będzie miał w tym okresie 9,2 mln euro straty netto. Przed rokiem skonsolidowany zysk netto j.d. AmRestu sięgnął 16,8 mln euro. Na koniec dnia AmRest pozostał bez zmian.

W mWIG40 najmocniej stracił Asseco South Eastern Europe - w dół 3,46 proc. oraz Famur zniżkujący 2,86 proc.

Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej wzrósł, bo o 13,87 proc., Stalexport Autostrady. Włoska spółka Atantia rozpoczęła ocenę możliwych opcji strategicznych dotyczących swojej spółki zależnej, Stalexport Autostrady.

Solidnie zwyżkowały także Grodno (wzrost o 10,18 proc.) oraz Mirbud (w górę 9,35 proc.).

W sWIG80 najbardziej straciły, bo 3,34 proc., akcje Selvity.