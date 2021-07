DZIEŃ NA GPW: WIG20 odrobił część czwartkowych strat i utrzymał trend boczny

Piątkową sesję WIG20 zakończył wzrostem o niemal 0,8 proc. do 2.251,78 pkt., odrabiając część strat po największej od ponad pięciu miesięcy czwartkowej przecenie. W perspektywie tygodnia indeks nie zmienił wartości i jak zwraca uwagę analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak, od początku czerwca utrzymuje się w trendzie bocznym

"Przebieg piątkowej sesji był jednak lekkim zaskoczeniem, bo po wyraźnym spadku notowań w czwartek wydawało się, że wreszcie dosięgnie nas prognozowana od miesiąca czy nawet dłużej, spadkowa korekta. Piątkowy wzrost notowań oznacza, że utrzymaliśmy się w trendzie bocznym, w którym WIG20 porusza się od początku czerwca. Choć z sesji na sesję zmiany indeksów były znaczące, to w całym tygodniu wyszliśmy praktycznie na zero, nic się nie zmieniło" - powiedział PAP Biznes Szymon Nowak.

Po najsłabszej od ponad pięciu miesięcy sesji czwartkowej, na której WIG20 stracił 2,24 proc., piątkowe notowania indeks rozpoczął kilka punktów powyżej poprzedniego zamknięcia. Po trwającej godzinę 10-pkt. fali spadkowej, kolejną godzinę WIG20 spędził w trendzie wzrostowym, zyskując 20 pkt. Od południa indeks poruszał się w konsolidacji, w przedziale 2.245-2.260 pkt. Niemal przez całą sesję indeks naśladował ruchy niemieckiego DAX, ale nie zareagował, kiedy po otwarciu rynków amerykańskich i wzrostach tamtejszych indeksów, także DAX ruszył w górę.

Ostatecznie na koniec dnia WIG20 zyskał niemal 0,8 proc. i zamknął piątek na 2.251,78 pkt. WIG wzrósł o 0,8 proc. do 67.128,80 pkt., mWIG40 zwyżkował o 1,1 proc. do 4.888,64 pkt., a sWIG80 poszedł w górę 0,5 proc. do 20.686,67 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zwyżkował ok. 1,5 proc., amerykański S&P 500 rósł 0,8 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w górę 0,6 proc.

W perspektywie tygodnia, który upłynął pod znakiem podwyższonej zmienności, WIG i WIG20 niemal nie zmieniły wartości. Najlepiej w grupie głównych indeksów wypadł mWIG40, który zyskał 0,17 proc., a najsłabiej sWIG80, zniżkując o 0,6 proc. Główne indeksy utrzymują się w niewielkiej odległości od zanotowanych w czerwcu maksimów w ramach długoterminowych trendów wzrostowych.

Obroty na GPW wyniosły w piątek ok. 740 mln zł, z czego 531 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderami pod względem obrotów były PKN Orlen (77 mln zł) i Allegro (65 mln zł). Na trzecim miejscu uplasował się debiutujący na rynku Shoper. Obroty akcjami działającej w sektorze e-commerce spółki wyniosły 63,5 mln zł, a kurs akcji wzrósł o 11,7 proc. do 52,5 zł.

"W czwartek można było mieć wątpliwości w jakim otoczeniu wypadnie debiut Shopera, ale ostatecznie zrealizował się pozytywny scenariusz dla nabywców akcji" - zauważył Szymon Nowak.

Liderem wzrostów w WIG20 były akcje LPP i Santander BP, które zyskały po ponad 3 proc. W czwartek obydwie firmy doświadczyły istotnych spadków notowań. LPP zakończyło sesję na 13.630 zł, 70 zł poniżej historycznego rekordu ze środy.

Liderem spadków w WIG20 były Dino Polska i Cyfrowy Polsat, których akcje zniżkowały po ponad 2 proc. W środę Dino Polska zakończył sesję na poziomie 305,6 zł, najwyższym w historii. W piątek, po drugim z rzędu spadku, zamknął sesję na 292 zł. Cyfrowy Polsat najwyższe notowania w historii zanotował w czwartek (32,2 zł), a na zamknięciu w piątek akcje kosztowały 31,54 zł.

Spośród 15 indeksów branżowych wzrostem piątkową sesję zakończyło 12. Ponad 2 proc. zyskały indeksy branży odzieżowej i medialnej. Najmocniej, o 1,6 proc., zniżkował WIG-Telekomunikacja.

Największy wzrost wśród głównych indeksów zanotował w piątek mWIG40, co czego w dużym stopniu przyczyniły się akcje Kruka. Notowania działającej w branży windykacyjnej firmy poszły w górę 6,7 proc. do 290,8 zł i były najwyższe od ponad 3 lat. Obroty akcjami wyniosły 11 mln zł. W trakcie sesji spółka poinformowała, że w II kwartale 2021 roku wydała na portfele wierzytelności 484 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 23 mln zł. Spłaty z portfeli nabytych przez grupę wyniosły w II kwartale 2021 roku 554 mln zł i były o 33 proc. większe niż rok wcześniej. Pod względem spłat był to dla spółki najlepszy kwartał w historii.

"Ta informacja korzystnie wpłynęła na notowania. Głównym problemem firmy w ostatnich latach był brak portfeli wierzytelności, które mogłaby kupić. Na spotkaniach z analitykami Kruk powtarzał, że te portfele pojawią się na rynku i w końcu rzeczywiście tak się stało" - powiedział Szymon Nowak.

W mWIG40 najmocniej ucierpiały XTB i AmRest, których notowania zniżkowały po ponad 2 proc. Akcje AmRestu kosztowały na zamknięciu 25,72 zł i były najtańsze w tym roku.

Wśród spółek z sWIG80 wzrostem o 5,9 proc. do 10,38 zł wyróżnił się Wielton, ale obroty akcjami wyniosły 740 tys. zł.

Większym zainteresowaniem cieszyły się akcje lidera spadków, spółki Airway Medix. Spółka opublikowała aktualizację informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS oraz stanowisko zarządu w tej sprawie, które inwestorzy odebrali negatywnie. Kurs spadł o 7,8 proc. do 1,584 zł, a obroty wyniosły 1,6 mln zł.

