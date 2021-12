DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko pod kreską; wyraźnie słabiej wypadły średnie spółki

Wtorkowe notowania największych krajowych spółek przebiegały w mieszanych nastrojach i ostatecznie zakończyły się symbolicznym spadkiem. Relatywnie słabiej wypadł mWIG40, który spadł o ponad 1 proc. W ujęciu sektorowym spadkom przewodzili producenci gier, na czele z CD Projektem.

"Choć początek wtorkowych notowań był przyzwoity, to w ciągu dnia sentyment się pogorszył i sesja zakończyła się presją podaży. Oprócz słabości CD Projektu i Allegro, które zabrały z wyniku WIG20 po ok. 20 pkt., po 10 pkt. zabrały Santander i Pekao. Z kolei 17 pkt. na plus dołożyło się PKO, a Dino 14 pkt." - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

"Wydaje się, że częściowo ta dzisiejsza słabość to efekt piątkowego wygasania grudniowej serii kontraktów terminowych na WIG20. W ujęciu globalnym ważna będzie jutrzejsza decyzja amerykańskich władz monetarnych i informacja o skali ograniczania skupu aktywów. To już teraz ma wpływ na spółki wzrostowe za oceanem, gdzie S&P 500 i Nasdaq tracą po ponad 1 proc. Słabość spółek wzrostowych było widać także na GPW" - zauważył.

WIG20 rozpoczął notowania od ok. 10 pkt. wzrostu, po czym przed południem wyznaczył dzienne minimum ok. 15 pkt. poniżej kreski i tam pozostawał do godz. 14. Ostatnie godziny notowań przyniosły stabilizację w okolicy odniesienia. Ostatecznie WIG20 stracił 0,12 proc. do 2.211,81 pkt., WIG zniżkował o 0,48 proc. do 67.902,92 pkt., mWIG40 spadł o 1,25 proc. do 5.210,01 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,87 proc. do 20.118,23 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW, w Europie wyraźnie przeważały spadki. Jako jeden ze słabszych niemiecki DAX tracił 1 proc. W podobnym tempie zniżkował amerykański S&P 500, a technologiczny Nasdaq tracił 1,7 proc.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1,1 mld zł, z czego 844 mln zł przypadło na WIG20.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 5 z 15 indeksów, w tym zwyżką o 3,2 proc. wyróżniła się motoryzacja. Odzież zyskała 1,5 proc., a paliwa 1,3 proc.

Po ok. 2 proc., zniżkowały spółki mediowe, a producenci gier spadli o nieco ponad 3 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkował CD Projekt. Kurs poszedł w dół o 5,3 proc. do 172,92 zł, najniższego poziomu od ponad miesiąca.

Allegro, tracąc niemal 4 proc. do 36,485 zł przy najwyższych obrotach na rynku (90 mln zł), zanotowało trzecią słabszą sesję po trzech sesjach odbicia i ponownie zbliża się do historycznego minimum.

Blisko 2 proc. zniżkował Santander, a Pekao, Mercator i Orange poszły w dół po ok. 1,5 proc.

Najmocniej w indeksie rosło JSW - poszło w górę o 3,5 proc. Notowania spółki odbiły po trzech spadkowych sesjach i teście 3-miesięcznego minimum z końca listopada.

Po ok. 2-2,5 proc. rosły PGNiG oraz Dino.

Z kolei siódmą sesję z rzędu zwyżkowało LPP, które tym razem poprawiło historyczny rekord o 1,7 proc. 17.930 zł.

PKO BP, CCC, Orlen, Cyfrowy i Lotos rosły po ok. 1 proc.

Najgorzej wypadł segment średnich spółek, wśród których po blisko 5 proc. traciły: Selvita, która na poprzedniej sesji notowała historyczne maksimum i mBank, który jest w trendzie spadkowym od połowy listopada.

Między 3 a 4 proc. zniżkowały Asbis, Handlowy, DataWalk i Xtb.

Zwyżką o 5,4 proc. wyróżnił się Inter Cars, a po ok. 4 proc. rosły Eurocash i Huuge, które dzień wcześniej zanotowało historyczne minimum.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji o 7,6 proc. spadły notowania Krynicy Vitamin, Astarta zniżkowała o 5,4 proc., a po ok. 4 proc. w dół poszły Trakcja, Serinus Energy, CI Games, Forte, Enter Air, Asseco BS, BOŚ, Arctic Paper i Kogeneracja.

Po ok. 5 proc. zyskały Newag i Bogdanka.

