DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko stracił; JSW mocno w górę

Pomimo dobrej pierwszej części notowań, kiedy to wszystkie główne indeksy były nad kreską, na koniec poniedziałkowej sesji WIG20 zniżkował blisko 0,3 proc. Znacznie lepiej wypadł sWIG80, który zyskał 1,16 proc. Zdecydowanie najmocniejszą spółką w WIG20 była JSW, której akcje podrożały blisko 13 proc., przy obrotach 140,6 mln zł.

"Można odnieść wrażenie, że kapitał zagraniczny nie był w poniedziałek obecny na warszawskim parkiecie. Obroty na całym rynku ledwo przewyższyły 1 mld zł. Przede wszystkim martwią spadki dużych spółek, tj. Allegro i CD Projektu przy niewielkich obrotach. Kolejną negatywną informacją dla GPW i WIG20 są spadki banków. Sektor bankowy na naszym rynku akcji nadal ma bardzo duże znaczenie. Analizując dzisiejsze wydarzenia w WIG20, jednym z niewielu pozytywów sesji była dobra forma spółek surowcowych" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.

Jak podkreślił analityk poniedziałkowa sesja niewiele zmienia w układzie technicznym WIG20.

"Rynek jest w stanie wyczekiwania na jakiś większy impuls do obrania kierunku. Poziom 2.000 pkt. jest nadal kluczowy dla WIG20. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie ciężko będzie przekroczyć ten poziom, skoro na krajowym rynku akcji nie są wykorzystywane optymistyczne nastroje z rynków zagranicznych, tak jak to miało miejsce dziś" - ocenił.

Najmocniejszą spółką na GPW była Jastrzębska Spółka Węglowa (wzrosła aż 12,95 proc. do 39,59 zł), na notowania której pozytywny wpływ miała m.in. cena węgla koksującego i perspektywa mroźnego lutego. Kurs JSW jest najwyżej od lipca 2019 r.

"Ceny węgla koksującego rosną od początku roku i są obecnie bardzo dobre. To z pewnością wspiera notowania JSW, przy czym w ostatnim tygodniu ceny raczej się stabilizowały w okolicach powyżej 150 USD/t. Pozytywny wpływ na wyceny surowców może mieć sytuacja pogodowa; zapowiada się najchłodniejszy luty od bardzo dawna, zimniejszy nawet od pamiętnego 2012 r." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 0,29 proc. do 1.952,10 pkt., WIG lekko zniżkował 0,03 proc. do 57.439,05 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,28 proc. do 4.168,98 pkt., a sWIG80 zyskał 1,16 proc. do 17.352,42 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.117 mln zł, z czego 836 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach JSW (141 mln zł) oraz CD Projektu (131 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,40 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,47 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 11 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy - w górę o 2,5 proc., a także branża odzieżowa, zwyżkująca 1,34 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG-banki (w dół blisko 1 proc.).

Poza JSW, w poniedziałek mocno zyskały akcje CCC. Spółka wzrosła po raz szósty z rzędu - tym razem akcje podrożały 5,85 proc. do 98,86 zł (akcje są najwyżej od blisko roku).

PKN Orlen poinformował, że zbuduje nowe formaty sprzedaży detalicznej pod marką "Orlen w ruchu" dostępne poza stacjami paliw i zaangażuje się w rozwój punktów odbioru paczek i usług kurierskich, stawiając własne automaty paczkowe. Grupa szacuje, że w ciągu pięciu lat inwestycje te wygenerują dodatkowo kilkaset milionów zł EBITDA. Kurs paliwowej spółki w poniedziałek zyskał ponad 2 proc. do 59,96 zł.

Do góry w WIG20 poszły także akcje KGHM-u. Spółka zyskała 1,74 proc. do 193,3 zł.

Jak wskazał Krystian Brymora z DM BDM najchłodniejszy od lat luty pozytywnie przekłada się także na notowania spółek energetycznych. Tauron zyskał 0,91 proc. do 2,89 zł, a PGE zwyżkował 0,73 proc. do 6,89 zł.

Najmocniej w WIG20, bo o 3 proc. do 68,2 zł zniżkował kurs Allegro.

2,42 proc. do 286,3 zł pod kreską znalazł się CD Projekt.

Słabo zachowywały się też akcje banków, m.in. PKO BP stracił 1,5 proc. do 28,17 zł.

Liderem zwyżek w indeksie średnich spółek był AmRest, który zwyżkował 6,93 proc.

Istotnie zyskały w mWIG40 także: Ten Square Games (zwyżka o 4,81 proc.) i Mabion (w górę 3,62 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkował Mercator - w dół 4,74 proc. oraz XTB tracący 3,57 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Sanok Rubber Company - w górę o 7,85 proc., Wielton - wzrost o 6,09 proc.

3,42 proc. zyskał Archicom, który wprowadza do oferty blisko 300 mieszkań w ramach projektu Browary Wrocławskie oraz na osiedlu Olimpia Port.

Z kolei najmocniej w dół, bo 4 proc., poszły akcje Getin Noble Bank.

Na szerokim rynku ponownie duże obroty - wynoszące 36 mln zł - towarzyszą handlowi na akcjach Serinus Energy. Kurs spółki w poniedziałkowe popołudnie zyskał ponad 15,5 proc.