DZIEŃ NA GPW: WIG20 nie zdołał utrzymać wybicia ze średnioterminowej konsolidacji

Pomimo wyraźnych wzrostów na początku wtorkowej sesji i wybicia górą z trendu bocznego, WIG20 nie zdołał utrzymać tego wybicia i wrócił w okolice piątkowego zamknięcia - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner. Uważa on jednak, że jeśli piątkowe dane makro z Polski i USA nie będą rozczarowujące, to kolejna próba opuszczenia górą trendu bocznego na WIG20 może być skuteczna.

"Inwestorzy, po długim weekendzie powrócili na warszawski parkiet w dość dobrych nastrojach, na co wpływ miała mocno wzrostowa, piątkowa sesja w USA i kontynuacja tych wzrostów w poniedziałek. Pomimo ok. czterech tygodni wzrostów na rynkach bazowych, WIG20 nie udało się wyrwać z wąskiej konsolidacji budującej się między 1.650 a 1.750 pkt. Wtorkowa próba okazała się niezbyt skuteczna, gdyż WIG20 po osiągnięciu nowego lokalnego szczytu na 1.763 pkt. zaczął się cofać, zamykając sesję na 1.735 pkt., czyli na piątkowym zamknięciu" - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner.

W ocenie analityka, wtorkowa sesja pokazuje jednak, że polskim indeksom bliżej jest do powrotu do wzrostów.

"Jeśli jutrzejsze dane o polskim PKB za II kw. br. (godzina 10.00 - PAP) oraz o lipcowej sprzedaży detalicznej w USA (14.30 czasu polskiego - PAP) nie będą rozczarowujące, to kolejna próba opuszczenia konsolidacji górą może okazać się skuteczna" - powiedział analityk.

Wizner zwrócił uwagę na wyraźny, 3,6-proc. spadek kursu PKN Orlen.

"Moim zdaniem jest to reakcja na taniejącą na giełdach ropę, a to może być związane z obawami o globalne spowolnienie gospodarcze" - powiedział analityk DM BPS.

Analityk wskazał, że na plus podczas sesji zachowywały się natomiast akcje +detalistów+, a kursy Dino i Allegro wzrosły o ponad 4 proc.

"Być może do poprawy sentymentu względem sektora przyczyniły się lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne amerykańskiej sieci Walmart" - powiedział Wizner.

Skorygowany zysk na akcję Walmart, jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA, wyniósł w II kwartale 1,77 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Rynek oczekiwał 1,63 USD. Spółka oczekuje niższego niż do tej pory spadku rocznego zysku na akcję: o 9-11 proc. wobec 11-13 proc. poprzednio.

WIG20 zakończył wtorkowe notowania na poziomie 1.735 pkt., czyli w okolicach piątkowego zamknięcia. WIG zyskał natomiast 0,26 proc. do 56.217,76 pkt., a sWIG80 zamknął się na 0,05-proc. plusie na poziomie 18.093,04 pkt. Najmocniejszy był mWIG40, który poszedł w górę o 1,19 proc. do 4.279,46 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,976 mld zł, z tego 0,796 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,22 proc., francuski CAC 40 zwyżkował o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,27 proc.

Również na giełdach amerykańskich w tym czasie panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 spadał o 0,86 proc., S&P500 szedł w dół o 0,26 proc., a DJI zyskiwał 0,22 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 9 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Media (3,01 proc.), WIG-Informatyka (1,74 proc.) oraz WIG-Odzież (1,38 proc.).

Najwięcej zaś straciły WIG-Paliwa (-3,07 proc.) oraz WIG-Leki (-1,98 proc.).

W WIG20 w połowie sesji najmocniejsze były akcje Allegro i mBanku, które na zamknięciu utrzymały się w gronie liderów wzrostów, jednak w drugiej części notowań skala zwyżek uległa zmniejszeniu. Na zamknięciu Allegro wzrosło o 4,16 proc. do 29,45 zł, a jego kurs utrzymał się nad górnym ograniczeniem trendu bocznego, z którego wybił się w ubiegłym tygodniu. Wyraźne, 2,79 proc. wzrosty zanotował także mBank, który był liderem w WIG20 w ubiegłym tygodniu.

Najmocniej, o 4,8 proc. do 382 zł w gronie blue chipów zyskało natomiast Dino Polska, a jego kurs zamknął się na 52-tygodniowych maksimach. Analitycy Noble Securities, w raporcie z 10 sierpnia, obniżyli cenę docelową Dino do 286,8 zł z 295 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "redukuj".

W gronie liderów wzrostów były także LPP i Asseco Poland, których kursy wzrosły odpowiednio o 2,15 proc. oraz 1,95 proc. i testowały okolice średnioterminowych linii trendu spadkowego.

Na niewielkim, 0,32-proc. plusie sesję zamknęły akcje JSW, a spółka we wtorek rano poinformowała, że wyprodukuje ponad 2,7 mln ton węgla do celów energetycznych, o 400 tysięcy ton więcej niż planowano. JSW podała, że jej zarząd zdecydował o uruchomieniu produkcji węgla do celów energetycznych sortymentu Orzech. Węgiel, którego podaż ma wynieść do 180 ton na dobę, od 16 sierpnia jest sprzedawany w kopalni Budryk z przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych. Dodatkowo spółka uruchomiła produkcję granulatu energetycznego o wydajności 400 ton na dobę.

Mieszane nastroje panowały na największych pod względem kapitalizacji bankach. Wymieniony wyżej mBank był w gronie najmocniejszych spółek w WIG20, Santander BP i PKO BP zanotowały niewielkie wzrosty, a Pekao straciło 0,51 proc.

W gronie blue chipów najsłabsze w połowie sesji i na jej zamknięciu były natomiast akcje PKN Orlen (-3,6 proc.), a wyraźne spadki zanotowały także PZU (-3,02 proc.), PGNiG (-2,17 proc.) oraz CD Projekt (-1,54 proc). Kurs PZU jednym ruchem zniwelował większość wybicia ze średnioterminowego trendu bocznego, które to wybicie budował podczas ubiegłego tygodnia.

W mWIG40 grupa liderów wzrostów z połowy wtorkowej sesji nie uległa większym zmianom. Najmocniej, o 8,51 proc. zyskał LiveChat Software i zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach. Mocne wzrosty utrzymały także WP Holding (4,8 proc.) oraz Polenergia (4,34 proc.).

Po wzrostowej pierwszej części sesji, dużo słabszą drugą cześć notowań zanotował Budimex, który stracił 0,78 proc. do 256 zł. Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 5 sierpnia, wznowili wydawanie rekomendacji dla Budimeksu od zalecenia "akumuluj" z ceną docelową na poziomie 300,2 zł.

Najsłabiej w mWIG40 wtorkową sesję zakończyły Mabion (-3,06 proc.) oraz Ciech (-2,98 proc.), a w gronie wyraźnie zniżkujących składników tego indeksu był również Tauron (-2,32 proc.). Tauron podał, iż zakłada, że postój bloku 910 MW w Jaworznie potrwa do 29 sierpnia i w związku z tym marża pierwszego stopnia generowana przez blok będzie niższa o ok. 130 mln zł.

W sWIG80 liderem wzrostów był Photon Energy (9,32 proc.), który pod koniec ubiegłego tygodnia poinformował, że w drugim kwartale 2022 r. zwiększył przychody do 23,2 mln euro, a skons. EBITDA wzrosła do 8,1 mln euro. Spółka, mając na uwadze dużą dynamikę sprzedaży energii elektrycznej, zdecydowała o podwyższeniu celów finansowych na 2022 r. i spodziewa się wypracować 85 mln euro przychodów oraz 24 mln euro EBITDA. Photon zamknął piątkowe notowania na 52-tygodniowych maksimach zyskując od dna z lutego br. ok. 169 proc.

W gronie liderów wzrostów sesję zakończyły również STS Holding (+6 proc.) oraz Arctic Paper (+5,58 proc. do 22,7 zł), który zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 1 sierpnia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Arctic Paper od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 34,9 zł.

Arctic poinformował natomiast w komunikacie, że Rottneros AB, jego spółka zależna, kosztem 27 mln zł zakończy produkcję jednego z gatunku celulozy mechanicznej. Powodem decyzji jest brak perspektyw na długoterminową i trwałą rentowność.

W sWIG80 po wzroście o 3,17 proc. do 45,5 zł historyczne maksima ustanowił kurs Votum. Spółka poinformowała, iż w lipcu obserwowała zauważalny wzrost zainteresowania frankowiczów pozwaniem banków i w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 841 nowych umów, co było najwyższym poziomem od marca.

W gronie małych spółek najsłabiej sesję zamknęły akcje Lubawy (-5,49 proc.), a o 3,41 proc. spadł kurs Biomedu Lublin, którego prezes, Maksymilian Świniarski złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. "Przyczyną złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji są istotne rozbieżności pomiędzy prezesem a przewodniczącym rady nadzorczej spółki w kluczowych kwestiach, dotyczących głównie funkcjonowania organizacji, realizowanej strategii oraz dalszego kierunku i warunków rozwoju spółki" - napisał Świniarski w oświadczeniu.

