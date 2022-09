DZIEŃ NA GPW: WIG20 obronił poziom 1.410 pkt.; kluczowe w najbliższych dniach zachowanie walut i sytuacja surowcowa

WIG20 obronił w środę poziom 1.410 pkt., ale najbliższe sesje pokażą, czy uda się wyjść ponad 1.465 pkt., czyli dołek z końca kwietnia 2022 roku - poinformował PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. Jak wskazał, istotne dla kolejnych sesji będzie m.in. zachowanie walut regionu względem dolara oraz rozwój sytuacji surowcowej w Europie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Dzisiejsza sesja była ciekawa - na WIG20 był testowany poziom 1.410 pkt. i został on wybroniony. Słabo zachowywał się PKN Orlen czy banki - szczególnie mBank - w trakcie sesji, ale ostatecznie udało się zamknąć na wyższych poziomach. Obroty były dobre, wyniosły ponad 1 mld zł. Do pełnego obrazu brakuje mi wyraźnego cofnięcia się USD/PLN poniżej 5,0 czy umocnienia euro do dolara - takie potwierdzenie w walutach w regionie byłoby bardziej sprzyjające dla WIG20" - poinformował PAP Biznes Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

Jak wskazał, istotne dla kolejnych sesji będzie m.in. zachowanie walut regionu względem dolara.

"Ponadto, niepewność związana z gazem naturalnym, dziwna sytuacja z Nord Stream i prawdopodobne techniczne uszkodzenie gazociągów zwiększają niepewność przed zimą, co oznacza, że szantaż surowcowy wchodzi na wyższy poziom. To wszystko nie sprzyja inwestycjom" - powiedział Kozłowski.

"Zachowanie indeksu w tym tygodniu będzie istotne, bo będzie to też koniec miesiąca. Pojawia się pytanie, czy uda się wyjść ponad 1.465 pkt., czyli dołek z końca kwietnia 2022 roku - jeśli to sie uda, to byłaby jakaś zdobycz strony popytowej, ale to czwartek i piątek pokażą" - dodał.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 1,61 proc. do poziomu 1.435 pkt. Indeks mWIG40 spadł na zamknięciu o 0,41 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 0,62 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,82 proc.

W ujęciu sektorowym spadła większość indeksów, a największe zniżki zanotowały WIG-Odzież (+4,2 proc.), WIG-Leki (+3,5 proc.) i WIG-Nieruchomości (+3,3 proc.). Pozytywnie wyróżnił się indeks WIG-Chemia, który wzrósł na zamknięciu o 2,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1.043 mln zł, z czego 917 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w środę KGHM (137 mln zł) i PKO BP (106 mln zł).

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazało się CCC (+3,8 proc.). Pozytywnie wyróżniły się ponadto CD Projekt i PKN Orlen, których kursy poszły w górę po ok. 1,6 proc.

Po drugiej stronie tabeli znalazły się LPP (-5 proc.), Pepco (-4,9 proc.) i mBank (-4,4 proc.), który poinformował, że z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego oraz wakacji kredytowych odnotuje w 2022 roku ujemny wynik netto i w 2023 roku nie wypłaci dywidendy.

O 3,2 proc. poszło w dół Allegro, a o 2,8 proc. Grupa Kęty.

Wśród spółek z mWIG40 najmocniej wzrosły w środę Polenergia, Neuca i Grupa Azoty - odpowiednio o: 7,8 proc., 4,7 proc. i 4,1 proc. O 3,6 proc. poszedł w górę kurs Dom Development.

Po przeciwnej stronie znalazły się Develia (-9,1 proc.) i Bogdanka (-5,1 proc.), która poinformowała, że plan produkcyjny na 2023 rok zakłada wydobycie na poziomie około 8,3 mln ton węgla handlowego. O 4,1 proc. zwyżkowała na zamknięciu Grupa Pracuj.

Największy wzrost w sWIG80 odnotował Serinus (+36,3 proc.). O ponad 6 proc. wzrosły kursy BNP Paribas, Arctic Paper i PCF Group.

Największą przeceną został z kolei dotknięty Sunex (-9,2 proc.). Ponad 5 proc. straciły ponadto ATM Grupa i Getin Noble.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl