DZIEŃ NA GPW: WIG20 pogłębił spadki, do czego przyczyniły się PGNiG i CD Projekt

Trzy główne warszawskie indeksy zakończyły wtorkowe notowania ze stratą, lekko w górę poszedł tylko benchmark małych spółek. W WIG20 najmocniej spadły kursy akcji PGNiG oraz CD Projektu.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,6 proc. do 2.054,11 pkt., WIG zniżkował 0,5 proc. do 55.609,32 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.820,18 pkt., a sWIG80, jako jedyny, zyskał 0,05 proc. do 11.767,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 656 mln zł, z czego 574 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął wtorkowe notowania na poziomie poprzedniego zamknięcia, jednak przez pierwsze dwie godziny systematyczne pogłębiał spadki. W krytycznym momencie dnia, około godz. 12.30 indeks zbliżył się do poziomu 2.040 pkt. tym samym przebijając od góry tegoroczne minimum z sierpnia. Od tego momentu WIG20 odrobił część wtorkowych strat i zakończył sesję na poziomie 2.054 pkt.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX spadał o 0,35 proc., a indeksy amerykańskie zyskiwały po 0,1 proc.

W indeksie blue chipów największe spadki odnotowały kursy PGNiG - w dół o 4 proc. oraz CD Projekt - o 2,6 proc.

Spółka gazowa pogłębiła spadki po tym, jak wicepremier Jacek Sasin powiedział w Polskim Radiu 24, że rząd chce kontynuować konsolidację firm z podobnych sektorów. W poniedziałek analitycy BM Santander podali, że w ich opinii najbardziej prawdopodobnym scenariuszem mogłoby być przejęcie Tauronu przez PGNiG.

W trakcie dnia na rynek napłynęła informacja, że analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 2 grudnia, utrzymali zalecenie "sprzedaj" dla akcji CD Projektu. Cena docelowa akcji CD Projektu została podwyższona do 212 zł ze 172 zł wcześniej.

Z kolei kurs Tauronu zaczął rosnąć po tym, jak spółka w połowie sesji poinformowała, że zakończyła proces poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu. Na koniec dnia wzrósł o 1,1 proc.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs mBanku i zyskał 3,6 proc.

Na szerokim rynku spadkiem ceny akcji o 20 proc. negatywnie odznaczył się Medicalgorytmics. Kurs zaczął zniżkować, po pojawieniu się raportów bieżących o planowanej emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru. Celem emisji jest pozyskanie kapitału na dalszą zmianę modelu biznesowego, rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii.

W dół poszły również notowania Wieltonu - o 5,4 proc. i Inter Cars - o 2,5 proc.

Inter Cars po poniedziałkowej sesji podał, że skonsolidowane przychody grupy w listopadzie 2019 roku wyniosły 784,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 1,5 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 8.059,6 mln zł przychodów, czyli o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Kurs PlayWaya zyskał we wtorek 5,5 proc., a Archicomu 6,8 proc.

We wspomnianym wcześniej raporcie Ipopemy o branży gamingowej, analitycy wycenili akcje PlayWaya na 240 zł i rozpoczęli wydawanie rekomendacji od wskazania "kupuj".